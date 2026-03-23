В РФ станет доступна услуга самозапрета на входящие звонки из-за рубежа

812 17
Уже в ближайшее время российские абоненты смогут воспользоваться услугой установки самозапрета на входящие международные и междугородние звонки — в настоящее время соответствующий проект находится в финальной стадии реализации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома», клиенты фиксированной телефонии смогут по желанию отключить возможность принимать входящие международные и междугородные звонки. В свою очередь операторы мобильной связи отмечают, что в финальной версии законопроекта по борьбе с кибермошенничеством, помимо прочего, указывается право регулятора устанавливать особенность доступа к соцсетям и мессенджерам. В настоящее время прорабатывается комплекс продуктовых решений, направленных на защиту детей как одной из наиболее уязвимых категорий абонентов. Как известно, кибермошенники нередко используют несовершеннолетних для получения личных данных абонентов связи и пользователей мессенджеров и соцсетей. В частности, в новой редакции закона о противодействии кибермошенничеству вводится возможность ограничивать доступ к соцсетям и мессенджерам.



Ранее сообщалось, что, согласно изменениям в действующее законодательство, операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание услуг, если поступил соответствующий запрос от ФСБ. Отключать связь будут для защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства. В таких случаях операторы связи освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    +4
    Сегодня, 17:08
    Может пора уже шарахнуть по кол.центрам в Хохложопии?
    1. Appraiser Звание
      -1
      Сегодня, 17:10
      Давно пора это нужно было сделать, только политической воли на это не хватает.....
    2. Виктор Чужой Звание
      +2
      Сегодня, 17:34
      Как начали электричество рубить там - левые звонки почти исчезли. Кол.центры куда хочешь воткнуть можно. А вот без электричества толку не будет. Кабельная связь тоже так рубится. На генераторах долго не протянуть. И по кол.центрам прилетало - писали и говорили уже не раз.
  2. Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 17:16
    . В РФ станет доступна услуга самозапрета на входящие звонки из-за рубежа

    Эта "услуга" через несколько месяцев или лет станет обязательной для всех граждан России. Мало стран в мире где так "заботятся" о собственных граждан, чтобы проклятые террористы и мошенники не мешали гражданам России.
    Не зря ведь отключают последовательно YouTube, instagram, telegram, WhatsApp и борются с vpn, всё для блага граждан.
    И то правда зачем холопам всякие иностранные сервисы. Пользуйтесь Максом и ВКонтакте и будьте счастливы drinks
    1. Адрей Звание
      +1
      Сегодня, 17:26
      Цитата: Александр Елизаров
      Эта "услуга" через несколько месяцев или лет станет обязательной для всех граждан России.

      Все по дедушке Ленину - "Мосты, почта, телеграф"...
  3. Адрей Звание
    +1
    Сегодня, 17:16
    Уже в ближайшее время российские абоненты смогут воспользоваться услугой установки самозапрета на входящие международные и междугородние звонки

    А как же с самозапретом на "Теллеграм" и интернет за исключением "белого списка"?
    В свою очередь операторы мобильной связи отмечают, что в финальной версии законопроекта по борьбе с кибермошенничеством, помимо прочего, указывается право регулятора устанавливать особенность доступа к соцсетям и мессенджерам.

    А... теперь понятно wassat
    Отключать связь будут для защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства.

    "Вишенка на торте"...Это про "вообще связь"?
    Есть у кого почтовые голуби на продажу? Рассмотрю вариант покупки laughing
    1. sdivt Звание
      +1
      Сегодня, 17:53
      Цитата: Адрей
      за исключением "белого списка"

      с пресловутым "белым списком" - вообще ситуация интересная
      что должно, по идее, входить в белый список?
      попробуйте зайти в тот же Сбер, Т-Банк (Тинькофф) с мобильного телефона?
      (почему называю эти банки - у меня карты от них)
      я не смог
      находясь дома, через подключенный Wi-Fi - без проблем
      с мобильного интернета - неа, не пускает
      как оказалось, эти банки - не входят в белый список!
      там только 4 банка - МТС-банк, Альфа-банк, ВТБ и ПСБ - всё"
      это вообще как?!
      зато в белом списке есть и Одноклассники, и Вконтакте и прочие Рутубы с Дзенами
      супер, что тут скажешь...

      пруф, для неверящих:
      https://ria.ru/20260312/belyy-spisok-saytov-2080159945.html

      Цитата: Адрей
      Есть у кого почтовые голуби на продажу?

      нее, коллега, "такая корова нужна самому..."(с)
      1. Адрей Звание
        0
        Сегодня, 17:59
        Цитата: sdivt
        там только 4 банка - МТС-банк, Альфа-банк, ВТБ и ПСБ - всё"
        это вообще как?!

        Упустили еще Barclays, HSBC UK, NatWest, Santander UK и Bank of Scotland.
  4. Андрей Малащенков Звание
    0
    Сегодня, 17:18
    Сотни миллиардов рублей мошенники выманили у граждан России (в основном у пенсионеров) и это продолжалось мин 5 лет а сейчас спохватились - оказывается всего то и надо что бы эти деньги по звонку из за границы не уходили ту да же - нужно просто отключить эту "услугу" ... и если кто скажет что наши операторы были не в доле я ему плюну в рожу ..
    1. Aken Звание
      -1
      Сегодня, 17:40
      А как же курьеры, что у пенсов наличку забирают?
  5. Сидор Ковпак Звание
    +3
    Сегодня, 17:25
    Мне ни разу жулики не звонили с иностранного номера если речь о них. Всегда были звонки с российских номеров. Для чего самозапрет? Чтобы войти в доверие представляются кем-то знакомым или самым страшным ФСБшником и это логично. Для начала наведите порядок в интернете и в телевизоре. Словно помойка.....ато мы в мультфильмах сигарету искажаем, а амерские фильмы в полный рост смотрим со всей мерзостью и извращенством и пошлятиной.
    1. Aken Звание
      0
      Сегодня, 17:41
      Аналогично. Похоже, нам откровенную туфту впаривают.
      1. Сидор Ковпак Звание
        0
        Сегодня, 17:52
        Я того-же мнения. Очередной неимеющийаналогов понт.
  6. Ivan№One Звание
    +2
    Сегодня, 17:25
    Айпи телефония маскируется и не понятно, что это зарубежный звонок
    Разве нет?
    Иначе бы давно звонки из 404 заблочили
  7. Младший рядовой Звание
    +1
    Сегодня, 17:32
    Обратился в наш банк, не буду говорить в какой, чтобы меня не заподозрили в рекламе или в антирекламе. После чего начались звонки из заграницы. Называли мои ФИО и пытались вешать стандартную лапшу. По определителю номера, звонки были вообще из юго восточной Азии. Во как сеть раскинулась. Но начальная информация сливается из наших банков и других структур. Может оттуда начать копать?
  8. faridg7 Звание
    +1
    Сегодня, 17:43
    Интересная логика, запрет на международные звонки, как отсечка от мошенников. Мне вот друзья из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана иногда звонят, и ни разу из-за границы мошенники не звонили- только с российских номеров. Мне от друзей отказаться?
    1. Монтесума Звание
      0
      Сегодня, 17:53
      Цитата: faridg7
      .... запрет на международные звонки, как отсечка от мошенников. Мне от друзей отказаться?

      Зачем отказываться? Разговор о самозапрете, без вашего обращения отсечки не будет.