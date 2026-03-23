Генсек НАТО Рютте: Зеленский хочет мира с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление: Зеленский, оказывается, хочет мира. По крайней мере, именно такую мысль транслировал глава альянса в интервью CBS News. И мало того – Рютте предложил «довести эту информацию до России». Чтобы в Москве прониклись и были готовы к сотрудничеству.



Последние несколько лет европейские столицы и Вашингтон настойчиво объясняли, что с киевским режимом договариваться невозможно, что «мирный план» у них только один – возвращение к границам 1991 года, а все остальное – капитуляция. И вдруг в Брюсселе спохватились: Зеленский, оказывается, хочет сделку.

Вопрос, конечно, в том, какую именно «сделку». Рютте, как опытный политик (руководил в своё время кабмином Нидерландов), в детали не вдается. Он лишь осторожно отмечает, что Вашингтон поддерживает контакт с обеими сторонами.

В Москве на такие заявления обычно реагируют сдержанно. Потому что «хотеть мира» можно по-разному. Можно – подписывая документы, зафиксировавшие отказ от вступления в НАТО и признание реалий на земле. А можно – рассылая интервью западным СМИ и надеясь, что кто-то поверит в очередной раз.

Рютте, видимо, надеется, что его послание будет услышано. Но удивляться, если российская сторона воспримет его слова не как сигнал к прорыву, а как очередной элемент информационной игры, не стоит.

Впрочем, сам факт того, что генсек НАТО вслух говорит о необходимости договариваться, уже показателен. Видимо, в Брюсселе постепенно начинают осознавать: затягивание конфликта имеет свою цену, и эта цена растет не только для Москвы и Киева, но и для тех, кто привык оставаться в стороне.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +4
    Сегодня, 11:32
    ❝Впрочем, сам факт того, что генсек НАТО вслух говорит о необходимости договариваться, уже показателен ❞ —

    — Ему что в методичке напишут, то он и будет говорить ...
  2. Rybkin Звание
    +2
    Сегодня, 11:33
    Сделка,сделка,сделка....Не мир,не честная договорённость - только сделка! Ведь в этом деле они научились обманывать и обводить вокруг пальца всех.
    1. владимир 290 Звание
      0
      Сегодня, 11:45
      Точно, прямо коробит это слово. Сегодня сделка, а завтра решили, что она недействительна. Впрочем у этих "белых господ" так всегда. На международное право и разные ООН , МАГАТЭ и прочие ЮНЕСКО они плевали с высокой колокольни, зато нам в конституцию в свое время прописали о приоритете международного права.
      1. свой1970 Звание
        0
        Сегодня, 11:49
        Цитата: владимир 290
        зато нам в конституцию в свое время прописали о приоритете международного права.

        В конституции СССР было написано о приоритете международных договоров.
        Это стандартная формула....
  3. Наводлом Звание
    +1
    Сегодня, 11:34
    Мир после войны возможен только на определённых оговоренных сторонами конфликта условиях.
    Без них он - сотрясание воздуха, пустой брёх.
  4. 5.11 Звание
    -1
    Сегодня, 11:37
    Нам не нужен мир с ними . Нам нужна их полная капитуляция .
    Я сейчас не только про Украину ,но и про Европу.
    С договорами про мир проходили ... не надо ,спасибо.
    Все эти договоры про мир , заканчиваются "Нас обманули".
  5. Фразах Звание
    0
    Сегодня, 11:39
    затягивание конфликта имеет свою цену, и эта цена растет не только для Москвы и Киева, но и для тех, кто привык оставаться в стороне.

    Кто привык оставаться в стороне, тот и останется в стороне, им побоку на цену.
  6. Владимир Нижегородский Звание
    0
    Сегодня, 11:39
    Сынок большого папочки Трампа заговорил.
    Коалиция Эпштейна пошла в информационную атаку.
    Империя лжи решила внести новую волну дезинформации.
    Пустые слова и обещаания - очередная очередная волна.
  7. К-50 Звание
    0
    Сегодня, 11:43
    Генсек НАТО Рютте: Зеленский хочет мира с Россией

    Это анекдот? belay
    зелику поф иг на всё, будет делать так, как ему говорят и оплачивают. Всё остальное "мимо кассы".
    Он даже догадывается, что наступи мирное время и его прихлопнут, причём в очередь выстроятся: деньги тырил, страну потерял, наконец "слишком много знал". Да и тысячи других причин найдётся. Вообщем не жилец. request laughing
  8. Монтесума Звание
    0
    Сегодня, 11:43
    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление: Зеленский, оказывается, хочет мира.

    Ага, знаем, проходили уже его неудержимую жажду мира. Надо было в 2022 году соглашаться на уже подписанное переговорными группами соглашение, а не Борюсика из Лондона слушаться. Да и сейчас ничего нового не будет, кроме предложения перемирия под любыми предлогами. РФ свои условия давно публично представила, чего тут ещё непонятного?
  9. Сергей Митинский Звание
    0
    Сегодня, 11:50
    Американский жапализ получил инструкции из Вашингтона