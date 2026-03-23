Ким Чен Ын переизбран на пост председателя Государственных дел КНДР
Верховное Народное Собрание КНДР единодушно переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя Государственных дел. Торжественная церемония в Пхеньянском дворце съездов, по описанию северокорейского агентства ЦТАК, прошла в атмосфере «необычайной политической сознательности и революционного энтузиазма».
Событие это, безусловно, не стало сюрпризом ни для кого. Северокорейская политическая система устроена так, что переизбрание главы государства – процедура скорее символическая, но от того не менее значимая.
Гораздо важнее реакция Москвы. Владимир Путин поздравил северокорейского лидера, подчеркнув: в России высоко ценят его личный вклад в развитие «всеобъемлющего стратегического партнерства». Связи между Москвой и Пхеньяном, напомнил российский президент, отвечают коренным интересам обоих народов.
Для России Пхеньян сегодня – не просто давний партнер по исторической памяти, но и полноценный союзник, чья поддержка на международной арене и в ряде практических вопросов приобретает все большее значение. Путин в своем поздравлении это фактически подтверждает: отношения перешли в плоскость «всеобъемлющего стратегического партнерства».
Ким Чен Ын, получив очередное переизбрание, остается у руля государства, которое, несмотря на санкции и изоляцию, продолжает демонстрировать удивительную устойчивость.
