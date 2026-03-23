СМИ: Турция не сможет долго сохранять нейтралитет в ближневосточном конфликте

Турция не сможет долго сохранять нейтралитет в ближневосточном конфликте. У нее очень мало возможностей для того, чтобы продолжать поддерживать такую политику.

Такое мнение высказывается в статье, опубликованной в турецкой газете Ekonomim.

СМИ отмечает, что данная проблема связана с тем, что география конфликта продолжает расширяться.

В статье сказано:

По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается.

Автор считает, что вовлечение Анкары в ближневосточные проблемы грозит ей потерей статуса нейтрального государства в глазах международного сообщества и возможности выступать в качестве посредника при урегулировании конфликтов и разногласий между странами.

Хотя Турции было бы выгоднее всего не вмешиваться, у нее вряд ли это получится из-за нарастающего давления союзников США на Ближнем Востоке.

И тогда Анкаре будет нанесен ущерб не только с политико-дипломатической точки зрения, но и с экономической. Автор статьи отмечает, что отказ Турции от политики нейтралитета может негативно отразиться на турецко-иранских хозяйственных связях.

Тем временем конфликт на Ближнем Востоке продолжает обостряться и расширяться. Похоже, Соединенные Штаты, начиная военную операцию против Ирана, не рассчитывали на такой жесткий отпор с его стороны. И теперь в Вашингтоне, похоже, плохо представляют себе, как выйти из сложившейся ситуации с минимальными материальными и репутационными потерями.
  1. Alex777 Звание
    Alex777
    +6
    Сегодня, 13:34
    Да такого многовекторного как султан - еще поискать надо.
    Он же и дело на Биби завел, и нефть продает, как родному.
    За пространство маневра для султана переживать не надо.
    1. Гражданский Звание
      Гражданский
      +1
      Сегодня, 14:18
      Хитрый партнер Ражяп сделает все, чтобы ни за кого не впрячься, а деньги содрать. Берет пример с процветающего Китая.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        0
        Сегодня, 14:42
        Цитата: Гражданский
        Берет пример с процветающего Китая.

        У них соревнование.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 13:40
    А с кем турки будут воевать?
    С Израилем?
    Или Ираном?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 14:02
      Тот же ЛЕХА,а вот это интрига-интриг))) пойти против единоверцев причём не за свои интересы и во благо Израиля ,либо попасть в немилость Вашингтону,но это в том случае если Иран продолжит сопротивление.
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        0
        Сегодня, 14:19
        Цитата: Ропот 55
        Тот же ЛЕХА,а вот это интрига-интриг))) пойти против единоверцев причём не за свои интересы и во благо Израиля ,либо попасть в немилость Вашингтону,но это в том случае если Иран продолжит сопротивление.

        Нет для турок там единоверцев laughing не понятно, кто хужЕЕ - еретики шииты или сионисты wink
    2. Alex Nevs Звание
      Alex Nevs
      +1
      Сегодня, 14:03
      Многовекторность подразумевает и с теми и с другими. laughing
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 14:10
        Alex Nevs hi ,ну тогда логично что и Анкаре прилетит и от тех и от этих.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 14:30
        Это называется - неразборчивость в связях. ЗППП грозит
    3. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 14:40
      Вольфович пророчил ирано-турецкую войну.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        0
        Сегодня, 14:45
        Сомневаюсь. Пакистанские летчики султана против Ирана вряд ли пойдут.
        А вот прогноз ВВЖ про Иран и Израиль - исполняется. Надеюсь без ТЯО.
    4. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 14:43
      -А с кем турки будут воевать?
      Добавим Грецию. И
      "Места, где вы живете и работаете, теперь являются вашей родиной и вашей новой страной. Востребуйте их по праву! Начинайте больше бизнесов, записывайте своих детей в лучшие школы. Переезжайте всей семьей в лучшие районы. Водите лучшие машины, покупайте самые красивые дома и рожайте пятерых детей, а не только троих, потому что вы – будущее Европы".
      Творец "тихого джихада"-враг всех соседей...и не только.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 13:41
    ❝ Вовлечение Анкары в ближневосточные проблемы грозит ей потерей статуса нейтрального государства в глазах международного сообщества ❞ —

    — Турция член НАТО, у неё не может быть «статуса нейтрального государства» ...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 14:06
      Владимир Владимирович Воронцов hi ,оно и видно как ВСЁ НАТО просто ломанулось помогать США,не протолкнуться от желающих
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 13:42
    отказ Турции от политики нейтралитета может негативно отразиться на турецко-иранских хозяйственных связях.

    И не только на связях! По Турции еще не прилетало? Тогда ждите прилетов.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 14:04
      Егоза hi , причём не факт что от Ирана,операцию под чужим флагом как раз в духе Иерусалима и Вашингтона.
  5. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Сегодня, 13:53
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    А с кем турки будут воевать?
    С Израилем?
    Или Ираном?

    Как обычно? Помогать и тем и другим, получая выгоду себе.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 13:57
    Интересно,а нет ли Нобелевской премии за разжигание третьей мировой войны?Трамп её заслуживает как никто. . . recourse
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 14:02
    Османов откровенно душат старыми добрыми демократическими методами. Эрдоган совсем состарился. Интересно, на чьей стороне выступит Турция? Наверное купят османов как всегда. Курды отказались вписываться, а чужие ручки нужны англосаксам.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 14:15
    А воевать туркам придется походу со всеми, иначе смысла воевать вообще нет.
    1. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 14:46
      Поджигают весь "фронт" Восток-Запад от Арктики до Индийского океана. Как бы реально не пришлось "сапоги там мыть"... Ось-Добра из наиболее верующих стран: Россия-Иран-Индия. Против - демоны, бесы, шайтаны. "Махабхарата 2.0."