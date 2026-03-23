СМИ: Турция не сможет долго сохранять нейтралитет в ближневосточном конфликте

Турция не сможет долго сохранять нейтралитет в ближневосточном конфликте. У нее очень мало возможностей для того, чтобы продолжать поддерживать такую политику.Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в турецкой газете Ekonomim.СМИ отмечает, что данная проблема связана с тем, что география конфликта продолжает расширяться.В статье сказано:Автор считает, что вовлечение Анкары в ближневосточные проблемы грозит ей потерей статуса нейтрального государства в глазах международного сообщества и возможности выступать в качестве посредника при урегулировании конфликтов и разногласий между странами.Хотя Турции было бы выгоднее всего не вмешиваться, у нее вряд ли это получится из-за нарастающего давления союзников США на Ближнем Востоке.И тогда Анкаре будет нанесен ущерб не только с политико-дипломатической точки зрения, но и с экономической. Автор статьи отмечает, что отказ Турции от политики нейтралитета может негативно отразиться на турецко-иранских хозяйственных связях.Тем временем конфликт на Ближнем Востоке продолжает обостряться и расширяться. Похоже, Соединенные Штаты, начиная военную операцию против Ирана, не рассчитывали на такой жесткий отпор с его стороны. И теперь в Вашингтоне, похоже, плохо представляют себе, как выйти из сложившейся ситуации с минимальными материальными и репутационными потерями.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»