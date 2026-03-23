Глава МИД Ирана: Тегеран благодарен России за помощь и поддержку

3 694 9
Тегеран благодарен России за помощь и поддержку. Она носит разноплановый характер и оказывается на фоне американо-израильской агрессии.

Об этом говорил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонной беседы со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В заявлении пресс-службы министерства иностранных дел РФ об итогах разговора министров сказано следующее:

Аббас Аракчи поблагодарил российское руководство за оказываемую Исламской Республике Иран весомую дипломатическую и иную поддержку, включая поставки гуманитарной помощи.

Беседа глав МИД наших двух государств состоялась в тот момент, когда начал возобновляться переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном на тему урегулирования американо-иранского вооруженного конфликта.

Незадолго до этого глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что между Ираном и США идут прямые переговоры. Они длятся уже два дня и, согласно оценке американского президента, носят продуктивный характер. Трамп также объявил о жесте доброй воли со стороны Соединенных Штатов, который заключается в приостановке ударов по иранской энергетике сроком на пять дней. Он сказал, что готов соблюдать взятые на себя обязательства, если переговорный процесс будет продвигаться.

Ранее, до начала конфликта, также проходили американо-иранские переговоры. Они были прерваны 28 февраля внезапными атаками военных Израиля и США на Иран. Целями ударов стали прежде всего объекты энергетики, включая ядерную.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 16:51
    Как говорится: «Долг платежом красен»
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 17:06
    Надо бы Ирану "Онисксы" поставить , пусть лоханки самолётоносящие топят.
    1. K._2 Звание
      K._2
      0
      Сегодня, 17:54
      Да, у этих не дрогнет рука, как показывает практика, вся элита внутри страны и воюет за существование страны.
  3. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 17:07
    Если Трамп сказал,что приостановил налёты на несколько дней,то,наверняка,это значит что скоро ударит из подтишка.....а вероятней,это сделают евреи,они то ничего не обещали..
    Новый Ли Си цин в Иране помогает?
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 17:07
    По хорошему, персам надо подкинуть пару сотен Калибров. Принадлежность к нам после взрыва установить не удастся, только место пуска, и то не всегда. Надо помочь персам в борьбе с мировыми террористами.
    1. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Звание
      Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
      +5
      Сегодня, 17:18
      По счет калибров вы немножко загнули.) А вот противокорабельные ракеты вполне подойдут. Там вроде как бриты хотят агрессию проявить против суверенного Ирана. Надо им должок вернуть за штормшедовы, да и по крейсеру Москва не факт что украинский "нептун" прилетел, а вот версия с "гарпуном" более реальна. Вообщем долг платежом красен!)
  5. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 17:49
    Нам неплохо бы использовать Иран в качестве прокси для борьбы с США и прочими нашими врагами.
    Какие средства для этого использовать- надо подумать.
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      0
      Сегодня, 18:01
      Думать можно сколько угодно, но решение будут принимать не здесь. А жаль angry
  6. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 17:50
    Помочь Ирану было бы не плохо, поставив вооружение. США и НАТО постоянно подпитывают Украину и нам нужно помогать персам, делать нужное и полезное дело.