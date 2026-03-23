При ударе по Катару Иран применил «сложные ракеты», оставив не у дел ЗРК Patriot

При ударе по заводу государственной нефтегазовой корпорации Катара QatarEnergy в Рас-Лаффане Иран применил новые ракеты, способные обходить американские системы ПВО Patriot. К такому выводу пришли эксперты, сообщает Financial Times.

По данным британского издания, атака на производственные мощности катарского завода по производству СПГ была произведена «сложными ракетами», маневренность которых на конечном участке полета позволила обойти американские зенитные комплексы Patriot, прикрывающие завод. Именно сложная траектория полета ракет не позволила системам ПВО осуществить перехват, и обе запущенные ракеты поразили производство, нанеся существенный урон.



Запуск высокотехнологичных ракет очень сильно удивил американских военных, считавших, что у Ирана не может быть таких боеприпасов. После удара по Катару в монархиях залива заговорили об уязвимости инфраструктуры, а также о том, что американские системы ПВО, считавшиеся стандартом в перехвате баллистических ракет, все-таки до этих самых стандартов не дотягивают.

Впрочем, Иран удивит Запад и их союзников еще не раз, учитывая, что иранские ракеты оказались гораздо дальнобойнее, чем считалось до развязанного конфликта. Попытка удара двумя ракетами по военной базе Диего-Гарсия не только удивила, но и напугала Британию, которая вдруг поняла, что они спокойно достанут и до Лондона. При этом британцы признают, что защиты от баллистики у них практически нет.
  APASUS
    Сегодня, 09:34
    Надо не много помочь Ирану .Есть возможность отыграться за Украину
      Сегодня, 09:47
      Поставки "Искандер-1000" очень уместны для нашего стратегического партнёра Ирана, как настоящая realpolitik, которая конечно повлияет на "переговорный фон" с "духами Анкориджа".
        Сегодня, 09:52
        А можно Искандеры поставлять в Европу ....своим ходом , с гиперзвуком .
        Сегодня, 10:11
        А как потом смотреть партнерам в глаза в местной синагоге?
          Сегодня, 10:16
          Сощурившись или по корейски - искоса.
      Сегодня, 09:50
      Надо .
      Но тогда можно обидеть "уважаемых партнеров" )
      Если без шуток , то думаю помогают , но мы об этом не узнаем .
    Сегодня, 09:43
    Чем больше читаю новости как долбит Иран, тем больше убеждаюсь что хваленая система "пЭдриот" не такая уж и хорошая оказалась при проведении натурных испытаний.
      Сегодня, 09:48
      Цитата: ЗлойКоммунист
      хваленая система "пЭдриот" не такая уж и хорошая оказалась при проведении натурных испытаний.

      Не всегда реклама соответствует действительности. Проверено на опыте. А уж как приятно читать, что Иран в который раз удивил противников. laughing
        Сегодня, 10:13
        Почему бы тогда не стереть Киев в пыль, ах да...
      Сегодня, 09:48
      При любой атаке, любая система ПВО будет так же отражать, просто скрыть это не удаётся.
      Сегодня, 09:54
      Современные ЗРК вообще не способны бороться с баллистикой а то что ЗРК стали называть ПРО - так это только против крылатых ракет которые как цель не отличается от самолетов ...
      Сегодня, 10:14
      В режиме ЗРК РСЗО(расход 8-12 ЗУРшт PAC3 MSE/PAC2 ), она способна поразить баллистические ракеты маневрирующие на конечном участке, на скоростях 2-3М. Вполне рабочей она оказалась для перехвата наших дозвуковых КР, хотя с конца 2024г эффективность снизилась.
    Сегодня, 09:45
    Вполне возможно, что годах в 80-90-ых "Пэтриот" что то из себя и представлял. Я не специалист. Но все течет, все меняется. Особенного, вооружение. Война и лень-двигатель прогресса. Бедный Трамп, что он в этот раз заявит, когда журналисты начнут атаковать?..
    Сегодня, 09:49
    Для меня вообще сюр сбитие баллистики на конечном этапе - потому как на конечном уже летит чугунячья болванка а все современные ЗУР имеют осколочные БЗ - там довольно мелкая шрапнель вплавленная в порох - да попасть могут и даже возможно чуть отклонить но сбить дробью чугуняку нет - это как с дробовика попасть по снаряду - да в теории возможно попасть но не уничтожить ..
      Сегодня, 10:02
      Цитата: Андрей Малащенков
      потому как на конечном уже летит чугунячья болванка а все современные ЗУР имеют осколочные БЗ - там довольно мелкая шрапнель

      Тут Вы не правы.
      Для уничтожения боеголовок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и объектов в ближнем космосе С-500 использует противоракеты серии 77Н6-Н.
      Принцип: Как и в американском THAAD, ракета на огромной скорости (до 7 км/с) физически врезается в цель.
    Сегодня, 09:51
    Если иранцы раз за разом продолжают удивлять американцев, значит американская разведка ни к черту не годится.
    Сегодня, 09:55
    ❝ Запуск высокотехнологичных ракет очень сильно удивил американских военных ❞ —

    — Их президент неоднократно заявлял, что все ракеты Ирана давно уничтожены и вообще Иран уже побеждён, и тут такое ...
      Сегодня, 10:15
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Их президент неоднократно заявлял, что все ракеты Ирана давно уничтожены

      Да. Ещё две штуки уничтожили...
    Сегодня, 09:58
    Трамп же сказал: нечестно воюют, так не договаривались, а с кем договаривались -тех всех убили. Поэтому теперь в Иране никто не знает, как договаривались, и порет отсебятину, а также Трумпа с Нитальякой.
    Сегодня, 09:58
    "Запуск высокотехнологичных ракет очень сильно удивил американских военных."
    Крайне сомнительно насчёт удивления именно военных.
    А то что лизоблюды вливают начальству в ущи да несут различные эксперды и блоххеры, так это тема иного толка.
    Сегодня, 09:59
    Попытка удара двумя ракетами по военной базе Диего-Гарсия не только удивила, но и напугала Британию

    Правильнее сказать- "неудачная попытка удара".
    Британия в истерике, местное население рвет на мелкие кусочки британские паспорта в панике.
    И это только попытка было- на самом острове этих ракет никто в глаза не видел.
    ЗЫ Автор думает, что пишет? :((
      Сегодня, 10:08
      Не видел или не признались, там нет гражданского населения.