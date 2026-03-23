Повышенный расход ракет связывают с работой ЗРК Patriot в автоматическом режиме
Повышенный расход зенитных ракет в ходе отражения атак Ирана связан с тем, что расчеты комплексов Patriot переключают их в автоматический режим. К такому выводу пришли аналитики, изучая данный вопрос.
Монархии залива уже длительное время заявляют о нехватке ракет-перехватчиков, системы ПВО Израиля начали пропускать удары иранских ракет, действуя избирательно, западная пресса пишет о значительном расходе боеприпасов для противовоздушной обороны. Украинские специалисты на Ближнем Востоке рассказывают о работе комплексов ПВО Patriot, тратящих несколько дорогих зенитных ракет для перехвата дешевых иранских ударных дронов.
По мнению экспертов, изучавших эту проблему, перерасход зенитных ракет может быть связан с тем, что во время ударов Ирана комплексы ПВО Patriot работают в автоматическом режиме, тогда как сами расчеты находятся в укрытиях.
После получения соответствующей команды комплекс переходит в автоматический режим и действует без оператора, выявляя, фиксируя и сбивая цели. Компьютер просчитывает траекторию вражеской цели и точку перехвата, запуская противоракету. В этом режиме он может посчитать, что одной ракеты будет мало, и добавить еще.
Отмечается, что в ходе войны США и Израиля против Ирана фиксировались неоднократные случаи стрельбы ЗРК Patriot «очередями», при этом иранские ракеты так и не были перехвачены.
