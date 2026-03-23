В Иране считают, что словами о перемирии Трамп хочет усыпить бдительность

Мы до сих пор не знаем о том, каковы реальные цели этой войны. Нам многое говорят, в том числе о «хороших переговорах», но ничего не меняется. Сегодня складывается такая ситуация, что за войну США против Ирана всё большую цену платят обычные израильтяне.

Ближневосточный политический обозреватель Абед Абу Шадех комментирует заявление президента США относительно объявленного тем «5-дневного перемирия». Напомним, что, по словам Трампа, США «не будут бить по иранским электростанциями в течение пяти дней».Абу Шадех:Напомним, что Иран пригрозил ударить по опреснительным станциями на Ближнем Востоке, включая территорию Израиля, если США нанесут удары по иранским электростанциям.В ответ на заявление Абу Шадеха для «Аль-Джазиры» комментаторы опубликовали результаты недавнего опроса, проведённого в Израиле относительно продолжающейся войны с Ираном. В комментариях напомнили, что, согласно данным израильских социологов, 93% участников опроса, поддерживают удары по Ирану.Тем временем в Иране продолжают говорить о том, что Трамп лжёт и что никаких переговоров с США в последнее время не проводилось и не проводится. В то же время в Тегеране признали факт переговоров с Оманом, с целью, как заявлено, обеспечения необходимой координации и прохода их судов через Ормузский пролив.В Иране считают, что Трамп хочет как минимум на время «умыть руки», «делегировав» Израилю всю работу по нанесению ударов. За это время Трамп, как предполагается, собирается в некоторой степени усыпить бдительность Ирана и по возможности подготовиться к вероятному наземному вторжению. В качестве примера такой подготовки приводится рост концентрации сил специальных операций США в Ираке.Другие эксперты считают, что это не операция «умыть руки», а то самое забалтывание, причём в координации с Израилем, которому срочно понадобилось пополнить свой противоракетный арсенал.