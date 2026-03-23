Попытка оправдаться: США мешает победить Иран «военное метро» в горах Йезда
Несмотря на все заявления Дональда Трампа об «уничтоженной ракетной программе Ирана», иранские ракеты продолжают достигать своих целей, включая расположенные на территории Израиля. В связи с этим в Пентагоне ищут оправдания тому, почему же так происходит. К оправданиям подключают западных и ближневосточных экспертов.
В частности, распространяется заявление о том, что «Иран за годы реализации своей ракетной программы создал самое настоящее военное метро». Якобы тоннели с рельсами и находящимися на платформах ракетами находятся на глубинах до 500 м в гранитных скалах Йезда. Этот город расположен в центральной части Исламской Республики, к юго-востоку от Тегерана.
В сообщениях ближневосточных источников говорится, что Израиль и США наносили как минимум три удара по этим территориям: 1, 6 и 17 марта, что привело к обрушению входов в подземные коммуникации, но не вызвало тотального разрушения всего подземного комплекса.
Из публикации:
Отмечается, что ещё 400 с лишним метров горной породы «вниз» - физическая невозможность поразить обычными боевыми средствами «военное метро» Ирана. Чем Иран смог прорыть такие тоннели в граните на указанной глубине, не сообщается.
Зато следует такая тирада:
Значит ли это, что теперь Трамп объявит о том, что ему приходится бороться ещё и с иранской геологией «во имя мира и процветания».
