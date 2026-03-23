Турция, Египет и Пакистан вошли в число посредников между США и Ираном


Axios и 12-й израильский канал утверждают: между США и Ираном теперь посредничают сразу три страны – Турция, Египет и Пакистан.



Список посредников, надо сказать, показательный. Анкара, которая давно позиционирует себя как регионального арбитра и при этом сохраняет рабочие отношения и с Вашингтоном, и с Тегераном. Каир, который после череды экономических кризисов крайне заинтересован в стабильных ценах на энергоносители и спокойном судоходстве. И Пакистан – страна, имеющая собственное ядерное досье и традиционно поддерживающая тесные контакты с Тегераном.

На этом фоне Трамп, судя по всему, продолжает играть в «хорошего и плохого полицейского» сам с собой. С одной стороны, он заявляет, что армия США планировала уничтожить «центральную электростанцию» в Иране, но в последний момент передумал. С другой – требует вывоза ядерных материалов из Ирана. А израильские чиновники, по данным Al Arabiya, эту отмену удара называют «очень плохой новостью».

Иранский министр иностранных дел Аракчи тем временем четко обозначает позицию: Вашингтон и Израиль несут ответственность за нестабильность в проливе. Тегеран, напомним, еще в конце февраля объявил о блокировке судоходства для США и их союзников, а теперь взимает по 2 миллиона долларов за транзит.
  rocket757
    Сегодня, 18:31
    Ну так... миротворцев в пруд пруди, а вот тех, кто поперёк полосатикам слово может ВСТАВИТЬ, совсем мало, по пальцам одной руки пересчитать можно... soldier
  Алексей Зоммер
    Сегодня, 18:35
    Абсолютно понятно для чего США устроили мирные переговоры между Россией и Украиной. Им нужно было перемирие перед тем , как они ринутся на Иран.
    И в данном случае США нужна передышка. Очень нужна. Вопрос в том, что и Ирану она тоже нужна. Но с США договариваться смертельно опасно их надо принуждать к миру.
  alexboguslavski
    Сегодня, 18:40
    Шо, опять?(с)

    А теперь по делу:


    После резкого заявления КСИР президент США Дональд Трамп приостановил запланированную атаку на электростанции Ирана.

    Он заявил, что после двух дней продуктивных переговоров, направленных на прекращение военных действий на Ближнем Востоке, он отложит удары по электростанциям на пять дней.

    Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников, утверждают иранские СМИ со ссылкой на источник.

    МИД Ирана заявляет, что Трамп отказался от нападений на энергетическую инфраструктуру страны после "жесткого" предупреждения Ирана.
  Сергей Митинский
    Сегодня, 18:55
    Интересная получается конфигурация
    Один только Израиль за продолжение военных действий ,а вся Америка и весь мир на ушах то :
    Учитывая что Трамп уже обжегся и все про Иран понял ,возможно что это конец кризиса с Ираном ?
    В таком случае это очередное поражение США и эпохальное поражение для Израиля
    Но конечно надо посмотреть что будет дальше
  Лимрак
    Сегодня, 19:05
    какие могут быть переговоры с кровавыми убийцами и сектантами которые в последний раз прикрывшись переговорами вероломно подло атаковали Иран убив всю верхушку и 180 девочек в придачу? Я бы поставил предварительное условие переговоров с сша - выдать для казни в Иран трумпа и его подельника нетаньяху для показательного повешения на площади в Тегеране..ну и их ближайших подельников кто так же захотел атаковать Иран.