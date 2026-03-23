Идущий на Кубу российский танкер под угрозой ареста из-за прорыва блокады США

Идущий на Кубу с грузом нефти на борту российский танкер «Анатолий Колодкин» вошел в зону действия ВМС США и может быть задержан американцами за попытку обхода нефтяного эмбарго США.

Российский танкер по документам идет из индийского Вадинара в американский Бостон. Однако западные медиа и различные эксперты уже подняли хай, утверждая, что это всего лишь прикрытие, а на самом деле судно идет на Кубу. На Западе, особенно в США, очень не хотят, чтобы нефть попала на остров. А на борту судна 730 тысяч баррелей нефти, способных после переработки превратиться в бензин или авиационное топливо, в общем, во все, чего так сейчас не хватает кубинцам.



Последний раз танкер выходил на связь из вод Северной Атлантики, на данный момент он уже зашел в зону действия американцев и может попасть под арест за попытку прорыва блокады Кубы. Если сумеет проскочить, то будет на острове к концу марта.

США ввели эмбарго на поставку нефти на Кубу в начале февраля. «Миротворец» Трамп решил, что Кубе пора стать снова американской колонией. По его словам, кубинцы живут «очень плохо», а задача США — сделать их жизнь лучше. «Улучшить» жизнь кубинцев Трамп решил с запрета поставок нефти, в дальнейших планах — разрушение туристической индустрии и т. д. Но это уже только после того, как Трамп окончательно «победит» Иран.
    ЖЭК-Водогрей
    Сегодня, 17:30
    Куба превратилась в нищую помойку, один танкер погоду не сделает. И да, американцы не заccат, надо будет конфискуют танкер.
      Младший рядовой
      Сегодня, 17:41
      Посидите пару дней без электричества, я Вас уверяю, мировоззрение изменится.
        K._2
        Сегодня, 17:51
        Надеюсь, в танкере едут орешники, со спецбоепртпасом hi
          ЖЭК-Водогрей
          Сегодня, 17:55
          Перед отплытием команда выпила по ритуальной рюмке сакэ по японской традиции.
          frruc
          Сегодня, 18:01
          Хочется спросить, где зоны ответственности РФ и что делается в них для контроля правил судоходства, если нарушаются даже территориальные воды нечерноморскими странами в Черноморской акватории. Тоже самое можно сказать про дальневосточные и северные моря.
      Уарабей
      Сегодня, 17:47
      Щирый писюном барена не погордился - день пропал.
      Ате_ист
      Сегодня, 17:51
      Куба превратилась в нищую помойку

      Превратилась? Как то обезличенно звучит. Примерно как: вечерело, моросило смеркалось.
      Может, все таки есть внешнее ответственное лицо за это превращение?
      belost79
      Сегодня, 17:55
      "Куба превратилась в нищую помойку..."
      То ли дело у них рядом остров Гаити. Дружат с Америкой, там просто рай на земле.
      Кузнец 55
      Сегодня, 18:00
      Может кто и не знает , но Куба сама добывает нефть у себя , в западных районах . Но этого недостаточно , покрывает приблизительно 40% потребностей .
      Будем надеяться прорвется российский танкер .
      То что американцы творят …. поразительно , что мировое « демократическое» сообщество такое терпит .
    Алексей Кошкаров
    Сегодня, 17:32
    Куда подевались маститые дипломированные иксперды , которые утверждали , что России хватит и вооружённых буксиров для охраны портов
      Aken
      Сегодня, 17:43
      Их мобилизовали на рекламу МАХ.
    VictorB
    Сегодня, 17:32
    Это еще что за зона такая, самочинно установленная?
    Комментарий был удален.
    Адрей
    Сегодня, 17:33
    Как то неоднозначно звучит...
    Aerolab
    Сегодня, 17:36
    А вы уверены, что танкер не сопровождает наша подлодка?
      Aken
      Сегодня, 17:44
      В этом все уверены. За редким исключением.
      g_ae
      Сегодня, 18:00
      Уверен, что не сопровождает.
    akropin
    Сегодня, 17:38
    Факт геноцида жителей Кубы налицо. Как-бы они не жили у себя на острове, это их выбор, хотя и странный. Запрещать поставки топлива жителям острова - это та карма, которую не исчерпать. Буду болеть за сборную Кубы, хотя шансов очень мало у нее.
    Игнатий555
    Сегодня, 17:45
    "Если сумеет проскочить, то будет на острове к концу марта". Интересно, как он может "проскочить", это же не скоростной катер? Странно как то это все.
      Алексей Зоммер
      Сегодня, 17:48
      Этому танкеру нужно поднять флаг Ирана. Тогда проскочит точно.
        ROSS 42
        Сегодня, 17:59
        ...или КНДР... feel
    Ponimatel
    Сегодня, 17:50
    Нелепая фраза - проскочить. Пропустят или нет, вот в чём вопрос.
    Victor19
    Сегодня, 17:53
    Посылать без сопровождения танкер.??? Как это назвать??? Нет слов.
    AK-1945
    Сегодня, 17:56
    На днях что-то Патрушев говорил о защите судов под Российским флагом от любых агрессивных действий. Скоро увидим как слова совпадают с действительностью.
    Ате_ист
    Сегодня, 17:57
    А перед кем, собственно, оправдывается автор? Судно имеет четкую принадлежность к РФ и идет под государственным флагом и кому какое дело откуда и куда. Или на море появилось международное ГИБДД?
    ROSS 42
    Сегодня, 17:58
    Нет такого понятия - «зона ответственности». Есть территориальные воды, есть нейтральные воды, в которых судоходство разрешено и ни одна страна не может претендовать в них на зону ответственности.
    Считаю, что МИД РФ должен передать в США, об ответных мерах ВМФ РФ в зоне безответственности американских ВМС в Восточном полушарии.