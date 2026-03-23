Власти Японии призывают население не паниковать и не скупать туалетную бумагу

Правительство Японии призывает граждан страны не паниковать и не скупать туалетную бумагу на фоне топливного кризиса, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива.

Власти страны заверяют, что производство может удовлетворить спрос на туалетную бумагу и другие товары. При этом зависимость от поставок энергоносителей с Ближнего Востока практически отсутствует, поэтому производство напрямую не затронуто. Кроме того, как утверждает японское правительство, в стране имеются достаточные мощности для наращивания производства.



Между тем из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке население Японии опасается возможного роста цен на туалетную бумагу. Опасения вызваны тем, что нефтяной кризис 1973 года у японцев нередко ассоциируется с нехваткой туалетной бумаги. Тогда население, опасаясь дефицита и роста цен, в панике скупало туалетную бумагу.

Из-за дефицита поставок углеводородов японские власти поручили подготовиться к выпуску нефти из резервов. Более 90% нефтяного импорта Японии поставлялось через заблокированный в настоящее время Ормузский пролив. Все японские резервы рассчитаны на 254 дня внутреннего потребления. Таким образом, в краткосрочной перспективе выпуск нефти из резервов поможет в условиях энергетического кризиса в определенной степени решить потенциальные экономические проблемы внутри страны и избежать резкого скачка цен на бензин.
  Nexcom
    Nexcom
    Сегодня, 13:21
    счас конечно наверно влепят замечание но не могу смолчать - там что, все массово всрались что ли в этой Джапании? belay а как же самурайский дух и крепость воина??