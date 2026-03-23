Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление: Зеленский, оказывается, хочет мира. По крайней мере, именно такую мысль транслировал глава альянса в интервью CBS News. И мало того – Рютте предложил «довести эту информацию до России». Чтобы в Москве прониклись и были готовы к сотрудничеству.Последние несколько лет европейские столицы и Вашингтон настойчиво объясняли, что с киевским режимом договариваться невозможно, что «мирный план» у них только один – возвращение к границам 1991 года, а все остальное – капитуляция. И вдруг в Брюсселе спохватились: Зеленский, оказывается, хочет сделку.Вопрос, конечно, в том, какую именно «сделку». Рютте, как опытный политик (руководил в своё время кабмином Нидерландов), в детали не вдается. Он лишь осторожно отмечает, что Вашингтон поддерживает контакт с обеими сторонами.В Москве на такие заявления обычно реагируют сдержанно. Потому что «хотеть мира» можно по-разному. Можно – подписывая документы, зафиксировавшие отказ от вступления в НАТО и признание реалий на земле. А можно – рассылая интервью западным СМИ и надеясь, что кто-то поверит в очередной раз.Рютте, видимо, надеется, что его послание будет услышано. Но удивляться, если российская сторона воспримет его слова не как сигнал к прорыву, а как очередной элемент информационной игры, не стоит.Впрочем, сам факт того, что генсек НАТО вслух говорит о необходимости договариваться, уже показателен. Видимо, в Брюсселе постепенно начинают осознавать: затягивание конфликта имеет свою цену, и эта цена растет не только для Москвы и Киева, но и для тех, кто привык оставаться в стороне.