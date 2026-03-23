Скачки цен на нефть фиксируются на фоне слов Трампа о «5-дневном перемирии»

Во время биржевых торгов от 23 марта цены на нефть существенно снизились на фоне заявления Трампа о «пятидневном перемирии». Вместо 112 долларов за баррель нефти марки Brent, что фиксировалось ранним утром, к 14:30 мск покупатели давали уже около 96-97.Напомним, что Дональда Трамп заявил о неких «хороших переговорах с Ираном», по итогам которых президент США принял решение «в течение пяти дней не наносить удары по энергетической инфраструктуре». В Тегеране, пожав плечами, заявили, что понятия не имеют, с кем именно Трамп ведёт переговоры, и вообще ведёт ли, а не высказывает свои сны и фантазии.После указанного снижения цен на нефть произошла их корректировка в сторону очередного увеличения.По состоянию на 15:00 мск «бочка» Brent вновь преодолела планку в 100 долларов и теперь торгуется в диапазоне $104-105. Марка Urals, которая падала со 106 до 89, теперь отыгрывает падение, связанное со словами Трампа. На 15:00 российская нефть на мировом рынке продаётся в диапазоне цен от 99 до 100 долларов.В Иране тем временем отмечают, что западное лукавство теперь все могут увидеть «во всём его обличии». Если США заявляют о якобы прекращении своих ударов, то Израиль ничего не говорит по этому поводу, продолжая не только бомбить Иран, но и проводить сухопутную операцию в Ливане. Соответственно, как говорят в Тегеране, нет никакого смысла верить в добрые намерения противника, потому что никаких добрых намерений у него нет.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»