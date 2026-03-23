Проиранские группировки Ирака объявили 24-часовое перемирие для вывода войск США

Проиранские группировки Ирака объявили 24-часовое перемирие для вывода войск США

Проиранские шиитские группировки в Ираке объявили о 24-часовом прекращении огня для обеспечения полного вывода американских войск с территории военной базы «Виктория» в Багдаде. Вместе с американцами должны выйти и военные других стран НАТО.

В Ираке объявлено 24-часовое перемирие, якобы по просьбе американцев, действовавших через иракское правительство. Проиранские шиитские группировки согласились не открывать огонь по американским войскам в ходе их вывода с военной базы «Виктория» на окраине иракской столицы. Удары по базе наносились все предыдущие дни с помощью беспилотников и ракет.



Прекращение огня было согласовано при условии, что США не будут наносить удары по позициям Сил народной мобилизации в районах Самарры и Кербелы. В случае нарушения перемирие сразу же прекращается, а удары по военным базам США возобновляются. Как заявил пресс-секретарь группировки «Сарайя Авлия аль-Дам» Абу Махди аль-Джаафар, шиитские группировки согласны придерживаться режима прекращения огня, но только до первых ударов.

Но если вы вернетесь к греху, мы вернемся к наказанию.

По последним данным, шиитские группировки фактически блокировали военных США и НАТО в центральном Ираке, не давая им высунуть носа за пределы военных баз. Неспокойно и на базах США в иракском Курдистане, они тоже находятся под ударами. Но там пока речь о выводе американцев не идет.
  1. Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    Сегодня, 11:10
    объявили 24-часовое перемирие для вывода войск США


    При этом разрешили применять СШП спец шасси на самолетах снабженными удобными сидениями для тех кто не влез в сам самолет ... lol
  2. was_bornin
    was_bornin
    Сегодня, 11:11
    Вот это новость, нифига себе. Стало быть Иран начал изгонять Большого Сатану из региона.
    1. Седов
      Седов
      Сегодня, 11:27
      Вот это новость, нифига себе. Стало быть Иран начал изгонять Большого Сатану из региона.
      Это к вопросу о четырёх планах наземной операции матрасов в Иране)
    2. кредо
      кредо
      Сегодня, 11:27
      Вот это новость, нифига себе. Стало быть Иран начал изгонять Большого Сатану из региона.

      Вот когда монархии подтянуться к иракским комрадам, вот тогда можно будет говорить о регионе в целом. Хорошее начало, главное не дать США и блоку НАТО передышки. yes
      1. частное лицо
        частное лицо
        Сегодня, 11:34
        Вот когда монархии подтянуться к иракским комрадам

        А вот этого как раз и не случится. У этих монархов несметные сокровища как раз в долларах и побоятся санкций.
  3. astepanov
    astepanov
    Сегодня, 11:14
    Хрен они сами уйдут, пока не припечет по-настоящему. А вот когда отползут, тут и в Израиле наступит летняя жара. И тогда-то уж демократы на Донни отыграются по-полной. И получит он импичмент вместо "премии мира".
    1. salawat1980
      salawat1980
      Сегодня, 11:17
      А Америка гражданскую войну
  4. К-50
    К-50
    Сегодня, 11:18
    Походу из-за поддержки евреев и атаки на Иран, пин дос ники потеряют весь Ближний Восток, как свою вотчину с рабами. what
    Конечно говорить о том пока рано, но думается мне, что все монархии залива "попросят" пин дос ников освободить свою землю.
    Потому цена "ошибки трампа" получится весьма и весьма высокой, если не сказать высочайшей, так как потеря такого плацдарма, прибиравшегося "к рукам" это почти катастрофа. what
    1. Pavlos Melas
      Pavlos Melas
      Сегодня, 11:29
      думается мне, что все монархии залива "попросят" пин дос ников освободить свою землю.

      Чтобы просить их на выход у них должны быть причины ,они в США и в Европу свои энергоносители продают зачем их амеров гнать ?
    2. carpenter
      carpenter
      Сегодня, 11:35
      Цитата: К-50
      Потому цена "ошибки трампа" получится весьма и весьма высокой

      Связываться с евреями, даже для Трампа опасно.
  5. Schneeberg
    Schneeberg
    Сегодня, 11:19
    А Америка гражданскую войну
    А было бы неплохо!
  6. Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    Сегодня, 11:20
    Смех смехом - но СШП продолжает качать иракскую нефть ни фига не платя за это аборигенам - будете долго смеяться но после победы над Ираком СШП открыто заявили что за расходы сешеастов на войну должны покрыть сами иракцы ... и покрывают до сих пор ... вывод войск автоматом будет означать что эта лавочка приносящая многие миллиарды прикроется - посему не верю что выведут ...
    1. rytik32
      rytik32
      Сегодня, 11:30
      посему не верю что выведут ...

      Сейчас США не может прикрыть в Ираке ни свои базы, ни нефтедобывающую инфраструктуру. Поэтому отвод войск - это единственный разумный шаг.
  7. pexotinec
    pexotinec
    Сегодня, 11:42
    Сильнейшую армию мира, согласно пропаганде Голливуда, выгоняют уже из второй страны laughing