CBS News: Пентагон провел детальную проработку сценария высадки войск в Иране
CBS News со ссылкой на информированные источники сообщает: американское военное ведомство провело детальную проработку сценария переброски сухопутных войск в Иран. Запросы от высокопоставленных командующих направлены, планы – на столе. Вопрос лишь в том, когда наступит момент «Х».
Дональд Трамп, однако, накануне, 19 марта, в Овальном кабинете ответил журналистам коротко:
А затем, словно спохватившись, добавил: если бы это было так, он бы прессе об этом точно не сказал.
Пентагон, который последние годы привык действовать с воздуха и с помощью прокси, видимо, приходит к выводу, что бомбардировки и удары беспилотниками иранскую проблему не решают.
Трамп, отрицая возможность наземной операции, оставляет себе пространство для маневра. Сказать правду заранее – лишить себя эффекта неожиданности и нарваться на волну критики внутри страны, где никто не горит желанием воевать на Ближнем Востоке.
Вопрос, однако, в другом: готов ли Вашингтон к тому, во что может вылиться сухопутная кампания в Иране? Иран – не Ирак, не Афганистан. Рельеф, военная доктрина, степень консолидации общества – все иное. Но Пентагон, судя по утечкам, свою часть работы уже сделал. Теперь слово за политиками.
Информация