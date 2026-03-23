В Иране считают, что словами о перемирии Трамп хочет усыпить бдительность
Ближневосточный политический обозреватель Абед Абу Шадех комментирует заявление президента США относительно объявленного тем «5-дневного перемирия». Напомним, что, по словам Трампа, США «не будут бить по иранским электростанциями в течение пяти дней».
Абу Шадех:
Напомним, что Иран пригрозил ударить по опреснительным станциями на Ближнем Востоке, включая территорию Израиля, если США нанесут удары по иранским электростанциям.
В ответ на заявление Абу Шадеха для «Аль-Джазиры» комментаторы опубликовали результаты недавнего опроса, проведённого в Израиле относительно продолжающейся войны с Ираном. В комментариях напомнили, что, согласно данным израильских социологов, 93% участников опроса, поддерживают удары по Ирану.
Тем временем в Иране продолжают говорить о том, что Трамп лжёт и что никаких переговоров с США в последнее время не проводилось и не проводится. В то же время в Тегеране признали факт переговоров с Оманом, с целью, как заявлено, обеспечения необходимой координации и прохода их судов через Ормузский пролив.
В Иране считают, что Трамп хочет как минимум на время «умыть руки», «делегировав» Израилю всю работу по нанесению ударов. За это время Трамп, как предполагается, собирается в некоторой степени усыпить бдительность Ирана и по возможности подготовиться к вероятному наземному вторжению. В качестве примера такой подготовки приводится рост концентрации сил специальных операций США в Ираке.
Другие эксперты считают, что это не операция «умыть руки», а то самое забалтывание, причём в координации с Израилем, которому срочно понадобилось пополнить свой противоракетный арсенал.
Информация