СМИ: Турция не сможет долго сохранять нейтралитет в ближневосточном конфликте
Турция не сможет долго сохранять нейтралитет в ближневосточном конфликте. У нее очень мало возможностей для того, чтобы продолжать поддерживать такую политику.
Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в турецкой газете Ekonomim.
СМИ отмечает, что данная проблема связана с тем, что география конфликта продолжает расширяться.
В статье сказано:
Автор считает, что вовлечение Анкары в ближневосточные проблемы грозит ей потерей статуса нейтрального государства в глазах международного сообщества и возможности выступать в качестве посредника при урегулировании конфликтов и разногласий между странами.
Хотя Турции было бы выгоднее всего не вмешиваться, у нее вряд ли это получится из-за нарастающего давления союзников США на Ближнем Востоке.
И тогда Анкаре будет нанесен ущерб не только с политико-дипломатической точки зрения, но и с экономической. Автор статьи отмечает, что отказ Турции от политики нейтралитета может негативно отразиться на турецко-иранских хозяйственных связях.
Тем временем конфликт на Ближнем Востоке продолжает обостряться и расширяться. Похоже, Соединенные Штаты, начиная военную операцию против Ирана, не рассчитывали на такой жесткий отпор с его стороны. И теперь в Вашингтоне, похоже, плохо представляют себе, как выйти из сложившейся ситуации с минимальными материальными и репутационными потерями.
