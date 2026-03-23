Зеленский договорился о поставках газа из Мозамбика на Украину

Зеленский присматривается к газу из Мозамбика. Переговоры с президентом африканской страны Даниэлем Шапу состоялись, тема – поставки энергоресурсов в Незалежную. Украина, пояснил Зеленский, заинтересована в дополнительных объемах. Мозамбик же, в свою очередь, хочет получить украинский опыт и технологии для «усиления внутренней безопасности».



Расстояние между двумя странами Киев не смущает. Главное – лишь бы не связываться с «токсичными» ресурсами из России. О том, сколько будет стоить доставка африканского газа в разоренную страну, на фоне топливного кризиса и опустевших хранилищ, Зеленский, видимо, предпочел не задумываться.

Контекст показателен. Мировой рынок СПГ сейчас в агонии: Катар остановил отгрузки из-за блокировки Ормузского пролива, иранские ракеты разрушили комплекс «Ras Laffan», цены в Европе и Азии стремятся вверх. Именно в этот момент Киев вспоминает про Мозамбик – страну, которая сама далеко не гарантирует стабильность поставок, особенно когда танкеры надо вести в обход зон боевых действий.

Зеленский, правда, не унывает:

Договорились, что наши команды будут работать вместе.

Чем именно займутся украинские специалисты в Африке – цифровизацией, продовольственной безопасностью или передачей опыта борьбы с дронами – не уточняется.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +7
    Сегодня, 17:09
    Новости из Хохланда, это лучше любого анекдота.
    1. Netl Звание
      Netl
      0
      Сегодня, 17:29
      Цитата: Ирек
      лучше любого анекдота

      А что тут смешного? Любые поставки сжиженного газа в Европу не из России - плохо.
      Сейчас встал Катар, появляются альтернативные маршруты. Помимо США еще и Африка.

      Война может закончиться, а маршруты-то останутся, будут цену сбивать и облегчать всяким мразям из ЕС дискриминировать российское топливо. sad
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 18:00
      Не смешно! Неужели дойдет?
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +5
    Сегодня, 17:10
    А как этот газ попадет на украину? Турки газовозы через Босфор не пропускают. Очередной PR.
    1. Appraiser Звание
      Appraiser
      +1
      Сегодня, 17:12
      Это скорее всего "пиар акция" по Зеленски
      1. Netl Звание
        Netl
        0
        Сегодня, 17:55
        Цитата: Appraiser
        скорее всего

        Скорее всего через терминал регазификации в Польше либо Греции, а дальше через внутри-европейские газопроводы, соединенные с ГТС, подконтрольной укро-нацистам. sad
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +2
      Сегодня, 17:22
      Неможно так случиться, что это газовоз захватят пираты у берегов Ливии и потопят его?
    3. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 17:30
      попасть то он попадет - СПГ терминалы Германии, Греции, Хорватии, Зе предпочитает Польшу - дешевле выходит, только вопрос в оплате и объемах - много лишнего газа даже в африке нет, потом это не долгосрочный контракт, а по цене биржи, а там сейчас... а так да
      Цитата: Дилетант
      Очередной PR.

      был уже - Азербайджан начал поставлять Украине газ https://topwar.ru/268792-baku-naraschivaet-sotrudnichestvo-s-kievom-azerbajdzhan-nachal-postavljat-ukraine-gaz-v-obhod-rossii.html только где он....там меморандум с греками о поставках, только сколь они его получили... вот когда дело дойдет до реальных объемов тогда и ... а пока, что это меморандум или твердый договор......
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 17:11
    Мне кажется, что у клоуна с Трампом негласное соревнование, кто напорит больше чуши.
  4. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 17:12
    Интересно а где этот газовоз из Мозамбика будет разгружаться? Он ведь может при подходе к порту на какую-нибудь мину нарваться. Или обломки какого-нибудь шального беспилотника могут на палубу рухнуть.
  5. Ильнур Звание
    Ильнур
    +2
    Сегодня, 17:14
    поставки энергоресурсов в Незалежную. Украина, пояснил Зеленский, заинтересована в дополнительных объемах

    А чем платить то будут, Мозамбик спрашивал? А то этот нищеброд покупает и покупает, но только за чужие...
    И потом, если газовоза пойдёт, то хороший случай для алаверди...
  6. Роман_ Звание
    Роман_
    +3
    Сегодня, 17:15
    Афтыр, продай себя, а не Российский газ врагу.
    Как надоели всёпродаватели...
  7. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 17:18
    "Чем именно займутся украинские специалисты в Африке "
    Да хоть скроются от ТЦК.
  8. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 17:18
    Зеленский договорился о поставках газа из Мозамбика на Украину

    А он, этот газ, доедет? lol
    Как вы взорвали наш газовоз у Мальты, так и мы можем поступить, потому как газ есть энергоресурс, вы с его помощью получите электроэнергию, следовательно это военный продукт и подлежит уничтожению. laughing
    Вы же сами создали эту ситуацию, как говорится "заварили кашу, ну так и жрите, не подавитесь только. fellow laughing
    1. vadi64 Звание
      vadi64
      +1
      Сегодня, 17:25
      Не, мы не можем, мы не такие
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:50
      Цитата: К-50
      Как вы взорвали наш газовоз у Мальты, так и мы можем поступить

      Сейчас международные законы отброшены. Поэтому нужно просто послать в Мозамбик "маляву":
      "Селюки взорвали российский газовоз, мы взорвём газовоз идущий на Украину - думайте сами."
      Навряд ли после такого заявления, кто то решится быть какмикадзе.
  9. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 17:21
    Главное Мозамбику денюжки взять вперед чтобы не понести убытки
    А РФ этот газовоз вместе с газом где нибудь в Одессе прикончит
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 17:26
      Да краина тупо не оплатит....
      За подарок сочтет...
      Безвозмездная помощь так сказать...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 17:33
        Цитата: Mouse
        Да краина тупо не оплатит....

        Ну, прямо уж! Оплатит, только кому в карман. Зато у всяческих организаций можно попросить на "восстановление Украины". Да и пиар - "Отец нации заботится о народе"
  10. rytik32 Звание
    rytik32
    0
    Сегодня, 17:39
    ИМХО этот газ до Украины не дойдет, а вот выделенные на его закупку деньги - уйдут обязательно.
  11. torbas41 Звание
    torbas41
    +1
    Сегодня, 17:43
    Поставки газа с Мозамбика на Украину, то же самое, что поставки угля с ЮАР, новое это всегда хорошо забытое старое.
  12. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:48
    не нужно останавливаться на достигнутом, можно провести еще переговоры с племенем мумба-юмба
  13. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 17:55
    Да уж легче договориться о поставках гелия 3 с луны для Украины.
  14. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 17:57
    Мозамбик же, в свою очередь, хочет получить украинский опыт и технологии для «усиления внутренней безопасности».
    Всё, пи...дец Мозамбику.