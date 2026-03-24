Удар по базе Диего Гарсия: средства и последствия
Остров Диего Гарсия. Слева видны аэродром и военно-морская база
С 28 февраля Иран регулярно наносит ракетные удары по объектам своих противников и их союзников в ближневосточном регионе. Кроме того, предпринимаются попытки расширить географию подобных атак. Так, несколько дней назад Иран пытался атаковать американскую военную базу Диего Гарсия, расположенную на архипелаге Чагос. Ранее считалось, что этот объект находится за пределами зоны ответственности иранских ракетных войск.
Двойной удар
Первые сообщения об иранской атаке на базу Диего Гарсия появились утром 21 марта по местному времени. Сначала новости такого рода опубликовали иностранные СМИ, а затем появился официальный комментарий от Центрального командования вооружённых сил США (US CENTCOM), отвечающего за проведение операции Epic Fury.
Сообщалось, что Иран произвёл запуск двух баллистических ракет средней дальности неизвестной модели. Целью для них была выбрана американская военная база на архипелаге Чагос. Как сообщается, во время полёта обе ракеты были обнаружены американскими средствами противоракетной обороны.
В районе пролёта ракет находился американский эсминец типа Arleigh Burke с противоракетными системами. Он произвёл запуск противоракеты SM-3 по одной из иранских БРСД. Результаты такой стрельбы не раскрывались, однако известно, что баллистическая ракета не достигла своей цели. Вторая ракета в полёте столкнулась с неполадками и упала в океане.
«Хорремшехр» — одна из современных иранских БРСД
Все подробности такого «ракетного боя» пока остаются неизвестными. США и Иран, а также анонимные источники прессы не делятся любопытными подробностями. Возможно, вскоре ситуация изменится, и появятся новые данные, уточняющие картину и позволяющие делать выводы.
Иранская попытка удара по иностранной базе привлекла повышенное внимание. Дело в том, что минимальное расстояние от южного побережья Ирана до базы Диего Гарсия превышает 3800 км. Выходит, что иранские вооружённые силы теперь располагают ракетными комплексами, способными атаковать цели на подобных дальностях.
Приоритетная цель
С начала текущего конфликта иранские войска атакуют различные военные объекты США и Израиля, в т.ч. расположенные на территории третьих стран Ближнего Востока. При этом круг целей для подобных ударов постоянно расширялся, в т.ч. за счёт объектов, представляющих особый интерес.
Очередной целью для иранских ракет стала американская база на удалённом архипелаге. Её могли атаковать по нескольким причинам разного рода. При этом можно было бы получить результаты и последствия как военного, так и иного характера.
Следует напомнить, что военная база на о. Диего Гарсия архипелага Чагос появилась в середине шестидесятых годов. Остров на тот момент находился под контролем Великобритании, но его передали в аренду США. Там были построены различные объекты для военно-морских и военно-воздушных сил.
Комплекс «Седжил» на позиции
Военно-морская база на острове может принимать боевые корабли ВМС США всех классов, включая авианосцы. Возможно обслуживание, передача грузов и т.д. База имеет выгодное географическое положение и позволяет ВМС свободно действовать на значительной части Индийского океана.
Был построен аэродром с взлётно-посадочной полосой длиной 3 км. Он может принимать стратегические бомбардировщики и военно-транспортные самолёты всех типов. С его помощью расширяется зона ответственности дальней авиации, а также улучшаются возможности по переброске войск и грузов.
На Диего Гарсия работает несколько объектов космических сил. Они обеспечивают наблюдение за околоземным пространством и отслеживают различные объекты. Также известно о наличии узла связи, командных пунктов разного рода и т.д.
По сути, база Диего Гарсия является ключевым объектом вооружённых сил США в регионе Индийского океана. Атакуя этот объект, потенциальный противник может нанести американским войскам существенный урон, а также заметно сократить их оперативные возможности.
Кроме того, гипотетический успешный удар по такой базе должен иметь политическое значение. Он покажет, что атакующая страна имеет необходимое для такой операции вооружение и способна его применить. При этом прорыв даже одной ракеты может ударить по репутации США как важной силы в регионе.
Старт ракеты «Хайбер»
На большой дальности
Иран разработал и принял на вооружение большое количество сухопутных ракетных комплексов с баллистическими ракетами разных классов. Имеются как оперативно-тактические системы, так и ракеты средней дальности. Все современные образцы подобного вооружения использовались и используются в операциях «Правдивое обещание», включая нынешнюю.
Следует напомнить, что в прошлом Иран взял на себя обязательство не разрабатывать, не производить и не ставить на вооружение ракетные комплексы с дальностью 2 тыс. км или более. На тот момент предполагалось, что такое добровольное ограничение положительно повлияет на обстановку в регионе и предотвратит возможную эскалацию.
Как показывают события последних лет, такие меры себя не оправдали. При этом Иран получил моральное право снять с себя ограничения по дальности ракет и начать разработку нового оружия или модернизацию существующих образцов. Результаты этой работы впервые показали в ночь на 21 марта.
Какой именно ракетный комплекс атаковал американскую базу, пока неизвестно. Высказываются различные версии об использовании доработанных ракет уже известных типов или о первом боевом применении совершенно новых изделий. Какие из этих предположений соответствуют действительности, неясно.
Самой простой при этом выглядит версия о специально подготовленной ракете одного из существующих типов. Так, БРСД с паспортной дальностью не более 2 тыс. км могли оснастить нештатной боевой частью меньшей массы. Сокращение весовых характеристик должно было улучшить энерговооружённость ракеты и тем самым повысить дальность полёта.
Такой вариант не противоречит физике, однако вызывает некоторые вопросы. Например, неясно, насколько пришлось уменьшить боевую нагрузку для двукратного роста дальности. Наиболее совершенные иранские ракеты, такие как БРСД серии «Хорремшехр», имеют забрасываемый вес на уровне 1500-1800 кг. Гипотетическая модификация с увеличенной дальностью в таком случае сможет нести лишь сотни килограммов.
В то же время нельзя исключать версию о разработке совершенно нового ракетного комплекса повышенной дальности. В частности, именно новизной можно объяснить неполадки на одной из запущенных ракет. Однако никакой информации на этот счёт пока нет. Кроме того, неясно, почему Иран не воспользовался возможностью и не похвастался новой БРСД с улучшенными характеристиками и возможностями.
Первая попытка
Иран вновь демонстрирует наличие у него современных дальнобойных вооружений. При помощи имеющихся баллистических ракет и БПЛА он наносит удары по удалённым объектам противника, как в ближайших странах, так и в Израиле. Более того, предпринята попытка атаки базы Диего Гарсия на расстоянии порядка 4 тыс. км.
Можно предположить, что иранские вооружённые силы не ограничатся двумя БРСД, и в ближайшее время попытаются вновь атаковать американскую базу. Удастся ли им поразить важные объекты и вывести их из строя, пока неизвестно. Однако теперь у Ирана есть соответствующие инструменты, возможности и, что немаловажно, желание это сделать.
Информация