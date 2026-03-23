Беспорядки в Албании - премьера обвиняют в наркобизнесе

Акции протеста в Албании вылились в столкновения протестующих с полицией. Началось всё с манифестаций против премьера Эди Рамы, которого албанцы призывают уйти в отставку. Отдельно взятые граждане страны раздражены ухудшением уровня жизни, которое усугубилось в последнее время. В качестве примера приводится рост числа албанцев, живущих за чертой бедности.

Так называемая демократическая оппозиция, которая является организатором протестов, обвиняет Эди Раму и возглавляемую им Партию социалистов в коррупции, выстраивании «наркогосударства» и росте объёмов экономических проблем. Также Эди Раму обвиняют в создании «олигархического клана наркоторговцев и узурпации власти». Его партия руководит страной с 2013 года.



По данным Всемирного банка, уровень бедности в Албании после нескольких лет спада снова пошёл в рост и уже превысил 20%.

Для усмирения протестующих, которые забросали резиденцию премьеру петардами и, по некоторым данным, «коктейлями Молотова», полиция применила водомёты и слезоточивый гаэ. Однако оппозиция Албании заявляет, что намерена продолжать протесты до тех пор, пока не будет достигнута договорённость об отставке правительства и создании «технического переходного кабмина».

  1. APASUS
    +5
    Сегодня, 09:36
    Албания - центр демократии в Европе, как и Украина, США подтвердят.
  2. Владимир Нижегородский
    +4
    Сегодня, 09:38
    Так они всегда занимались контрабандой и наркотики везли в Европу.
    Там заниматься больше нечем.
    Придут другие и тоже самое будут делать.
    Албания по коррупции впереди всех в. Европе
    По совершенным преступлениям одно из первых мест.
    Они активно делают свои тёмные дела по всей Европе.
  3. alean245
    0
    Сегодня, 09:44
    Так называемая демократическая оппозиция, которая является организатором протестов, обвиняет Эди Раму и возглавляемую им Партию социалистов в коррупции, выстраивании «наркогосударства»

    Пчёлы против мёда)))
  4. ЗлойКоммунист
    +1
    Сегодня, 09:45
    Цыгане против наркотикофф !!!
  5. Earl
    +1
    Сегодня, 09:49
    В феодальной Албании назрел бунт - оппозиция хочет занять трон, чтобы доход от наркоторговли шел в их карманы.
  6. Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 09:56
    Эх, албанцы.. Берите пример с "великих укров-копателей морей". У них и президент-наркомат, и уровень жизни-не зажиреешь. Да еще и в мешках домой привозят. Не жизнь, а "сказка"! И ничего. Живут себе. О Европе мечтают. Вообщем, привередливый народ-албанцы...