Иран предпринял массированную ракетную атаку на Тель-Авив
В ночном небе Израиля были замечены ракеты. Дело в том, что Иран сегодня ночью предпринял массированную ракетную атаку на Тель-Авив.
Об отражении ударов сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В релизе говорится следующее:
В сообщении сказано, что израильские военные перехватывают иранские ракеты. Местные жители слышат в городе звуки сирен воздушной тревоги. Она была объявлена по всей центральной части страны вскоре после запуска ракет с территории Ирана. Военнослужащие ЦАХАЛ приступили к их перехвату. В окрестностях израильской столицы были слышны взрывы. Предполагается, что это результаты работы ПВО ЦАХАЛ.
Предыдущей ночью в Тель-Авиве тоже происходило нечто подобное. При этом в течение дня было зафиксировано несколько волн атак. Тогда воздушную тревогу объявили в нескольких десятках населенных пунктов Израиля.
Стоит отметить, что иранские удары являются ответными действиями на американо-израильскую агрессию.
В это время в США растет недовольство тем, что президент Дональд Трамп втянул страну в войну, не просчитав последствий такого шага. По мнению сенатора от штата Вирджиния Тима Кейна, он так поступил, так как до сих пор не может смириться с проигрышем на президентских выборах в 2020 году. По его словам, именно поэтому он отправляет американских «сыновей и дочерей» на войну.
Информация