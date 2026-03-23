На арестованном французскими военными танкере Deyna нет граждан РФ
2 39514
Военнослужащие Военно-морских сил Франции осуществили силовой захват гражданского судна в Средиземном море. Национальная принадлежность экипажа на арестованном французскими военными танкере Deyna не сообщается, но в его составе нет граждан РФ. Нет также данных о грузе и его принадлежности.
Об этом агентству ТАСС сообщили в российском посольстве во Франции, сотрудники которого получили данную информацию от местных властей в ответ на соответствующий запрос.
В дипломатическом ведомстве заявили:
Французская сторона в ответ на запрос посольства сообщила, что российских граждан в составе экипажа нет.
Танкер вышел из порта Мурманска, следуя в египетский Порт-Саид, и на момент задержания находился в западной части средиземноморской акватории. ВМС Франции задержали его под предлогом установления государственной принадлежности, хотя судно ее не скрывало и шло под флагом Мозамбика.
Как сообщили в морской префектуре Тулона, французские военные отбуксировали его на якорную стоянку в окрестностях Марселя, где будут проводиться проверочные процедуры. В месте, где будет находиться танкер, власти ограничили морское и воздушное движение сроком до 27 марта.
На своей странице в соцсети президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что судно входит в состав так называемого «теневого флота» России.
На пресс-конференции официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать данный инцидент и давать ему оценку.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация