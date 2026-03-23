В армии США растёт число отказников, не желающих «умирать за Израиль»

В армии США растёт число отказников, не желающих «умирать за Израиль»

Американские военные не хотят «умирать за Израиль», стратегия Трампа по Ирану сомнительна и может привести к большим потерям среди военнослужащих США. Как пишет интернет-издание HuffPost, многие военные уже начали отказываться от службы, не желая отправляться на Ближний Восток.

В американской армии наблюдается волна добровольного ухода военнослужащих со службы. По данным Центра по вопросам совести и войны, если ранее в год фиксировалось от 50 до 80 соответствующих обращений, то с начала марта приходит как минимум одно обращение в день. Военнослужащие пишут заявления об отказе «по убеждениям совести». Причем это как морпехи, так и моряки и пехота из числа тех, кого отправляют на Ближний Восток.



Американские войска страдают от недостаточной защиты и планирования, отмечается серьёзное дестабилизирующее воздействие иранских баллистических ракет и дронов, которые неоднократно наносили удары по американским военным объектам.

Масла в огонь подливают и данные о погибших и раненых. Первых на сегодняшний день 13 человек, вторых — 232. В случае начала наземной операции эти цифры вырастут еще больше.

Наземная операция станет «абсолютной катастрофой»… У нас нет плана на такой случай. Мы даже не можем полностью защитить хотя бы одну сухопутную базу в театре военных действий.

Однако говорить о том, что не хотят воевать абсолютно все американские военные, было бы неправильно. Отказники есть, их число растет, но большинство заявляет о готовности отправиться на Ближний Восток, хотя и не в восторге от этого. А пока Трамп раздумывает о проведении наземной операции, Иран предупреждает, что потери армии США могут вырасти кратно.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 13:11
    ...от блин, и у амеров есть "ухилянты"... laughing
    Ну Доня то им быстро пообрывает кое-что. Не сам конечно, а через постановление или указ...
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 13:18
      Ну, к сохранности своей драгоценной шкуры, матрасники всегда подходили очень серьезно)))
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:20
        А то как? Где ж "оплот демократии и свободы" (с) будет находиться если США раскатают в драбадан? И самое главное - где доллары то печатать будут??
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +2
          Сегодня, 13:22
          Ну, так плохо еще не случилось, как говорят в Одессе))) где Залив и где Техас?)))
  2. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 13:17
    Военная служба,конечно,престижная,денежная,спокойная,да и мир посмотреть нахаляву можно,но как война--так хоть увольняйся....
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:19
    Так то, аборигенов/бармалеев в шлепанцах гонят, это совсем не то, не так, если слехнутся в очной схватке с упорным, мотивированным противником!
    Впрочем, ничего нового, ничего неожиданного... soldier
    Ксти к вопросу, почему ВСУ шники не похожи на тех, забугорных/заокеанских вояк!?
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 13:23
    В армии США растёт число отказников, не желающих «умирать за Израиль»

    А наши деды неблагодарную Европу освобождали ценой своих жизней. Про разгром Квантунской армии молчу, на Востоке нам за это благодарны.