Иран грозит заминировать Персидский залив в случае начала наземной операции США
В случае начала наземной операции США на иранском побережье или островах Иран заминирует Персидский залив, полностью перекрыв поставки нефти и газа из региона морским путем. Об этом сообщает иранская пресса со ссылкой на заявление Совета обороны страны.
Любые попытки враждебных сил приблизиться к иранскому побережью или островам с целью высадки или захвата в рамках наземных операций приведут к развертыванию минных заграждений на судоходных путях в Персидском заливе. Как подчеркнули в Тегеране, у Ирана есть различные типы морских мин, включая те, которые можно выставлять прямо с берега, не пользуясь кораблями. Это намек Трампу, который хвалился уничтожением иранского флота.
Любая попытка противника посягнуть на иранские побережья или острова приведет к тому, что все морские пути и линии сообщения в Персидском заливе и вдоль побережья будут заминированы различными видами морских мин, включая плавающие мины, которые могут быть установлены с берега.
При этом Тегеран отмечает, что дружественные и нейтральные страны смогут проводить свои танкеры через Ормузский пролив, но только по согласованным с иранскими военными маршрутам.
Ранее Иран пригрозил США «масштабными ударами» по Израилю и монархиям залива в случае атак на энергетическую инфраструктуру исламской республики.
