CBS News: Пентагон провел детальную проработку сценария высадки войск в Иране


CBS News со ссылкой на информированные источники сообщает: американское военное ведомство провело детальную проработку сценария переброски сухопутных войск в Иран. Запросы от высокопоставленных командующих направлены, планы – на столе. Вопрос лишь в том, когда наступит момент «Х».

Дональд Трамп, однако, накануне, 19 марта, в Овальном кабинете ответил журналистам коротко:

Нет, я никуда не собираюсь вводить войска.

А затем, словно спохватившись, добавил: если бы это было так, он бы прессе об этом точно не сказал.

Пентагон, который последние годы привык действовать с воздуха и с помощью прокси, видимо, приходит к выводу, что бомбардировки и удары беспилотниками иранскую проблему не решают.

Трамп, отрицая возможность наземной операции, оставляет себе пространство для маневра. Сказать правду заранее – лишить себя эффекта неожиданности и нарваться на волну критики внутри страны, где никто не горит желанием воевать на Ближнем Востоке.

Вопрос, однако, в другом: готов ли Вашингтон к тому, во что может вылиться сухопутная кампания в Иране? Иран – не Ирак, не Афганистан. Рельеф, военная доктрина, степень консолидации общества – все иное. Но Пентагон, судя по утечкам, свою часть работы уже сделал. Теперь слово за политиками.
    Irokez
    Сегодня, 12:59
    В прошлый раз уже был десант. Всё пропало.
    Ну как всегда болания для мутнения воды, а там как получится и скорее заднюю врубит когда пришпарит.
    alexboguslavski
    Сегодня, 12:59
    План представил на бумаге. На которой всегда гладко.
    5.11
    Сегодня, 13:00
    Такую же детальную , как анализ войны против Ирана )
    Ну чо... бывайте , ихтиандры .....
    И удачной охоты персам !
    commbatant
    Сегодня, 13:01
    Ждем выхода на экраны "зомби-ящиков" мирового сериала "Падения черных С-17 "Глумбастеров""
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 13:03
    — Сами будут работать по сценарию или дублёров-прокси привлекут? ...
      HAM
      Сегодня, 13:12
      Дурных немае...."дублёры",похоже,раньше всех поняли чем всё окончится..
    hiller
    Сегодня, 13:03
    Это кто из руководителей и в какие времена докладывал журналистам о своих планах?
    Lynnot
    Сегодня, 13:23
    Ирану бы не мешало бахнуть по местам сосредоточения, намекнуть, так сказать.
    Пленник
    Сегодня, 13:23
    Напугать хотят. Вот и "утечки" у них. На "пушку" берут как в старом анекдоте.
    "Жил-был карлик. С очень большой головой.
    Жена ему говорит:
    - Шел бы ты, деньги заpабатывать.
    Hу лилипут и пошел. Вечеpом пpиходит с двумя чемоданами денег...
    Жена:
    -Как? Откуда?
    - Да вот иду, смотpю, забоp, а за забоpом мужики в каpты на деньги
    игpают. Я голову в дыpу пpосунул и говоpю: "Деньги на бочку, а то
    весь вылезу".(с)