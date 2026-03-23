Скачки цен на нефть фиксируются на фоне слов Трампа о «5-дневном перемирии»

2 969 14
Скачки цен на нефть фиксируются на фоне слов Трампа о «5-дневном перемирии»

Во время биржевых торгов от 23 марта цены на нефть существенно снизились на фоне заявления Трампа о «пятидневном перемирии». Вместо 112 долларов за баррель нефти марки Brent, что фиксировалось ранним утром, к 14:30 мск покупатели давали уже около 96-97.

Напомним, что Дональда Трамп заявил о неких «хороших переговорах с Ираном», по итогам которых президент США принял решение «в течение пяти дней не наносить удары по энергетической инфраструктуре». В Тегеране, пожав плечами, заявили, что понятия не имеют, с кем именно Трамп ведёт переговоры, и вообще ведёт ли, а не высказывает свои сны и фантазии.



После указанного снижения цен на нефть произошла их корректировка в сторону очередного увеличения.

По состоянию на 15:00 мск «бочка» Brent вновь преодолела планку в 100 долларов и теперь торгуется в диапазоне $104-105. Марка Urals, которая падала со 106 до 89, теперь отыгрывает падение, связанное со словами Трампа. На 15:00 российская нефть на мировом рынке продаётся в диапазоне цен от 99 до 100 долларов.

В Иране тем временем отмечают, что западное лукавство теперь все могут увидеть «во всём его обличии». Если США заявляют о якобы прекращении своих ударов, то Израиль ничего не говорит по этому поводу, продолжая не только бомбить Иран, но и проводить сухопутную операцию в Ливане. Соответственно, как говорят в Тегеране, нет никакого смысла верить в добрые намерения противника, потому что никаких добрых намерений у него нет.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Joker62
    Joker62
    0
    Сегодня, 15:15
    на фоне слов Трампа о «5-дневном перемирии»

    За враньё Доня Рыжий, он же "Стрелянное Ухо" будет расплачиваться ценой за нефть выше 100 баксов за бочку!!!
    Не нужно врать, Доня!!!
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:17
    ❝ Во время биржевых торгов от 23 марта цены на нефть существенно снизились на фоне заявления Трампа о «пятидневном перемирии» ❞ —

    — Он для этого и делал данное заявление ...
    (Когда выяснится, что никакого перемирия не будет, цены снова пойдут вверх)
  Ропот 55
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 15:17
    Что у этого президента с головушкой его буйной,похоже раздвоение личности,одна там другая здесь.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:21
      нет никакого смысла верить в добрые намерения противника, потому что никаких добрых намерений у него нет.
      Цитата: Ропот 55
      Что у этого президента с головушкой его буйной

      Это он у Байдена заразился !
      Егоза
        Егоза
        0
        Сегодня, 15:37
        Цитата: Uncle Lee
        Это он у Байдена заразился !

        Больной то Байден больной, но всем своим амнистию подписал на всякий случай. А вот Трамп пока до такого не дошел. Есть куда расти.
        роман66
          роман66
          +1
          Сегодня, 15:45
          Свои сами и подписали, через машинку.
  ANB
    ANB
    +1
    Сегодня, 15:19
    . что понятия не имеют, с кем именно Трамп ведёт переговоры

    А. Ну так с Зеленским же. Ну перепутал страны, с кем не бывает. :)
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:23
    Здесь все дело не в повышении цен на нефть, а в том, что наблюдается ее дефицит из-за блокады Ормузского пролива
  AK-1945
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 15:24
    Ничего не закончилось, самое основное еще впереди.
  ВасАндр
    ВасАндр
    +5
    Сегодня, 15:25
    У нас бы после подобных слов Трампа объявили очередной односторонний мораторий на все боевые действия.
    Надо же дать противнику усилиться, а то мало наших ребят на ЛБС гибнет, да прилетов по городам недостаточно.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:45
    Не факт, что Трампу вообще хоть кто то верит, однако воспользоваться этой ситуацией желающих хватает.
  Сергей Митинский
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 15:53
    А может Доня решил свернуть свою операцию ?
    США Иран уже победили в этом чемпионате ,а Израилю надо, пускай сам тоже побеждает
  Mitka
    Mitka
    0
    Сегодня, 16:03
    Видать, костлявая с рыжим беседовала!
  Фразах
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:06
    Старый клоун со своей кодлой хорошо срубил на падении. Вякнул, купил, продал - бабло на кармане, пара часов - делов-то. Рубят капусту на всем, благо есть такой инструмент, как старый барыга во власти.