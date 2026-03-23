В Иране считают, что словами о перемирии Трамп хочет усыпить бдительность

2 803 26
Ближневосточный политический обозреватель Абед Абу Шадех комментирует заявление президента США относительно объявленного тем «5-дневного перемирия». Напомним, что, по словам Трампа, США «не будут бить по иранским электростанциями в течение пяти дней».

Абу Шадех:

Мы до сих пор не знаем о том, каковы реальные цели этой войны. Нам многое говорят, в том числе о «хороших переговорах», но ничего не меняется. Сегодня складывается такая ситуация, что за войну США против Ирана всё большую цену платят обычные израильтяне.

Напомним, что Иран пригрозил ударить по опреснительным станциями на Ближнем Востоке, включая территорию Израиля, если США нанесут удары по иранским электростанциям.

В ответ на заявление Абу Шадеха для «Аль-Джазиры» комментаторы опубликовали результаты недавнего опроса, проведённого в Израиле относительно продолжающейся войны с Ираном. В комментариях напомнили, что, согласно данным израильских социологов, 93% участников опроса, поддерживают удары по Ирану.

Тем временем в Иране продолжают говорить о том, что Трамп лжёт и что никаких переговоров с США в последнее время не проводилось и не проводится. В то же время в Тегеране признали факт переговоров с Оманом, с целью, как заявлено, обеспечения необходимой координации и прохода их судов через Ормузский пролив.

В Иране считают, что Трамп хочет как минимум на время «умыть руки», «делегировав» Израилю всю работу по нанесению ударов. За это время Трамп, как предполагается, собирается в некоторой степени усыпить бдительность Ирана и по возможности подготовиться к вероятному наземному вторжению. В качестве примера такой подготовки приводится рост концентрации сил специальных операций США в Ираке.

Другие эксперты считают, что это не операция «умыть руки», а то самое забалтывание, причём в координации с Израилем, которому срочно понадобилось пополнить свой противоракетный арсенал.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 15:40
    Судя по последним видео из Израиля, ПРО/ПВО работает только по приоритетным целям. Значит ситуация прошлого года повторяется и надо срочно искать выход из положения.
    knn54
      knn54
      +3
      Сегодня, 15:57
      Договоренность с англосаксами не стоит бумаги, на которой он написан.
      ТермиНахТер
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 16:14
        Полагаю, что персы это понимают, как никто другой. У них, печальный опыт с 1941 г. Думаю, что они Трампа продавят, на какие-то ништяки для себя.
  frruc
    frruc
    +1
    Сегодня, 15:40
    забалтывание, причём в координации с Израилем

    Это так и есть. Иное в голову не приходит.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 15:48
      в Иране продолжают говорить о том, что Трамп лжёт и что никаких переговоров с США в последнее время не проводилось и не проводится.
      Лгун, лжец, врун, обманщик и брехун !
      Aken
        Aken
        +1
        Сегодня, 15:54
        Десант подтягивает. Тянет время, чтобы его не уничтожили.
      роман66
        роман66
        +2
        Сегодня, 16:02
        т. е. Обычный президент сша.
        Володя! hi
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:40
    А что не так то?
    Что б там полосатики не говорили, обещали, развести их на глупости и всякий экстрим, "избранные" их разведут на раз, два и поставят, по полной программе... wink
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 15:41
    В Иране считают, что словами о перемирии Трамп хочет усыпить бдительность

    Приём известный...Мадуро купился на него...расслабился...сейчас сидит в тюрьме Вашингтона.
    Тот-же финт Трамп хочет и с иранцами провернуть...неисправимый жулик.
    Следует ожидать внезапного удара по персам.
  Монтесума
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 15:41
    В Иране считают, что Трамп хочет как минимум на время «умыть руки», «делегировав» Израилю всю работу по нанесению ударов. За это время Трамп, как предполагается, собирается в некоторой степени усыпить бдительность Ирана и по возможности подготовиться к вероятному наземному вторжению. В качестве примера такой подготовки приводится рост концентрации сил специальных операций США в Ираке.

    Правильно считают в Иране, они уже не раз на себе испытали, как верить обещаниям Америки. Да и действия Трампа по подготовке наземной операции выдают его истинные намерения полностью. Конечно же, персы не будут зря время терять и подготовятся к любому варианту событий.
    Монтесума
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 15:50
      Иранское информационное агентство «Тасним» в ответ на заявление Трампа об отказе от ударов по энергетике Ирана сообщает:
      С начала конфликта до настоящего времени от некоторых посредников в Тегеран поступали сообщения, на которые был дан ясный ответ: «Мы продолжим оборону до достижения необходимого уровня сдерживания».

      Переговоров не велось и не ведется, и с помощью этой психологической войны ни Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию, ни на энергетические рынки не вернется спокойствие. Пятидневный ультиматум Трампа означает продолжение программы этого режима по преступлениям против народа, и мы продолжим давать ответ и вести широкомасштабную защиту страны.
  Gomunkul
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 15:44
    Трампу нужно перемирие, чтобы пополнить вооружение для продолжения нанесения дальнейших ударов по Ирану.
    Рыжему после того, что он наделал в мире, верить, себя не уважать.
  Светлан
    Светлан
    +2
    Сегодня, 15:51
    - Переговоры с волками не ведут к спасению стада они лишь фиксируют дату следующей охоты - сказала по поводу Ирана Айша Кадафи
    И Иран услышал её
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 15:51
    Сегодня складывается такая ситуация, что за войну США против Ирана всё большую цену платят обычные израильтяне.


    Не только израильтяне.

    Машины скорой помощи еврейской общины сожгли в Лондоне.

    Неизвестные подожгли четыре скорых. Полиция рассматривает это как преступление на почве антисемитизма и ненависти.



    И даже в Москве у хоральной синагоги были неизвестными избиты те, кто выходил из нее в кипе. Нападавших ищут, но не могут найти парней каких-то лет двадцати.

    И так во всём мире. Список нападений на евреев растёт.
    ВасАндр
      ВасАндр
      0
      Сегодня, 16:09
      Цитата: alexboguslavski
      И даже в Москве у хоральной синагоги были неизвестными избиты те, кто выходил из нее в кипе.

      Ну наконец то в России хоть в чем то Путин не виноват! По крайней мере не в первой тройке виновных. Тут яркий след из Израиля и США.
      BrTurin
        BrTurin
        0
        Сегодня, 16:20
        Цитата: ВасАндр
        Ну наконец то в России хоть в чем то

        найдутся другие поводы, что бы с повестки не уходило
        В земле Северный Рейн-Вестфалия поезд врезался в бетонные плиты, которые неизвестные оставили на железнодорожных путях. Никто не пострадал, но состав выведен из строя
        https://eadaily.com/ru/news/2026/03/22/v-germanii-kto-to-polozhil-betonnye-plity-pered-poezdom-vozmozhen-politicheskiy-motiv
        Кто то осмыслив эпизод из российского "Берегись автомобиля" нашел кран и положил плиты на пути
    Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 16:11
      Цитата: alexboguslavski
      были неизвестными избиты те, кто выходил из нее в кипе

      Цитата: alexboguslavski
      И так во всём мире

      Очень предсказуемо. Вообще у евреев выживание должно быть в крови - неужто непонятно, что сейчас на самое лучшее время для того, чтобы напоказ трясти пейсами?
      Похоже, в этот раз получили какие-то неправильные евреи laughing
  zloybond
    zloybond
    +1
    Сегодня, 15:53
    Трамп лжец - Иранцы уже это поняли сразу, а наши все еще душок анкориджа вынюхивают до последнего).
    Тегерану нужно только усиливать удары, (особенно по израЭлю) требовать максимально - извинений, компенсаций и снятия всех санкций, ни грамма меньше.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 15:54
    На месте персов, я бы тоже на пять дней перестал бомбить американские базы и сосредоточился на Израиле. Они то пока, в ножки не упали.
    ВасАндр
      ВасАндр
      0
      Сегодня, 16:14
      Цитата: Младший рядовой
      На месте персов, я бы тоже на пять дней перестал бомбить американские базы

      Ну и зря. За США слишком большой долг перед Ираном. Его обязательно надо взыскать.
  Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер
    0
    Сегодня, 16:05
    Ирану надо продолжать воевать, никаких переговоров с США.
    Сейчас на поле войны Иран имеет преимущество перед коалицией Эпштейна, на поле переговоров Иран упустит свое преимущество США.
  ROSS 42
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:05
    В Иране считают, что словами о перемирии Трамп хочет усыпить бдительность

    Именно так он поступал всё время нахождения в должности. Невероятно, что именно этот «властелин мира» тесно связан с островом Эпштейна, но по гнусности поступков, похоже, не только связан...
  Totor5
    Totor5
    +1
    Сегодня, 16:08
    Когда англосаксы получают в нос - они начинают пятится и вещать о переговорах...пряча за спиною нож. Старая тактика. Может и до Стратега наконец это дойдет.
  Правдодел
    Правдодел
    0
    Сегодня, 16:14
    В Иране считают, что словами о перемирии Трамп хочет усыпить бдительность

    Правильно считает.
    Тоже самое на войне с государством 404: всякие договоренности - попытка усыпить нашу бдительность и подыгрывание врагу!
  Earl
    Earl
    0
    Сегодня, 16:18
    согласно данным израильских социологов, 93% участников опроса, поддерживают удары по Ирану
    Социологи имеют обыкновение врать, а о том, как врут израильские социологи, можно лишь догадываться. Поначалу были сообщения об акциях протеста, которые неадекватно жестко разгоняла израильская полиция, а потом - молчок. По крайней мере несогласные могут уехать из этого фашистского государства, а по любителям геноцида никто горевать не будет.
  Игорь Половодов
    Игорь Половодов
    0
    Сегодня, 16:19
    93% израильтян за удары по Ирану = удары по их опреснительным установкам без промедления