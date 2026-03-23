МИД Омана сообщил о работе по деблокированию Ормузского пролива
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил: Маскат интенсивно работает над деблокированием Ормузского пролива. Задача нетривиальная. Пролив, через который проходит пятая часть мирового нефтяного экспорта, оказался заложником большой ближневосточной войны.
Оман в этой истории – фигура особая. Именно он до начала боевых действий выступал посредником на переговорах Ирана с США. Двери, впрочем, захлопнулись, когда Тегеран после американо-израильских ударов перекрыл пролив для Вашингтона и его союзников. А затем, 22 марта, добавил экономической остроты: за транзит танкеров теперь взимается 2 миллиона долларов. Как лаконично пояснили в Иране:
Аль-Бусаиди, комментируя ситуацию, прямо указал на виновного. Конфликт, по его словам, «не вина Ирана». Для дипломата из страны, которая традиционно балансирует между всеми игроками региона, заявление более чем откровенное. Особенно на фоне того, что Оман одновременно сохраняет каналы связи и с Вашингтоном, и с Тегераном, и, по некоторым данным, с Тель-Авивом.
Работа над «безопасными условиями прохода» – это не просто гуманитарный жест. Пролив блокирован уже почти месяц, цены на энергоносители взлетели, Европа и Азия лихорадочно ищут альтернативы. И если Оман сумеет стать тем самым «человеком с отмычкой», который откроет запертые ворота, его геополитический вес вырастет моментально.
