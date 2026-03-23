Турция, Египет и Пакистан вошли в число посредников между США и Ираном
Axios и 12-й израильский канал утверждают: между США и Ираном теперь посредничают сразу три страны – Турция, Египет и Пакистан.
Список посредников, надо сказать, показательный. Анкара, которая давно позиционирует себя как регионального арбитра и при этом сохраняет рабочие отношения и с Вашингтоном, и с Тегераном. Каир, который после череды экономических кризисов крайне заинтересован в стабильных ценах на энергоносители и спокойном судоходстве. И Пакистан – страна, имеющая собственное ядерное досье и традиционно поддерживающая тесные контакты с Тегераном.
На этом фоне Трамп, судя по всему, продолжает играть в «хорошего и плохого полицейского» сам с собой. С одной стороны, он заявляет, что армия США планировала уничтожить «центральную электростанцию» в Иране, но в последний момент передумал. С другой – требует вывоза ядерных материалов из Ирана. А израильские чиновники, по данным Al Arabiya, эту отмену удара называют «очень плохой новостью».
Иранский министр иностранных дел Аракчи тем временем четко обозначает позицию: Вашингтон и Израиль несут ответственность за нестабильность в проливе. Тегеран, напомним, еще в конце февраля объявил о блокировке судоходства для США и их союзников, а теперь взимает по 2 миллиона долларов за транзит.
