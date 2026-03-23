Попытка оправдаться: США мешает победить Иран «военное метро» в горах Йезда

Несмотря на все заявления Дональда Трампа об «уничтоженной ракетной программе Ирана», иранские ракеты продолжают достигать своих целей, включая расположенные на территории Израиля. В связи с этим в Пентагоне ищут оправдания тому, почему же так происходит. К оправданиям подключают западных и ближневосточных экспертов.

В частности, распространяется заявление о том, что «Иран за годы реализации своей ракетной программы создал самое настоящее военное метро». Якобы тоннели с рельсами и находящимися на платформах ракетами находятся на глубинах до 500 м в гранитных скалах Йезда. Этот город расположен в центральной части Исламской Республики, к юго-востоку от Тегерана.

В сообщениях ближневосточных источников говорится, что Израиль и США наносили как минимум три удара по этим территориям: 1, 6 и 17 марта, что привело к обрушению входов в подземные коммуникации, но не вызвало тотального разрушения всего подземного комплекса.

Из публикации:

Противобункерная бомба GBU-57, крупнейшая из когда-либо созданных бомб для разрушения подземной инфраструктуры, проникает примерно на 60 метров в железобетон или около 40 метров в горную породу средней твердости. Но гранитные горы Йезда гораздо твёрже обычной горной породы. 500 метров — это более чем в двенадцать раз превышает максимальную глубину проникновения бомбы.

Отмечается, что ещё 400 с лишним метров горной породы «вниз» - физическая невозможность поразить обычными боевыми средствами «военное метро» Ирана. Чем Иран смог прорыть такие тоннели в граните на указанной глубине, не сообщается.

Зато следует такая тирада:

Иранская геология в горах Йезда насчитывает историю в 300 млн лет. То есть, сама геология играет против завершения войны. Железная дорога из-под земли до сих пор приводит ракеты к поверхности.

Значит ли это, что теперь Трамп объявит о том, что ему приходится бороться ещё и с иранской геологией «во имя мира и процветания».
  ТермиНахТер
    Сегодня, 10:52
    Хреновому танцору - известно, что мешает. все битые хэнэралы потому рассказывают, что у них были неправильные враги)))
    knn54
      Сегодня, 11:00
      -Хреновому танцору - известно, что мешает.
      Плохой танцор-"хороший" папа.
  Prapor
    Сегодня, 10:55
    да это метро еще по видимому аннунаки построили, у них были технологии....
  мазута
    Сегодня, 10:56
    Где то мешал победить "генерал Мороз",а есть значит места,где верховодит "генерал Гранит".
    Gomunkul
      Сегодня, 11:03
      Также наверное можно будет ожидать от Трампа мемуаров по аналогии с мемуарами Манштейна: "Утерянные победы."
  Фразах
    Сегодня, 11:02
    Иранская геология в горах Йезда насчитывает историю в 300 млн лет

    Суровые геологи рыли туннели еще до динозавров. Иранская геология дала гари чубатым копателям, те копали всего 3-4 тысячи лет.
  5.11
    Сегодня, 11:03
    Ещё одно подтверждение тому ,что всю эту группу клоунов , кто-то туда спецом направил .
    НО не верю я , что в США нет толковы офицеров ,кто понимал ,что этого делать не надо .
    Просто заткнули рты им и дали воли полоумным дегенератам начать войну .
  Schneeberg
    Сегодня, 11:10
    Цитата: Фразах
    Иранская геология дала гари чубатым копателям, те копали всего 3-4 тысячи лет.
    Горы Ирана- это спекшийся грунт от выкопанного Черного моря! wink
  Birch fresh
    Сегодня, 11:25
    Лишь бы рыжему идиоту не пришло в голову спецбоеприпасы использовать.
    Оправдание то он придумает быстро. Но вот последствия....
  Василенко Владимир
    Сегодня, 11:28
    США мешает победить Иран «военное метро» в горах Йезда
    плохому танцору ...
  pexotinec
    Сегодня, 11:36
    Трамп уже не знает что придумать, чтобы с хорошей миной выйти из конфликта.