Десятки «Гераней» уничтожили инфраструктуру очередного порта в Одесской области

Ресурсы противника сообщают, что минувшей ночью портовая инфраструктура в городе Ильичевск (украинское название Черноморск) в Одесской области в очередной раз подверглась массированной атаке наших ударных беспилотников семейства «Герань». В общей сложности в Ильичевске было зафиксировано не менее десяти мощных взрывов. Помимо прочих объектов, удары наносились по территории Черноморского рыбного порта, используемого противником в качестве вспомогательного объекта морской логистики.

С учетом специфики работы порта Ильичевска (Черноморска), через который проходит значительная часть грузов двойного назначения, системное поражение портовой инфраструктуры существенно отражается на логистике ВСУ. Как минимум часть военных грузов и грузов двойного назначения, поставляемых киевскому режиму морским путем, уничтожается сразу же по прибытии на Украину.



Кроме того, в ходе ночной атаки была нанесена серия ударов по объектам, формирующим основу железнодорожной логистики и энергоснабжения тяговых сетей. География поражений охватывает Кировоградскую, Одесскую и Днепропетровскую области, что указывает на целенаправленное воздействие по ключевым транспортным коридорам и узлам распределения грузов. Основной акцент ударов — локомотивные депо, тяговые подстанции 150 кВ, узлы контактной сети и портовые объекты, задействованные в обеспечении перемещения техники, вооружения и материальных средств.

В частности, ночные «Герани» поразили территорию железнодорожного узла «Знаменка» и прилегающего локомотивного депо. Станция «Знаменка» является ключевым узлом формирования и перераспределения эшелонов, включая военные грузы. В результате удара БПЛА по тяговой подстанции ПС-150 кВ было нарушено питание контактной сети на участке Пятихатки — Знаменка. Кроме того, серия ударов была нанесена по территории ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и железнодорожной станции.

  1. james Звание
    Сегодня, 11:44
    Уважаемый автор, "Десятки ..." и "не менее десяти" немного разные величины. Приведите в соответствие или текст или заголовок, иначе некорректно получается.
    1. al3x Звание
      Сегодня, 11:47
      Ещё уничтожена и подверглась атаке тоже рядом не стоящие термины.
  2. Наводлом Звание
    Сегодня, 11:49
    "это как салют"
    Чтобы не слышать это от невинных детей нужно быстрее заканчивать с бандеровским режимом.