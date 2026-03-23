Швеция сдвигает сроки поставки Киеву боевых машин пехоты CV90 Mk IIIC

Обещанные Украине боевые машины пехоты CV90 Mk IIIC поступят на вооружение украинской армии в течение 24 месяцев, т.е. примерно через два года, а не в этом году, как было обещано ранее. Об этом говорится в обращении правительства Швеции, посвященном военной поддержке киевского режима.

Заказ боевых машин пехоты для Украины сделали совместно Швеция, Дания и Нидерланды, подписав в 2024 году контракт на производство и совместную закупку 205 единиц CV90 Mk IIIC на сумму 2,3 миллиарда долларов. Но не все эти машины предназначены Киеву, 115 БМП получит Дания, еще 50 уйдут шведам для замены уже переданной Украине техники со складов шведской армии. И только 40 боевых машин предназначены для киевского режима.



Изначально предполагалось, что первые произведенные BAE Systems Hägglunds CV90 Mk IIIC Киев получит уже в 2026 году, но, видимо, что-то пошло не так или союзники Украины переиграли, но теперь сроки сдвинулись на 24 месяца, т.е. не раньше 2028 года. Кроме самих машин, контракт предусматривает техническую поддержку, поставку запчастей, логистику и обучение экипажей.

Стоит отметить, что БМП CV90 уже стоит на вооружении ВСУ, техника поступила из наличия шведской армии. Новая версия CV90 Mk IIIC разработана с учетом боевых действий на Украине, но больших изменений в конструкции нет. БМП оснащается новой башней D35 с 35-мм автоматической пушкой Bushmaster III. Защита и маневренные характеристики не изменились и соответствуют прежней версии боевой машины.
  ТермиНахТер
    Сегодня, 10:49
    Что-то все начинают "кидать" бандерлогов - не к добру это)))
      Сегодня, 11:03
      Идет освоение денег из будущего кредита стране 404, в 2028 бмп страну 404 уже не спасут, а ЕСу нужнее будут.
    Сегодня, 10:52
    БМП оснащается новой башней D35 с 35-мм автоматической пушкой Bushmaster III.

    Сейчас любую БМП имеет смысл оценивать в первую очередь по наличию возможности борьбы с дронами.
      Сегодня, 11:05
      "Сейчас любую БМП имеет смысл оценивать в первую очередь по наличию возможности борьбы с дронами."
      В этом все БМП мира находятся на равных.
    Сегодня, 10:56
    Хорошая машинка ездить исключительно по автобанам, все верхние навороты на башне отваливаются при первом прилете птички с фугасом в клюве. Но в любом случае это оружие несущее опасность для наших ребят на фронте.. Почему бы нам не ударить по заводу изготовителю этих машин, тем более что сейчас представилась исключительная возможность тупо перевести стрелки на Иран, им уже все равно, а нам приятно.
      Сегодня, 11:05
      Ерунду не пишите. Думается это лучшая бмп ЕСу.
    Сегодня, 11:01
    205! Машин. Вопросов, собственно два: 1) может ли наша разведка проследить столь громоздкую цель и 2) если ли кто-нибудь или что-нибудь, чтобы она не доехала( доплыла) до передовой???? Задача для школьников : из пункта "А" В пункт " У".....
    Сегодня, 11:15
    Новая версия СВ90 получила 35 мм пушку с воздушным подрывом и СУО, позволяющие поражать цели в воздухе, в том числе и дроны. А раньше, в первых СВ90 (которые ушли в ВСУ) было 40 мм с "кассетным заряжанием", почти как во времена Второй Мировой.
    Защита и подвижность так же улучшены.
    Неизвестно, дадут ли ВСУ Спайк - ПТУР, который даже в чем то лучше Джавелина. Должен быть КАЗ, но тоже, "под вопросом".