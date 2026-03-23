В РФ станет доступна услуга самозапрета на входящие звонки из-за рубежа
Уже в ближайшее время российские абоненты смогут воспользоваться услугой установки самозапрета на входящие международные и междугородние звонки — в настоящее время соответствующий проект находится в финальной стадии реализации.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома», клиенты фиксированной телефонии смогут по желанию отключить возможность принимать входящие международные и междугородные звонки. В свою очередь операторы мобильной связи отмечают, что в финальной версии законопроекта по борьбе с кибермошенничеством, помимо прочего, указывается право регулятора устанавливать особенность доступа к соцсетям и мессенджерам. В настоящее время прорабатывается комплекс продуктовых решений, направленных на защиту детей как одной из наиболее уязвимых категорий абонентов. Как известно, кибермошенники нередко используют несовершеннолетних для получения личных данных абонентов связи и пользователей мессенджеров и соцсетей. В частности, в новой редакции закона о противодействии кибермошенничеству вводится возможность ограничивать доступ к соцсетям и мессенджерам.
Ранее сообщалось, что, согласно изменениям в действующее законодательство, операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание услуг, если поступил соответствующий запрос от ФСБ. Отключать связь будут для защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства. В таких случаях операторы связи освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг.
