В армии США растёт число отказников, не желающих «умирать за Израиль»

Американские войска страдают от недостаточной защиты и планирования, отмечается серьёзное дестабилизирующее воздействие иранских баллистических ракет дронов , которые неоднократно наносили удары по американским военным объектам.

Наземная операция станет «абсолютной катастрофой»… У нас нет плана на такой случай. Мы даже не можем полностью защитить хотя бы одну сухопутную базу в театре военных действий.

Американские военные не хотят «умирать за Израиль», стратегия Трампа по Ирану сомнительна и может привести к большим потерям среди военнослужащих США. Как пишет интернет-издание HuffPost, многие военные уже начали отказываться от службы, не желая отправляться на Ближний Восток.В американской армии наблюдается волна добровольного ухода военнослужащих со службы. По данным Центра по вопросам совести и войны, если ранее в год фиксировалось от 50 до 80 соответствующих обращений, то с начала марта приходит как минимум одно обращение в день. Военнослужащие пишут заявления об отказе «по убеждениям совести». Причем это как морпехи, так и моряки и пехота из числа тех, кого отправляют на Ближний Восток.Масла в огонь подливают и данные о погибших и раненых. Первых на сегодняшний день 13 человек, вторых — 232. В случае начала наземной операции эти цифры вырастут еще больше.Однако говорить о том, что не хотят воевать абсолютно все американские военные, было бы неправильно. Отказники есть, их число растет, но большинство заявляет о готовности отправиться на Ближний Восток, хотя и не в восторге от этого. А пока Трамп раздумывает о проведении наземной операции, Иран предупреждает, что потери армии США могут вырасти кратно.