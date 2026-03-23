Повышенный расход ракет связывают с работой ЗРК Patriot в автоматическом режиме

Повышенный расход зенитных ракет в ходе отражения атак Ирана связан с тем, что расчеты комплексов Patriot переключают их в автоматический режим. К такому выводу пришли аналитики, изучая данный вопрос.

Монархии залива уже длительное время заявляют о нехватке ракет-перехватчиков, системы ПВО Израиля начали пропускать удары иранских ракет, действуя избирательно, западная пресса пишет о значительном расходе боеприпасов для противовоздушной обороны. Украинские специалисты на Ближнем Востоке рассказывают о работе комплексов ПВО Patriot, тратящих несколько дорогих зенитных ракет для перехвата дешевых иранских ударных дронов.



По мнению экспертов, изучавших эту проблему, перерасход зенитных ракет может быть связан с тем, что во время ударов Ирана комплексы ПВО Patriot работают в автоматическом режиме, тогда как сами расчеты находятся в укрытиях.

ЗРК Patriot PAC-3 способен работать в полностью автоматическом режиме, самостоятельно обнаруживая, сопровождая и уничтожая цели.

После получения соответствующей команды комплекс переходит в автоматический режим и действует без оператора, выявляя, фиксируя и сбивая цели. Компьютер просчитывает траекторию вражеской цели и точку перехвата, запуская противоракету. В этом режиме он может посчитать, что одной ракеты будет мало, и добавить еще.

Отмечается, что в ходе войны США и Израиля против Ирана фиксировались неоднократные случаи стрельбы ЗРК Patriot «очередями», при этом иранские ракеты так и не были перехвачены.
  Nexcom
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:33
    Компьютер просчитывает траекторию вражеской цели и точку перехвата, запуская противоракету. В этом режиме он может посчитать, что одной ракеты будет мало, и добавить еще.

    Да залпом надо бить, сразу залпом - ну чего мелочиться то ? Незачёт западным программистам режима автоматики. laughing Как засекли одну Гераньку - так сразу всем дивизионом - каааак пальнули залпом и всё - и пустые.
    Pete Mitchell
      Pete Mitchell
      +1
      Сегодня, 12:46
      Цитата: Nexcom
      Незачёт западным программистам режима автоматики
      Этот незачет впервые поставили во время первой войны в заливе: они уже тогда долбили залпом по одной цели.
      Что сказать: - у богатых свои проблемы. Эту тему еще Пикуль в ”PQ-17” описывал.
      Nexcom
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:50
        Там динариев у этих монархов - превеликое множество. Как знать, а может стрельба залпом - была заказная опция такая для монархов залива ? laughing
        Aken
          Aken
          0
          Сегодня, 12:58
          Да легко. Чтобы не зависеть от уровня выучки персонала.
  Андрей К
    Андрей К
    +2
    Сегодня, 12:33
    Повышенный расход ракет связывают с работой ЗРК Patriot в автоматическом режиме

    У матрасников всегда виноват кто-то, кроме них самих.
    Пока солдат не поставит точку, САМ, без электроники, пока не встанет сапогом (берцами, тапками, шлёпками) на отвоёванную земельку - до тех пор битва не закончена.
    А у них всё по матрасному - персонал попрятался, а виновато железо.
  APASUS
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:33
    С перерасходом разобрались ,а что с уничтожением цели .У Патриота что то с прицелом, сбился ?
    Nexcom
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:36
      а может там специалисты монархий залива чего-то накрутили с прицелом?
      APASUS
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:44
        Цитата: Nexcom
        а может там специалисты монархий залива чего-то накрутили с прицелом?

        Я предполагаю что специалисты там еще те и скорее всего американцы их к прицелу не подпускают. Мое предположение - деньги вложенные в рекламу Пэтриота ,больше чем в НИОКР.
        Nexcom
          Nexcom
          0
          Сегодня, 12:48
          Да это-то понятно, что рубят денег за этот Пэтриот просто немеряно. Но как ни крути - не отрабатывает он вложенных в него денег на его покупку....
    topol717
      topol717
      0
      Сегодня, 12:58
      Цитата: APASUS
      а что с уничтожением цели .У Патриота что то с прицелом, сбился ?
      Всё с этим нормально, 4 своих самолета уже сбили. Видимо тоже в автоматическом режиме.
      Nexcom
        Nexcom
        0
        Сегодня, 13:05
        Слава ПВОшникам монархий залива! Так держать. good

        зы Если ещё и по амерским засандалят со сбитием - вообще класс!
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 12:34
    ❝ Во время ударов Ирана комплексы ПВО Patriot работают в автоматическом режиме, тогда как сами расчёты находятся в укрытиях ❞ —

    — Ещё неделя, и они вообще на «удалёнку» перейдут ...
    Nexcom
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:38
      гениально! wassat good
      предвижу объявления - специалист-оператор ПВО, есть опыт работы на удалёнке, гарантирую высокую точность наведений на цель. оплата сдельная. звонить тел. ....
  Mouse
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:36
    В сегодняшних реалиях...

    Беспилотники в чести...
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 12:38
    А Иран всё наращивает и наращивает удары , теперь игра идёт не в одну калитку как раньше. Не знаю сколько у них осталось ПУ с новейшими ракетами но Шахедов думаю у них предосточно.
    Nexcom
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 12:41
      для Шахедов вообще ничего не надо - на коленке рамы сварили по-быстрому, в трейлер-фуру запихнули и все.
      topol717
        topol717
        0
        Сегодня, 13:00
        Двигатель? авионику? боеголовку?
        Nexcom
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 13:02
          да это то по-определению.....
  отважный
    отважный
    -1
    Сегодня, 12:42
    Настоящие боевые действия показали малоэффективность Пэтриота в условиях современной войны, что и требовалось доказать
    Nexcom
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 12:45
      ....зато как амеры на этих Пэтриотах наварились то - многим ведь навпаривали.... laughing
      и тем не менее за С-400 и С-500 в очередь никто не выстраивается - амеры тут же накажут желающих. Султану то так то всю плешь проели чтобы они отдал амерам на изучение.
  HAM
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:46
    Так вот для чего,оказывается,янки так резво взялись за развитие ИИ....он будет воевать,а они "коку с колой" на удалёнке пить...или виски с содовой...(это ещё на тот случай когда кохлы с евреями закончатся)
    Nexcom
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:52
      ..ну остаётся нам свою Алису научить договариваться или обалтывать их амерский ИИ - и ффсё. Полдела сделано будет уже.
      (главное яндекс-браузер уболтать поставить, а дальше..... lol )
  AK-1945
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 12:57
    Отмечается, что в ходе войны США и Израиля против Ирана фиксировались неоднократные случаи стрельбы ЗРК Patriot «очередями», при этом иранские ракеты так и не были перехвачены.

    Так может дело не только в автоматической, стрельбе.

    Компьютер просчитывает траекторию вражеской цели и точку перехвата, запуская противоракету.

    А точнее очередь ракет которые летят в пустоту.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:08
    Дорого, а теперь, кажется, не так сердито, как раньше о том говорили/хвастались... request
  Ате_ист
    Ате_ист
    0
    Сегодня, 13:12
    Вызывают восхищение успехи Ирана в ракетостроении. Совершенно очевидно, что эти успехи обусловлены соответствующим подходом государственной власти к укреплению обороноспособности страны, который принципиальным образом отличается от того, что наблюдается в капиталистических странах, в том числе и в РФ. Здесь интересы государства превыше всего, даже если это требует огромных расходов, многолетнего упорного труда и не приносит сиюминутную прибыль. Именно таким путем шел СССР, таким же путем идет сейчас КНДР