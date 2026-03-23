Тегеран разрешил пройти через Ормузский пролив ещё двум индийским танкерам

Иран продолжает выборочно пропускать суда через заблокированный Ормузский пролив. Пропускаемые суда — танкеры и грузовые корабли из стран, не враждебных Тегерану. В первую очередь беспрепятственно проходят через пролив суда Китая, Индии и Пакистана. Кроме того, по некоторым данным, судам, не связанным с США, Израилем и их ближайшими союзниками, разрешается пройти через Ормузский пролив за плату в размере два миллиона долларов.Сообщается, что через заблокированный пролив прошли еще два индийских танкера. Кроме того, за последние дни как минимум восемь судов прошли пролив по нестандартному маршруту вокруг острова Ларак, находящегося у побережья Ирана. По информации информационного агентства Reuters, Иран и Индия ранее заключили пакетную сделку, в рамках которой Индия в обмен на возможность безопасного прохода своих судов освободила три захваченных месяцем ранее иранских танкера. Кроме того, по условиям сделки Индия возобновила поставки в Иран лекарств и медицинского оборудования.Между тем совет обороны Ирана ввел новые правила прохода через Ормузский пролив. В опубликованном ведомством заявлении устанавливаются новые протоколы безопасности для международного судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе. Согласно документу, право на безопасный проход через ключевую нефтяную артерию мира теперь напрямую зависит от уровня взаимодействия с иранскими властями. Страны, не являющиеся участниками конфликта, для обеспечения безопасности своих судов обязаны проходить процесс полной координации с Тегераном.Вследствие блокирования Ормузского пролива, кроме роста цен на энергоносители, также на 44% поднялись цены на удобрения, достигнув самого высокого уровня с сентября 2022 года. Как известно, около трети мировых поставок удобрений проходит через Ормузский пролив.

