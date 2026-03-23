Из-за войны США против Ирана инициатива КНР «Один пояс, один путь» терпит фиаско

Если война продолжится, а неизбирательные удары станут её частью и за пределами Ближнего Востока, то региона погрузится в хаос. Применение силы приведёт лишь к порочному кругу. Китай решительно призывает стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия, вернуться к диалогу и переговорам и не продолжать войну, которой не должно было быть.

На фоне заявления Дональда Трампа о том, что США «в течение пяти дней не будут наносить удары по иранским электростанциям», своё слово решил сказать и Пекин. Причём слово Пекина оказалось вполне традиционным, в его стиле.Представитель МИД КНР заявил о том, что ближневосточный конфликт начинает выходить за пределы региона, «перерастая в неизбирательные удары»:Как говорится, за всё хорошее, против всего плохого. Причём главное - чтобы не выходили за пределы региона. На что-то это похоже, не так ли?..Тем временем гонконгская пресса пишет о том, что война США и Израиля против Ирана начинает сказываться и на Китае. И дело пока ещё не в ценах на энергоносители, так как Китай ранее успел сформировать внушительных объёмов нефтегазовый резерв. Основная проблема для КНР – логистика.Как ранее и предполагалось, атаки на Иран фактически выводят эту страну из китайской стратегии «Один пояс, один путь». А вместе с Ираном эта торгово-экономическая инициатива Китая рушится по всему Ближнему Востоку с его крупными транспортно-логистическими узлами, включая порты и аэропорты Объединённых Арабских Эмиратов.Если война в ближайшие дни не остановится, китайским компаниям придётся всерьёз задумываться о переориентировании своей транспортной логистики. Соответственно, сама программа «Один пояс, один путь» будет пересмотрена с выбыванием из неё целого макрорегиона со всеми вытекающими для её реализации и конечной цене товаров и услуг последствиями. А это настоящее фиаско для указанной китайской стратегической инициативы глобального уровня.