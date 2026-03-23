Беспорядки в Албании - премьера обвиняют в наркобизнесе

Акции протеста в Албании вылились в столкновения протестующих с полицией. Началось всё с манифестаций против премьера Эди Рамы, которого албанцы призывают уйти в отставку. Отдельно взятые граждане страны раздражены ухудшением уровня жизни, которое усугубилось в последнее время. В качестве примера приводится рост числа албанцев, живущих за чертой бедности.Так называемая демократическая оппозиция, которая является организатором протестов, обвиняет Эди Раму и возглавляемую им Партию социалистов в коррупции, выстраивании «наркогосударства» и росте объёмов экономических проблем. Также Эди Раму обвиняют в создании «олигархического клана наркоторговцев и узурпации власти». Его партия руководит страной с 2013 года.По данным Всемирного банка, уровень бедности в Албании после нескольких лет спада снова пошёл в рост и уже превысил 20%.Для усмирения протестующих, которые забросали резиденцию премьеру петардами и, по некоторым данным, «коктейлями Молотова», полиция применила водомёты и слезоточивый гаэ. Однако оппозиция Албании заявляет, что намерена продолжать протесты до тех пор, пока не будет достигнута договорённость об отставке правительства и создании «технического переходного кабмина».Видео Reuters:

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»