На арестованном французскими военными танкере Deyna нет граждан РФ

2 395 14
Военнослужащие Военно-морских сил Франции осуществили силовой захват гражданского судна в Средиземном море. Национальная принадлежность экипажа на арестованном французскими военными танкере Deyna не сообщается, но в его составе нет граждан РФ. Нет также данных о грузе и его принадлежности.

Об этом агентству ТАСС сообщили в российском посольстве во Франции, сотрудники которого получили данную информацию от местных властей в ответ на соответствующий запрос.

В дипломатическом ведомстве заявили:

Французская сторона в ответ на запрос посольства сообщила, что российских граждан в составе экипажа нет.

Танкер вышел из порта Мурманска, следуя в египетский Порт-Саид, и на момент задержания находился в западной части средиземноморской акватории. ВМС Франции задержали его под предлогом установления государственной принадлежности, хотя судно ее не скрывало и шло под флагом Мозамбика.

Как сообщили в морской префектуре Тулона, французские военные отбуксировали его на якорную стоянку в окрестностях Марселя, где будут проводиться проверочные процедуры. В месте, где будет находиться танкер, власти ограничили морское и воздушное движение сроком до 27 марта.

На своей странице в соцсети президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что судно входит в состав так называемого «теневого флота» России.

На пресс-конференции официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать данный инцидент и давать ему оценку.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -6
    Сегодня, 15:35
    Через пару - тройку дней танкер отпустят и он пойдет дальше))) ситуация не стоит выеденного яйца)))
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +1
      Сегодня, 16:04
      Пойдет дальше пустой. Лавров наморщит лоб. В Кремле распечатают новую пачку красных фломастеров. Да, все пучком.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 16:12
        Для конфискации груза или судна - требуется решение французского суда, а их законодательство этого не позволяет. Уже не первый случай и не последний, надо полагать, игра на нервах продолжается. Кстати, русский газовоз с СПГ, пришел в Сен - Назер. Так что, война - войной, а обед по расписанию.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 16:13
      Через пару - тройку дней танкер отпустят и он пойдет дальше))) ситуация не стоит выеденного яйца)))

      Сутки простоя танкера для судовладельца потеря порядка 50 тыс.баксов Соответственно, если танкеры перевозящие нефть из РФ будут постоянно задерживать, то судовладельцы будут либо отказываться от перевозок либо поднимать стоимость фрахта, что уже и наблюдается
    3. Наводлом Звание
      Наводлом
      0
      Сегодня, 16:18
      Цитата: ТермиНахТер
      Через пару - тройку дней танкер отпустят и он пойдет дальше))) ситуация не стоит выеденного яйца)))

      Как это не стоит?
      Франция должна была продемонстрировать свою готовность, приверженность и т.д.
      И тут очень удачно подвернулся ни в чём не повинный танкер.
      Вуаля.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 15:35
    На судне неизвестно кто перевозили неизвестно что. Кремль не комментирует, французы изучают. Новости на грани фантастики.
  3. frruc Звание
    frruc
    +5
    Сегодня, 15:36
    Военнослужащие Военно-морских сил Франции осуществили силовой захват гражданского судна в Средиземном море.

    Морское судно вышло из порта Мурманск. А если бы там были граждане РФ и наш груз, то что ? Кто даст ответ на действия ВМС Франции в морях. Я так понимаю, что это будем не мы.
    1. Normann Звание
      Normann
      +1
      Сегодня, 15:50
      Интересно, а если бы это было китайское судно...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:43
    Пиратство процветает... полосатики и гейропейские кинулись во все тяжкие...
    В общем понятно... какого то порядка, правил, законов, нет и не будет...
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 15:45
    Цитата: ТермиНахТер
    Через пару - тройку дней танкер отпустят и он пойдет дальше))) ситуация не стоит выеденного яйца)))

    Ну да за исключением мелочи ...на каком основании французы захватили торговое судно чужой страны?
    На подозрении???
    Может и нам так же захватывать подозрительные суда?
  6. Shelest2000 Звание
    Shelest2000
    +5
    Сегодня, 15:46
    но в его составе нет граждан РФ. Нет также данных о грузе и его принадлежности.
    Об этом агентству ТАСС сообщили в российском посольстве во Франции, сотрудники

    И радостно захлопали в ладоши. А в Москве МИД нарисовал очередную красную линию, а гражданка Захарова высказала очередную озабоченность. Так и победим. *****ь. am
  7. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 16:05
    Россиян, слава тебе Господи, на борту нет, чьё судно –не знаем, что везёт – не ведаем, отстаньте от Пескова!
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:12
    Многие военные просто в недоумении: ВМФ задействован в СВО опосредовано, почему бы не выпустить его в виде отдельных групп на свободную охоту?
    Когда в мире попираются международные права и законы, отсидеться в тени дуба, вблизи которого останавливался А. С. Пушкин, не выйдет...
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:34
    Россиян на борту нет? - Нет. - Грабьте дальше. Не возражаем.