Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран

5 051 41
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что армия США на пять дней прекращает удары по Ирану на 5 дней после «удачных» переговоров.

По словам Трампа, в течение последних нескольких дней между Вашингтоном и Тегераном прошли «очень удачные» переговоры, по итогам которых он дал распоряжение отложить все военные удары по Ирану на пять дней. В частности, как утверждает президент США, при условии успешного продолжения переговорного процесса, американские военные в этот период времени не будут атаковать иранские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру.

После заявления Трампа МО Ирана заявило, что американский президент врет, и временный отказ США от ударов по энергетике связан не с переговорами, а страхом последствий ударов КСИР по энергетике сопредельных стран. В то же время ресурсы, связанные с Корпусом Стражей Исламской Революции, заявляют, что в настоящее время не ведется каких-либо переговоров с Трампом.

Между тем, учитывая опровержение иранской стороной заявления Трампа о якобы ведущихся «успешных» переговорах, вероятнее всего, американский президент попросту пытается выиграть время, чтобы подтянуть в Ближневосточный регион силы своей морской пехоты и начать наземную операцию. Кроме того, подобные заявления необходимы для стабилизации рынков.

Пресс-секретарь Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ибрагим Резаи, комментируя внезапное заявление Трампа о временном прекращении огня, заявил, что лживые слова американского президента означают, что США в очередной раз потерпели поражение.
41 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Егоза
    Егоза
    0
    Сегодня, 15:12
    Нет ничего более постоянного, чем "временно" laughing
    Роман 11
      Роман 11
      0
      Сегодня, 15:18
      "временно"
      постоянно?
    mavrus
      mavrus
      +8
      Сегодня, 15:31
      В данном случае... Нет ничего более постоянного, чем враньё англосаксов по любому поводу.
      За пять дней "перемирия" разведуют цели, подвезут 4 тыс. десанта и томагавки, пополнят арсенал израильских ПВО...
      И потом ударят по объектам энергетики Ирана.
      красноярск
        красноярск
        0
        Сегодня, 16:16
        Цитата: mavrus
        Нет ничего более постоянного, чем враньё англосаксов по любому поводу.

        Во время войны верить нельзя никому. Персы тоже могут, хоть это и маловероятно в этой ситуации. Но и предположение, что - " вероятнее всего, американский президент попросту пытается выиграть время, чтобы подтянуть в Ближневосточный регион силы своей морской пехоты и начать наземную операцию." маловероятно
        Можно подумать, что подтягивать силы морской пехоты, Доне мешают его же удары по персам.
        Скорее всего не успели подтянуть Б/К. Или - первый шаг к прекращению б/д. Кто его поймет, если у Дони семь пятниц на неделе и он сам сегодня не знает как поступит завтра.
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +4
      Сегодня, 15:37
      То, что Трамп включил заднюю, не значит, что персы тоже сдадут назад. Может матрасные базы они и не будут трогать, но евреев будут выносить по полной. Да и евреи не дадут Трампу соскочить.
      роман66
        роман66
        0
        Сегодня, 15:40
        не значит, что персы тоже сдадут назад
        и не значит, что евреи с ним согласны. Спросился бы сначала
  Joker62
    Joker62
    +6
    Сегодня, 15:12
    Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран

    Брешет этот "Стрелянное Ухо" как дышит....
    Монтесума
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 15:31
      Цитата: Joker62
      Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран

      Брешет этот "Стрелянное Ухо" как дышит...

      Брешет, естественно, но как красиво подаёт! Вот так уметь надо, не только лишь у всех получается. smile
      Дональд Трамп:

      «Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры, касательно полного и тотального завершения наших военных действий на Ближнем Востоке. Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение всей недели, я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.
      ПЕРИОД, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСПЕХА ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ВСТРЕЧ И ОБСУЖДЕНИЙ.

      БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ К ЭТОМУ ВОПРОСУ! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП»
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 15:13
    ❝ По словам Трампа, в течение последних нескольких дней между Вашингтоном и Тегераном прошли «очень удачные» переговоры ❞ —
    ❝ После заявления Трампа МО Ирана заявило, что американский президент врёт ❞ —

    — Почему-то персам больше верится ...
  Роман 11
    Роман 11
    +1
    Сегодня, 15:15
    сколько лунатиков в последнее время развелось..
    вот еще один белый властелин очередной раз победил всех своих врагов... и надо же, переговоры у него идут успешно.. правда иранцы пожимают плечами - нет никаких контактов

    но белый властелин продолжает кувыркаться где-то на орбитах
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 15:18
      армия США на пять дней прекращает удары по Ирану на 5 дней после «удачных» переговоров.
      Видимо Трамп вел переговоры с Байденовскими глюками wassat
      BrTurin
        BrTurin
        +1
        Сегодня, 15:36
        глюки то от них уже ни как, но лукавый всегда в деталях... , он же не сказал коалиция прекратить удары, а только штаты - ни Израиль, ни бриты подтянувшие туда сами и своих провокаторов этого не обещали... значит готовят провокацию, а глюк решил сделать вид, что он как бы в стороне
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 15:42
      У него свой личный перс есть - даже цельный принц. С ним он каждый день говорить может
  sdivt
    sdivt
    +3
    Сегодня, 15:16
    По словам Трампа, в течение последних нескольких дней между Вашингтоном и Тегераном прошли «очень удачные» переговоры, по итогам которых он дал распоряжение отложить все военные удары по Ирану на пять дней

    а как же предыдущее заявление, от 21 марта?
    победители о перемирии не объявляют

    господин Трамп уже не претендует на победителя?
    Ропот 55
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 15:20
      sdivt hi , в его "волшебной вселенной" и не такое возможно,травят их что ли в оральном кабинете.
  topol717
    topol717
    +1
    Сегодня, 15:16
    Персы требовали репараций, матрасы что то выплачивать планируют?
  кокосов тима
    кокосов тима
    +4
    Сегодня, 15:20
    Рыжему как ухо прострелили, так у него вторая половина и отказала
  AK-1945
    AK-1945
    +6
    Сегодня, 15:22
    Атаковать тупо не чем, вот тебе и "перемирие" нарисовалось.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 15:24
    американский президент врет, и временный отказ США от ударов по энергетике связан не с переговорами, а страхом последствий ударов КСИР по энергетике сопредельных стран
    Вот это достойный ответ!
  ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    +2
    Сегодня, 15:26
    изучаем каждый пук рыжего клоуна. обсуждаем. цели и задачи, учитывая многолетние намерения и текущую внутриполитическую обстановку, он не меняет. да и не сможет.
    Скобаристан
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 15:29
      Ваша фраза это попытка убедить : все у США хорошо.. Все идет по плану . Или что то другое ?
      ПВВ22121922
        ПВВ22121922
        0
        Сегодня, 16:12
        а вы как думаете? 360 вариантов ответа
        Скобаристан
          Скобаристан
          0
          Сегодня, 16:17
          Я вспомнил анекдот.Он идеально про ситуацию и ваш ответ..- Рабинович, почему евреи отвечают вопросом на вопрос?
          - А почему это вас интересует?(с) это было показательно.
  monetam
    monetam
    +5
    Сегодня, 15:27
    ероятнее всего, американский президент попросту пытается выиграть время, чтобы подтянуть в Ближневосточный регион силы своей морской пехоты и начать наземную операцию.- именно так. Вранье , причем малоумелое - фирменный признак стиля трамповского " ведения переговоров".
    Роман 11
      Роман 11
      0
      Сегодня, 15:40
      Цитата: monetam
      попросту пытается выиграть время, чтобы подтянуть в Ближневосточный регион силы своей морской пехоты и начать наземную

      он уже наступил в г..вно, теперь он хочет в нем утонуть?
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    +3
    Сегодня, 15:30
    Вероятно в течении 3-4 дней Дональд хочет собрать все силы и резервы на БВ и вокруг в один кулак .А как решит что сил достаточно то объявит , что Иран опять плохой и мы будем его бомбить.
    Логика простая , он не не может уйти оттуда без ощутимых результатов ,без победы 😁 иначе в самих же Штатах оппозиция в интернете и по ТВ смешает его с фекалиями.
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:31
    я фигею с этого персонажа, через 5 дней скажет я победил и остановил еще одну войну
  Хорон
    Хорон
    +2
    Сегодня, 15:33
    Президент США Дональд Трамп заявил, что армия США на пять дней прекращает удары по Ирану на 5 дней после «удачных» переговоров.

    Для концентрации войск, доразведки и началу новых ударов по Ирану, а так же возможной интервенции в Иран нужны несколько дней, именно для этого надо перемирие США.
  Хамзат-41
    Хамзат-41
    +2
    Сегодня, 15:35
    Маньяк взял паузу..Но скорее всего это маневр и попытка перегруппировать силы перед еще одним массированным ударом по Ирану! Очевидно Трамп на этом не остановится!
  Роман 11
    Роман 11
    +1
    Сегодня, 15:36
    если ближневосточный конфликт замнут, этот с остервенением бросится на нашего вову, зелёнкин как всегда не при делах
  gribanow.c
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 15:43
    Не получается больше Иран за нос водить с т.н. "переговорами"? laughing
  Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy
    -1
    Сегодня, 15:47
    Если исходить из того, что шиитские отряды начали блокировать американские базы в Ираке, то перемирие для американцев, звучит как палочка-выручалочка и возможность эвакуировать персонал без потерь. С другой стороны и иранцы и иракцы очень злые, в настоящее время и прекрасно понимают наличие окна возможностей воздействия на Трампа. Вряд-ли их устраивает 5 дней и дальше продолжение бомбардировок.
  Митрич73
    Митрич73
    0
    Сегодня, 15:48
    Думаю Персы на такую дешевую разводку не поведутся. США и Израилю нужна пауза для пополнения запасов. Для этого и придумали 5 дней перемирия. Не мне решать, но по аэродромам и складам нужно бить....
  Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер
    0
    Сегодня, 15:49
    Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран

    Какой он хитрый. laughing
  alovrov
    alovrov
    0
    Сегодня, 15:56
    Слабенько. Врал бы что персы капитулировали и он принял капитуляцию на борту линкора Золотой Дональд посреди Ормузского пролива. Многие поверили бы.
  Сергей Митинский
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 16:03
    Нетаньяху поперхнулся мацой после таких заяв
    Целых 5 дней Израиль будет получать люлей от Ирана, а США пока отправляются в заслуженный отпуск
  Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 16:14
    Очень смешно:))))) Да, Трамп попал со своим балабольством
  isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 16:16
    Есть один вариант для Рыжего: по-тихому прекратить огонь, арабов потрясти чтоб подкинули деньжат персам, оставить платный проход через Ормуз в пользу Ирана. Если персы ещё какую рацуху придумают - оплатить и более не тревожить.
  lukash66
    lukash66
    0
    Сегодня, 16:18
    У Трампушки раздвоение личности, то ультиматум на 48 часов и кирдык вашей энергетике, то перемирие на целых 5 суток. Сюр какой то. А перемирие, чтобы БДК успеть подтащить, как я понял.
  ROSS 42
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:25
    Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран

    Трудно забыть: «Бойтесь данайцев, дары приносящих», но помнить нужно всегда: «Не верьте Трампу, перемирие обещающему...»
  Earl
    Earl
    0
    Сегодня, 16:30
    американский президент попросту пытается выиграть время, чтобы подтянуть в Ближневосточный регион силы своей морской пехоты и начать наземную операцию
    Почти уверен, что так и есть. Как собрать достаточно войск и чтобы по ним не прилетело? Объявить перемирие, а потом вероломно напасть - как будто раньше такого не было. Надеюсь, иранцы научены горьким опытом и в этот раз на подобную клоунаду не поведутся.