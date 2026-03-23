Белорусские разработчики создали линейку наземных роботов «Адунок»

Белорусские разработчики из витебского конструкторского бюро «Дисплей» разработали для белорусских силовиков целую линейку наземных роботов «Адунок» на гусеничном ходу. Об этом сообщает Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.

Согласно публикации, в линейку входят четыре роботизированных платформы, различающиеся по массе, габаритам и грузоподъемности: «Адунок-М120»; «Адунок-М200»; «Адунок-М250»; «Адунок-М700». Цифры после буквы «М» обозначают грузоподъемность платформы. Самая «старшая» модель способна нести до 700 кг полезной нагрузки.



Все платформы имеют гусеничное шасси, такой вариант движителя был выбран для лучшей проходимости в ущерб скорости, развиваемой колесными вариантами. Платформы уверенно чувствуют себя на бездорожье, преодолевая подъемы и спуски, а также сложный рельеф. Двигатель электрический, что исключает громкий шум во время движения. Все платформы универсальные, могут применяться как носители вооружений, так и для доставки боеприпасов или эвакуации раненых.



Для платформ разработаны и адаптированы различные боевые модули с пулеметами калибра 7,62 и 12,7 мм, а также гранатометами, в том числе автоматическими. Управление платформами осуществляется по защищенному радиоканалу, дальность связи на открытой местности достигает 10 км.

На данный момент вся линейка платформ «Адунок» проходит опытную эксплуатацию в различных силовых ведомствах РБ, они уже участвовали в учениях, в том числе в совместных с ВС России. Министерство обороны Белоруссии планирует принять роботизированные наземные платформы «Адунок» на вооружение ВС РБ.
  1. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 14:15
    А подкинуть на испытания в боевых условиях Минск сможет??? Или в сторонке как обычно постоит?
  2. андрей мартов Звание
    Сегодня, 14:21
    Мне бы такой наземный робот "Адунок" ,я б на нём навоз по даче развозил,да не только,можно мешки с картошкой загрузить . . .в общем в хозяйстве весьма полезная вещь! В общем белорусы молодцы! А какая у них тушёнка чудесная,просто песня,а не говяжья тушёнка !. . . love
    1. Andriuha077 Звание
      Сегодня, 14:33
      Вот российский аналог на полторы тонны картошки
      Про шасси https://t.me/robotodatelru/660
      краш тест шасси https://youtu.be/Cc5NgLhmdU8?list=UULFRCCAahZbF6hWDRgxHU3_ag&t=355 Использование легкого робота https://t.me/milinfolive/107437
    2. Виктор Чужой Звание
      Сегодня, 14:38
      Да есть уже и колесные и гусеничные самосвальные тележки с моторами для этих целей. только вот цена от 150.000 р ток начинаются. Некоторые в двери до метра шириной проехать могут. Но сплошь импорт. На авто частенько попадаются. Как и трех колесные грузовые электроциклы - но тут уже размеры больше. Мини думперы и тому подобного полно. Правда не автономки. Фигово нет снегоуборщика с электромотором от розетки. Не лопата, а именно тоже самое где бензиновый мотор заменен на электрический. На аккумуляторах тоже дорогой - 200.000 руб минимум. Так прикинешь что в своем доме надо... где столько денег взять...
  3. AK-1945 Звание
    Сегодня, 14:35
    Это все называется - юный техник. Кто жил в Союзе, тот знает. Принципиально ничего не изменилось, мы в детстве подобные шутки делали, только управление было по проводам и собиралось это из всего чего придется достать.
    1. Егоза Звание
      Сегодня, 14:51
      Цитата: AK-1945
      только управление было по проводам и собиралось это из всего чего придется достать.

      Похоже и в наше время ничего не изменилось. Ну, взяли лучшее из СССР laughing
  4. gribanow.c Звание
    Сегодня, 14:55
    Вот это и нужно, боевые роботы, и роботы снабжения, постепенно заменят человека на поле боя. Сейчас первая и главная задача, это заменить на поле боя штурмовиков, штурмОв, кто идёт в штурмА, вот их полностью заменить роботами, пока что не человекоподобными, а вот такими, универсальная платформа, колёсная или гусеничная, а на ней модульные боевые блоки, один из них на выбор - пулемёт, ПТРК, АГС, ПЗРК, автоматическая пушка, а также модуль разведки-наведения-целеуказания.
    А также противодронный дрон, летающий, но действующий не тараном, а с подвесным стрелковым оружием, желательно автоматический, управляемый ИИ.
    Если все это запустить в производство, боевые действия можно вести бесконечно , потерь живых людей не будет, это будет как бы вечная зона военных действий