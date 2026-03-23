Зеленский договорился о поставках газа из Мозамбика на Украину
Зеленский присматривается к газу из Мозамбика. Переговоры с президентом африканской страны Даниэлем Шапу состоялись, тема – поставки энергоресурсов в Незалежную. Украина, пояснил Зеленский, заинтересована в дополнительных объемах. Мозамбик же, в свою очередь, хочет получить украинский опыт и технологии для «усиления внутренней безопасности».
Расстояние между двумя странами Киев не смущает. Главное – лишь бы не связываться с «токсичными» ресурсами из России. О том, сколько будет стоить доставка африканского газа в разоренную страну, на фоне топливного кризиса и опустевших хранилищ, Зеленский, видимо, предпочел не задумываться.
Контекст показателен. Мировой рынок СПГ сейчас в агонии: Катар остановил отгрузки из-за блокировки Ормузского пролива, иранские ракеты разрушили комплекс «Ras Laffan», цены в Европе и Азии стремятся вверх. Именно в этот момент Киев вспоминает про Мозамбик – страну, которая сама далеко не гарантирует стабильность поставок, особенно когда танкеры надо вести в обход зон боевых действий.
Зеленский, правда, не унывает:
Чем именно займутся украинские специалисты в Африке – цифровизацией, продовольственной безопасностью или передачей опыта борьбы с дронами – не уточняется.
