Белорусские разработчики создали линейку наземных роботов «Адунок»
Белорусские разработчики из витебского конструкторского бюро «Дисплей» разработали для белорусских силовиков целую линейку наземных роботов «Адунок» на гусеничном ходу. Об этом сообщает Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.
Согласно публикации, в линейку входят четыре роботизированных платформы, различающиеся по массе, габаритам и грузоподъемности: «Адунок-М120»; «Адунок-М200»; «Адунок-М250»; «Адунок-М700». Цифры после буквы «М» обозначают грузоподъемность платформы. Самая «старшая» модель способна нести до 700 кг полезной нагрузки.
Все платформы имеют гусеничное шасси, такой вариант движителя был выбран для лучшей проходимости в ущерб скорости, развиваемой колесными вариантами. Платформы уверенно чувствуют себя на бездорожье, преодолевая подъемы и спуски, а также сложный рельеф. Двигатель электрический, что исключает громкий шум во время движения. Все платформы универсальные, могут применяться как носители вооружений, так и для доставки боеприпасов или эвакуации раненых.
Для платформ разработаны и адаптированы различные боевые модули с пулеметами калибра 7,62 и 12,7 мм, а также гранатометами, в том числе автоматическими. Управление платформами осуществляется по защищенному радиоканалу, дальность связи на открытой местности достигает 10 км.
На данный момент вся линейка платформ «Адунок» проходит опытную эксплуатацию в различных силовых ведомствах РБ, они уже участвовали в учениях, в том числе в совместных с ВС России. Министерство обороны Белоруссии планирует принять роботизированные наземные платформы «Адунок» на вооружение ВС РБ.
