Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что армия США на пять дней прекращает удары по Ирану на 5 дней после «удачных» переговоров.По словам Трампа, в течение последних нескольких дней между Вашингтоном и Тегераном прошли «очень удачные» переговоры, по итогам которых он дал распоряжение отложить все военные удары по Ирану на пять дней. В частности, как утверждает президент США, при условии успешного продолжения переговорного процесса, американские военные в этот период времени не будут атаковать иранские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру.После заявления Трампа МО Ирана заявило, что американский президент врет, и временный отказ США от ударов по энергетике связан не с переговорами, а страхом последствий ударов КСИР по энергетике сопредельных стран. В то же время ресурсы, связанные с Корпусом Стражей Исламской Революции, заявляют, что в настоящее время не ведется каких-либо переговоров с Трампом.Между тем, учитывая опровержение иранской стороной заявления Трампа о якобы ведущихся «успешных» переговорах, вероятнее всего, американский президент попросту пытается выиграть время, чтобы подтянуть в Ближневосточный регион силы своей морской пехоты и начать наземную операцию. Кроме того, подобные заявления необходимы для стабилизации рынков.Пресс-секретарь Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Резаи, комментируя внезапное заявление Трампа о временном прекращении огня, заявил, что лживые слова американского президента означают, что США в очередной раз потерпели поражение.

