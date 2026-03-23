Очередной инцидент с Boeing: в Нью-Йорке самолёт врезался в пожарный автомобиль

2 184 14
В США произошел очередной инцидент с авиалайнером производства компании Boeing. Самолет Air Canada Express при посадке в аэропорту Нью-Йорка врезался в пожарный автомобиль. В момент столкновения в машине находились пять пожарных, все они в тяжелом состоянии. На борту самолета было около ста пассажиров, пострадали десятки человек.

В последнее время все чаще появляются сообщения о технических проблемах с самолетами Boeing. Газета New York Times сообщала, что компания не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов. За несколько лет в катастрофах с участием самолетов Boeing 737 MAX погибло около тысячи человек.



Кроме того, из-за технологического кризиса, в котором завяз Boeing, возникла проблема с заменой самолетов-заправщиков ВВС США. Произведенные в конце 1950-х годов KC-135 Stratotanker являются самыми старыми самолетами ВВС США. Корпорация уже потеряла около 8 миллиардов долларов на контракте по созданию заправщиков следующего поколения KC-46 Pegasus. При этом сроки выпуска новых самолетов постоянно сдвигаются вправо на 15-20 месяцев. Пока же американцам приходится довольствоваться заправщиками, возраст которых достигает 60-70 лет.

14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Мини Мокик Звание
    +4
    Сегодня, 10:18
    Лайнер Bombardier CRJ-900 авиакомпании Air Canada.

    Вроде так.
  2. Ua3qhp Звание
    +7
    Сегодня, 10:24
    1. Что делала на ВПП пожарная машина?
    2. Причем здесь Боинг.
    1. Pete Mitchell Звание
      +2
      Сегодня, 10:51
      Цитата: Ua3qhp
      Что делала на ВПП пожарная машина?
      Пересекала полосу, реагируя на другую ситуацию, но почему то задержалась на полосе, диспетчер не заметил - вроде погода не очень и общая напряжная ситуация; самолет после посадки был на скорости около 40км/ч… оба пилота погибли, пассажирам тоже досталось, но вроде без жертв.
      1. роман66 Звание
        +3
        Сегодня, 10:55
        Бродяга! hi Вопрос тот же - при чем тут Боинг?
        1. Pete Mitchell Звание
          0
          Сегодня, 11:06
          Роман hi - это вопрос к автору, я тут ниже спросил…
  3. Камчатский Звание
    +2
    Сегодня, 10:27
    А причем тут Боинг? Канадский CRJ -900. ВС опрос - а как на полосе оказалась пожарная машина? Куда диспетчер смотрел?
    1. Pete Mitchell Звание
      +1
      Сегодня, 11:10
      Цитата: Камчатский
      Канадский CRJ ..
      Он уже европейский: EADS, aka Airbus приобрела Canadair, вместе с семействами CRJ & CS, который переименовали в А220.
  4. faterdom Звание
    0
    Сегодня, 10:29
    ДТП. Не уступили полосу, или кто-то из них шашечник-обочечник. Поскольку пожарные в Штатах герои априори, пилоты -ассы каждый первый, то виноваты ... пассажиры боинга.
  5. Pete Mitchell Звание
    +3
    Сегодня, 10:34
    Автор, ну может малость объективности добавить:
    Цитата: Мини Мокик
    Лайнер Bombardier CRJ-900
    , которую давеча приобрела европейская EADS, aka Airbus.
    Неужели забрасывая шапками Boeing вы надеетесь поднять престиж отечественного авиапрома? Переживаете о судьбе авиационной промышленности в России? - напишите как ее сливали дефективные манагеры. Напишите с каким проблемами сталкиваются поднимая ее с … тут нецензурно. Напишите как врали Президенту давая обещания и вводя публику в заблуждения.
    А так
    Цитата: Ua3qhp
    1. Что делала на ВПП пожарная машина? 2. Причем здесь Боинг.
  6. Fangaro Звание
    0
    Сегодня, 10:37
    Ну и фиг бы с ихними боингами. Пускай в ДТП попадают. У нас МС в таких передрягах не замечен.
    1. роман66 Звание
      +4
      Сегодня, 10:56
      . У нас МС в таких передрягах не замечен.

      Патамушта не летает
  7. Grossvater Звание
    +1
    Сегодня, 10:39
    То ли он сапоги украл, то ли у него... В общем, в краже замешан!
    Интересно, причём тут Боинг и вообще ероплан?
  8. Schneeberg Звание
    +2
    Сегодня, 10:46
    Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов
    При сем тут сборка? Может быть машина пожарная сама выехала на посадочную полосу?
  9. Fangaro Звание
    -2
    Сегодня, 10:52
    Технологический кризис на западе - окно возможностей на востоке.