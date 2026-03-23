Иран грозит заминировать Персидский залив в случае начала наземной операции США

В случае начала наземной операции США на иранском побережье или островах Иран заминирует Персидский залив, полностью перекрыв поставки нефти и газа из региона морским путем. Об этом сообщает иранская пресса со ссылкой на заявление Совета обороны страны.

Любые попытки враждебных сил приблизиться к иранскому побережью или островам с целью высадки или захвата в рамках наземных операций приведут к развертыванию минных заграждений на судоходных путях в Персидском заливе. Как подчеркнули в Тегеране, у Ирана есть различные типы морских мин, включая те, которые можно выставлять прямо с берега, не пользуясь кораблями. Это намек Трампу, который хвалился уничтожением иранского флота.



Любая попытка противника посягнуть на иранские побережья или острова приведет к тому, что все морские пути и линии сообщения в Персидском заливе и вдоль побережья будут заминированы различными видами морских мин, включая плавающие мины, которые могут быть установлены с берега.

При этом Тегеран отмечает, что дружественные и нейтральные страны смогут проводить свои танкеры через Ормузский пролив, но только по согласованным с иранскими военными маршрутам.

Ранее Иран пригрозил США «масштабными ударами» по Израилю и монархиям залива в случае атак на энергетическую инфраструктуру исламской республики.
  1. 24rus Звание
    Сегодня, 11:56
    В случае начала наземной операции США минировать будет уже поздно..
    1. rocket757 Звание
      Сегодня, 12:02
      А как по вашему минируют?
      Плывёт "баржа" с минами, у всех на виду и....
      Способов минирования не один, не два, а несколько больше и скрытых от все общего внимания среди них ХВАТАЕТ!. soldier
      1. 24rus Звание
        Сегодня, 12:09
        Вот без сарказма спросить хочу про способ скрытного минирования территории занятой врагом Любопытно просто
        1. rocket757 Звание
          Сегодня, 12:20
          Вы правда считаете, что большую водную акваторию можно ЗАНЯТЬ?
          Скрытые методы минирования... назад в историю мировых войн и то примеров масса, не зря целые исторические труды написаны "Минная война"... с тех пор минное дело не стоит на месте.
    2. Appraiser Звание
      Сегодня, 12:04
      Минировать никогда не поздно....Для того чтобы вводить наземную операцию по мимо политической воли необходимо иметь ещё и ресурс.... soldier
    3. ТермиНахТер Звание
      Сегодня, 12:14
      В свое время, на это ресурсе, написал статью про Ормузский пролив и возможные способы блокирования, в том числе и минирование. Однако, редактор не стал ее выкладывать. Так вот, способов минирования - масса, включая подземные сооружения с подводным выходом. А если учесть, что тральные возможности США (НАТО и прочее), существенно сократились по сравнению с прошлой минной войной в Заливе, то благополучного исхода не предвидится даже теоретически.
  2. Андрей Малащенков Звание
    Сегодня, 11:58
    но только по согласованным с иранскими военными маршрутам.


    Да не будет пока ни какой наземной операции - СШП к этому даже не готовятся а вот то что проход через пролив полностью под контролем Ирана - это радует
  3. Южноукраинец Звание
    Сегодня, 12:25
    Все чётко и понятно. Иран уже научил сионистов верить ему на слово. Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе)) это про сионистов и их почитателей.