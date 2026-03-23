Глава МИД Ирана: Тегеран благодарен России за помощь и поддержку

Тегеран благодарен России за помощь и поддержку. Она носит разноплановый характер и оказывается на фоне американо-израильской агрессии.Об этом говорил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонной беседы со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.В заявлении пресс-службы министерства иностранных дел РФ об итогах разговора министров сказано следующее:Беседа глав МИД наших двух государств состоялась в тот момент, когда начал возобновляться переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном на тему урегулирования американо-иранского вооруженного конфликта.Незадолго до этого глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что между Ираном и США идут прямые переговоры. Они длятся уже два дня и, согласно оценке американского президента, носят продуктивный характер. Трамп также объявил о жесте доброй воли со стороны Соединенных Штатов, который заключается в приостановке ударов по иранской энергетике сроком на пять дней. Он сказал, что готов соблюдать взятые на себя обязательства, если переговорный процесс будет продвигаться.Ранее, до начала конфликта, также проходили американо-иранские переговоры. Они были прерваны 28 февраля внезапными атаками военных Израиля и США на Иран. Целями ударов стали прежде всего объекты энергетики, включая ядерную.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»