Из-за войны США против Ирана инициатива КНР «Один пояс, один путь» терпит фиаско

На фоне заявления Дональда Трампа о том, что США «в течение пяти дней не будут наносить удары по иранским электростанциям», своё слово решил сказать и Пекин. Причём слово Пекина оказалось вполне традиционным, в его стиле.

Представитель МИД КНР заявил о том, что ближневосточный конфликт начинает выходить за пределы региона, «перерастая в неизбирательные удары»:



Если война продолжится, а неизбирательные удары станут её частью и за пределами Ближнего Востока, то региона погрузится в хаос. Применение силы приведёт лишь к порочному кругу. Китай решительно призывает стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия, вернуться к диалогу и переговорам и не продолжать войну, которой не должно было быть.

Как говорится, за всё хорошее, против всего плохого. Причём главное - чтобы не выходили за пределы региона. На что-то это похоже, не так ли?..

Тем временем гонконгская пресса пишет о том, что война США и Израиля против Ирана начинает сказываться и на Китае. И дело пока ещё не в ценах на энергоносители, так как Китай ранее успел сформировать внушительных объёмов нефтегазовый резерв. Основная проблема для КНР – логистика.

Как ранее и предполагалось, атаки на Иран фактически выводят эту страну из китайской стратегии «Один пояс, один путь». А вместе с Ираном эта торгово-экономическая инициатива Китая рушится по всему Ближнему Востоку с его крупными транспортно-логистическими узлами, включая порты и аэропорты Объединённых Арабских Эмиратов.

Если война в ближайшие дни не остановится, китайским компаниям придётся всерьёз задумываться о переориентировании своей транспортной логистики. Соответственно, сама программа «Один пояс, один путь» будет пересмотрена с выбыванием из неё целого макрорегиона со всеми вытекающими для её реализации и конечной цене товаров и услуг последствиями. А это настоящее фиаско для указанной китайской стратегической инициативы глобального уровня.
  1. Дмитрий Ригов Звание
    Сегодня, 17:52
    Ну и правильно делает, поддержать Иран сейчас это по сути выступить против арабских монархий, а с ними лучше не портить отношения, если хочешь покупать нефть.
  2. Младший рядовой Звание
    Сегодня, 17:53
    Китай как обычно ничего не сказал и ничего не сделал.
  3. paul3390 Звание
    Сегодня, 17:57
    Китаю давно бы пора понять казалось бы очевидную истину - претендент на мировое лидерство просто обязан защищать свои интересы и своих партнёров. Не говоря уж о союзниках. Все эти ШОСы, БРИКСы и тд конечно хорошо, но кого волнует чистая экономика, если ты в любой момент можешь оказаться под западными бомбами за участие в них? И никто за тебя не вступится?

    Если сейчас Иран таки не отобьётся - в конец оборзевший Трамп пойдёт дальше, выгрызая из зоны Китая кусок за куском. Сотни миллиардов китайских инвестиций и тридцать лет усилий пойдут коту под хвост. И не думаю, что товарищу Си это дома простят.

    Так что - отсидеться в кустах по привычке дальше уже не выйдет. Китаю придётся что-то решать для себя.
    1. Cartalon Звание
      Сегодня, 18:05
      Подержать Иран это пожертвовать экономикой ради политики.
      Персам терять не чего их убивают, а китайцы потерять могут очень много им проще дождаться смены администрации в США, чем идти ва-банк в войне с Трампом, тем более, что в случае победы пострадают республиканцы, а не США как государство, а Китай в случае победы, поссориться с сунитами и получит большое спасибо от шиитов.