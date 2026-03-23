Очередной инцидент с Boeing: в Нью-Йорке самолёт врезался в пожарный автомобиль
В США произошел очередной инцидент с авиалайнером производства компании Boeing. Самолет Air Canada Express при посадке в аэропорту Нью-Йорка врезался в пожарный автомобиль. В момент столкновения в машине находились пять пожарных, все они в тяжелом состоянии. На борту самолета было около ста пассажиров, пострадали десятки человек.
В последнее время все чаще появляются сообщения о технических проблемах с самолетами Boeing. Газета New York Times сообщала, что компания не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов. За несколько лет в катастрофах с участием самолетов Boeing 737 MAX погибло около тысячи человек.
Кроме того, из-за технологического кризиса, в котором завяз Boeing, возникла проблема с заменой самолетов-заправщиков ВВС США. Произведенные в конце 1950-х годов KC-135 Stratotanker являются самыми старыми самолетами ВВС США. Корпорация уже потеряла около 8 миллиардов долларов на контракте по созданию заправщиков следующего поколения KC-46 Pegasus. При этом сроки выпуска новых самолетов постоянно сдвигаются вправо на 15-20 месяцев. Пока же американцам приходится довольствоваться заправщиками, возраст которых достигает 60-70 лет.
