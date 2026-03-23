Лёгший в основу войны с Ираном план Моссад провалился ещё до начала ударов

Война с Ираном была основана на плане, предложенном израильской разведкой Моссад, но провалившемся еще до начала боевых действий. Об этом пишет The New York Times.

Фактически войну с Ираном начал глава Моссада Давид Барнеа, представивший Нетаньяху информацию о том, что израильская спецслужба через несколько дней после начала бомбардировок мобилизует иранскую оппозицию и выведет народ на улицы в рамках нового восстания, которое должно будет снести режим аятолл.



Премьер еврейского государства в ходе визита в Вашингтон сумел убедить Трампа, что план Моссада по смене иранских властей вполне рабочий и его необходимо реализовать. Трамп поддержал Нетаньяху, после чего пошла подготовка к удару по Ирану, а план Моссада лег в основу операции «Эпическая ярость».

Однако с самого начала все пошло не так, как планировалось. Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов правительства практически не повлияло на ход конфликта, восстания тоже не случилось. А новые иранские власти оказались куда решительней старых, начав ответные удары и перекрыв Ормуз.

На данный момент ЦРУ оценивает крах нового иранского правительства как маловероятный, а попытки поднять новое восстание — пустой тратой времени. Трамп и Нетаньяху пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, рассказывая, что у них все хорошо, а Иран уже «проиграл». На самом деле США попали в ловушку и теперь судорожно ищут выход из этой войны без потери репутации и экономического ущерба.
  Livonetc
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 10:04
    Забористый план был у Моссада.
    Перекурили Донни с Биби того плана на двоих,
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:07
      Без киевского клоуна тут не обошлось.
      Егоза
        Егоза
        0
        Сегодня, 10:14
        Да ладно! Просто глава МОССАДа нынче "не того калибру". Это вам не Яков Кедми! laughing
  5.11
    5.11
    0
    Сегодня, 10:13
    А мне кажется ,что там всё идёт по плану . Но по плану не Биби или Трампа , и даже не моссада - а более серьёзных людей .
  мерцание
    мерцание
    0
    Сегодня, 10:14
    Триндец, капец - заложен в основу всех планов Моссада.
  drags33
    drags33
    0
    Сегодня, 10:15
    Кстати, о роли личности в истории... Один маленький еврейский гадёныш внушил двум дурным руководителям, что надо начать войну... И вот теперь из-за этого во всем мире гибнут и страдают люди, уничтожается инфраструктура, энергетика, промышленность, грядёт продовольственный кризис... И кто за это ответит? Вопрос риторический...