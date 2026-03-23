Проиранские группировки Ирака объявили 24-часовое перемирие для вывода войск США
Проиранские шиитские группировки в Ираке объявили о 24-часовом прекращении огня для обеспечения полного вывода американских войск с территории военной базы «Виктория» в Багдаде. Вместе с американцами должны выйти и военные других стран НАТО.
В Ираке объявлено 24-часовое перемирие, якобы по просьбе американцев, действовавших через иракское правительство. Проиранские шиитские группировки согласились не открывать огонь по американским войскам в ходе их вывода с военной базы «Виктория» на окраине иракской столицы. Удары по базе наносились все предыдущие дни с помощью беспилотников и ракет.
Прекращение огня было согласовано при условии, что США не будут наносить удары по позициям Сил народной мобилизации в районах Самарры и Кербелы. В случае нарушения перемирие сразу же прекращается, а удары по военным базам США возобновляются. Как заявил пресс-секретарь группировки «Сарайя Авлия аль-Дам» Абу Махди аль-Джаафар, шиитские группировки согласны придерживаться режима прекращения огня, но только до первых ударов.
Но если вы вернетесь к греху, мы вернемся к наказанию.
По последним данным, шиитские группировки фактически блокировали военных США и НАТО в центральном Ираке, не давая им высунуть носа за пределы военных баз. Неспокойно и на базах США в иракском Курдистане, они тоже находятся под ударами. Но там пока речь о выводе американцев не идет.
