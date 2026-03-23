198 4
Ким Чен Ын переизбран на пост председателя Государственных дел КНДР


Верховное Народное Собрание КНДР единодушно переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя Государственных дел. Торжественная церемония в Пхеньянском дворце съездов, по описанию северокорейского агентства ЦТАК, прошла в атмосфере «необычайной политической сознательности и революционного энтузиазма».



Событие это, безусловно, не стало сюрпризом ни для кого. Северокорейская политическая система устроена так, что переизбрание главы государства – процедура скорее символическая, но от того не менее значимая.

Гораздо важнее реакция Москвы. Владимир Путин поздравил северокорейского лидера, подчеркнув: в России высоко ценят его личный вклад в развитие «всеобъемлющего стратегического партнерства». Связи между Москвой и Пхеньяном, напомнил российский президент, отвечают коренным интересам обоих народов.

Для России Пхеньян сегодня – не просто давний партнер по исторической памяти, но и полноценный союзник, чья поддержка на международной арене и в ряде практических вопросов приобретает все большее значение. Путин в своем поздравлении это фактически подтверждает: отношения перешли в плоскость «всеобъемлющего стратегического партнерства».

Ким Чен Ын, получив очередное переизбрание, остается у руля государства, которое, несмотря на санкции и изоляцию, продолжает демонстрировать удивительную устойчивость.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:38
    ❝ Владимир Путин поздравил северокорейского лидера, подчеркнув: в России высоко ценят его личный вклад в развитие «всеобъемлющего стратегического партнерства» ❞ —

    — Присоединяемся к поздравлениям: «С переизбранием, товарищ Ким!» ...
  Владимир Нижегородский
    +2
    Сегодня, 11:46
    Настоящих людей и соседей не только по границе, но и по одному окопу поздравляю с переизбранием лидера Ким Чен Ына!!!
    Победа будет за нами!!
  свой1970
    -2
    Сегодня, 11:46
    Было бы странно не переизбрание - если он дочку уже обозначил как приемницу.
  Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 11:48
    Ха и ведь ни кто не вмешался в выборы ни кто (как в Румынии) не посадил на кресло проигравшего выборы ни кто не провел антиконституционный третий раунд выборов ни кто как в Молдавии не закрыл не устраивавших кой кого выборных пунктов ни кто как в СШП в наглую не подтасовал голоса и ни кто грязно не протащил своих кандидатов и ни кто как в руководство ЕС не назначил нужных людей вообще без выборов .... - даже печеньки ни кто не раздавал lol ...так где она демократия ???
    ЗЫ товарищ Ын оказался единственным верным союзником - здоровья ему и успехов ..