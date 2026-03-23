ВС России ударили по полигону в Черниговской области, где была западная техника
Военнослужащие ВС России ударили по полигону в Черниговской области, где была размещена и использовалась для тренировок западная техника. Это произошло в окрестностях поселка Репки.
Такую информацию предоставил агентству РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
В его сообщении сказано:
Лебедев отметил, что ранения в результате удара получили примерно 30 украинских военных. Их доставили в местную райбольницу. Нескольких тяжелораненых отправили затем в Чернигов. Для этого были задействованы шесть автомобилей военной скорой помощи.
Координатор подполья добавил, что атакованный объект использовался командованием ВСУ для того, чтобы личный состав осваивал технику, поступающую из государств Североатлантического альянса.
Факт удара по полигону Киев пока не подтвердил.
Российские военные в ходе СВО регулярно подвергают атакам места дислокации украинских военнослужащих и зарубежных наемников, а также боевой техники противника. Удары наносятся и по инфраструктурным объектам по всей территории Украины, включая энергетику и военно-промышленный комплекс.
Нередкими являются и российские атаки на цели в Черниговской области. Украинский регион, граничащий с РФ и Белоруссией, очень сильно насыщен инфраструктурой и подразделениями ВСУ. Здесь расположено большое количество военных складов и учебных полигонов.
Информация