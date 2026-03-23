Иран предпринял массированную ракетную атаку на Тель-Авив

Иран предпринял массированную ракетную атаку на Тель-Авив


В ночном небе Израиля были замечены ракеты. Дело в том, что Иран сегодня ночью предпринял массированную ракетную атаку на Тель-Авив.



Об отражении ударов сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В релизе говорится следующее:

Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль.

В сообщении сказано, что израильские военные перехватывают иранские ракеты. Местные жители слышат в городе звуки сирен воздушной тревоги. Она была объявлена по всей центральной части страны вскоре после запуска ракет с территории Ирана. Военнослужащие ЦАХАЛ приступили к их перехвату. В окрестностях израильской столицы были слышны взрывы. Предполагается, что это результаты работы ПВО ЦАХАЛ.

Предыдущей ночью в Тель-Авиве тоже происходило нечто подобное. При этом в течение дня было зафиксировано несколько волн атак. Тогда воздушную тревогу объявили в нескольких десятках населенных пунктов Израиля.

Стоит отметить, что иранские удары являются ответными действиями на американо-израильскую агрессию.

В это время в США растет недовольство тем, что президент Дональд Трамп втянул страну в войну, не просчитав последствий такого шага. По мнению сенатора от штата Вирджиния Тима Кейна, он так поступил, так как до сих пор не может смириться с проигрышем на президентских выборах в 2020 году. По его словам, именно поэтому он отправляет американских «сыновей и дочерей» на войну.
  1. Schneeberg
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 11:07
    В ночном небе Израиля были замечены ракеты
    Это уничтоженные вместе с шахтами иранские ракеты? wink
  2. Федор 5755
    Федор 5755
    +7
    Сегодня, 11:08
    Персы красавцы, никакого политеса и жевания соплей, как у некоторых любителей красных фломастеров
  3. Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    +6
    Сегодня, 11:08
    Ну евреи все равно правду не напишут - но сам факт что полностью уничтоженные иранские ракеты пусковые заводы по производству продолжают производить стрелять и достигать целейц наводит на мысль что вруны вскоре обвинят нас КНДР и КНР в том что это мы все поставляем Ирану lol
    1. кредо
      кредо
      +2
      Сегодня, 11:23
      ...наводит на мысль что вруны вскоре обвинят нас КНДР и КНР в том что это мы все поставляем Ирану lol

      Ну почему же вруны. Китай и Россия совершенно точно заинтересованы в сохранение дружественного им Ирана, поэтому скорей всего помогают сейчас не только продуктами и медикаментами, но чем-то более серьёзным. И правильно делают, поскольку имеют полное право. soldier
  4. ZovSailor
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 11:11
    Иран предпринял массированную ракетную атаку на Тель-Авив

    Дави ж . да,
    Дави ногой!
    Дави ж . да,
    Пока живой!
    Победы иранскому народу протв сионистов и матрасников!
    Российский народ с вами!
    Смерть террористам, агрессорам и оккупантам.
    am angry
  5. 5.11
    5.11
    +5
    Сегодня, 11:14
    Интересно , а где все эти алкины да макаревичи . Родину новую защищают, аль побежали куда глаза глядят ?
    Ну а персы реально красавцы , тихо , без всякого гонора , методично уничтожают и самое главное унижают своих врагов .
    1. solist2424
      solist2424
      +3
      Сегодня, 11:27
      Ну как Вы могли позволить себе усомниться?! Разумеется, Макаревич с Галкиным сейчас в первых рядах еврейской армии штурмуют иранские окопы с криком: умрем за батюшку Нетаньяху!
  6. Earl
    Earl
    +1
    Сегодня, 11:15
    О, сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн заблуждается. На самом деле, глядя на Трампа, можно увидеть, до чего доводит склонность к педофилии: в противном случае Нетаньяху не заставил бы его плясать под свою дудку.
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:15
    ❝ В ночном небе Израиля были замечены ракеты ❞ —

    — Как романтично! ...

    — ❝ Ты видишь, пролетает
    Звёздочкой ракета,
    А это добрая примета ❞
  8. anjey
    anjey
    +4
    Сегодня, 11:16
    Израильтяне долго напрашивались,вот и напросились,переоценили немного себя и СаША laughing,хуситы еще что то молчат ,подкинули бы ракет то жадным сионистам laughingим все мало....
  9. К-50
    К-50
    0
    Сегодня, 11:38
    в течение дня было зафиксировано несколько волн атак. Тогда воздушную тревогу объявили в нескольких десятках населенных пунктов Израиля.

    Я ниф ига не понимаю в ракетных атаках, но мнится мне зачем распылять удары?
    Может лучше сконцентрировать удары так, что они безоговорочно прорывают оборону ПВО? Два-три населённых пункта (города) выносить за одни сутки мне кажется лучше, чем ударить по "десятку" и половина, а то и больше ракет и дронов не нанесут урона?
    Может чего-то недогоняю? what sad