Идущий на Кубу российский танкер под угрозой ареста из-за прорыва блокады США
Идущий на Кубу с грузом нефти на борту российский танкер «Анатолий Колодкин» вошел в зону действия ВМС США и может быть задержан американцами за попытку обхода нефтяного эмбарго США.
Российский танкер по документам идет из индийского Вадинара в американский Бостон. Однако западные медиа и различные эксперты уже подняли хай, утверждая, что это всего лишь прикрытие, а на самом деле судно идет на Кубу. На Западе, особенно в США, очень не хотят, чтобы нефть попала на остров. А на борту судна 730 тысяч баррелей нефти, способных после переработки превратиться в бензин или авиационное топливо, в общем, во все, чего так сейчас не хватает кубинцам.
Последний раз танкер выходил на связь из вод Северной Атлантики, на данный момент он уже зашел в зону действия американцев и может попасть под арест за попытку прорыва блокады Кубы. Если сумеет проскочить, то будет на острове к концу марта.
США ввели эмбарго на поставку нефти на Кубу в начале февраля. «Миротворец» Трамп решил, что Кубе пора стать снова американской колонией. По его словам, кубинцы живут «очень плохо», а задача США — сделать их жизнь лучше. «Улучшить» жизнь кубинцев Трамп решил с запрета поставок нефти, в дальнейших планах — разрушение туристической индустрии и т. д. Но это уже только после того, как Трамп окончательно «победит» Иран.
