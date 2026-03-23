Скачки цен на нефть фиксируются на фоне слов Трампа о «5-дневном перемирии»
Во время биржевых торгов от 23 марта цены на нефть существенно снизились на фоне заявления Трампа о «пятидневном перемирии». Вместо 112 долларов за баррель нефти марки Brent, что фиксировалось ранним утром, к 14:30 мск покупатели давали уже около 96-97.
Напомним, что Дональда Трамп заявил о неких «хороших переговорах с Ираном», по итогам которых президент США принял решение «в течение пяти дней не наносить удары по энергетической инфраструктуре». В Тегеране, пожав плечами, заявили, что понятия не имеют, с кем именно Трамп ведёт переговоры, и вообще ведёт ли, а не высказывает свои сны и фантазии.
После указанного снижения цен на нефть произошла их корректировка в сторону очередного увеличения.
По состоянию на 15:00 мск «бочка» Brent вновь преодолела планку в 100 долларов и теперь торгуется в диапазоне $104-105. Марка Urals, которая падала со 106 до 89, теперь отыгрывает падение, связанное со словами Трампа. На 15:00 российская нефть на мировом рынке продаётся в диапазоне цен от 99 до 100 долларов.
В Иране тем временем отмечают, что западное лукавство теперь все могут увидеть «во всём его обличии». Если США заявляют о якобы прекращении своих ударов, то Израиль ничего не говорит по этому поводу, продолжая не только бомбить Иран, но и проводить сухопутную операцию в Ливане. Соответственно, как говорят в Тегеране, нет никакого смысла верить в добрые намерения противника, потому что никаких добрых намерений у него нет.
