США рассматривают приглашение Лукашенко в Вашингтон на встречу с Трампом

США рассматривают вариант с приглашением Александра Лукашенко в Вашингтон на встречу с Трампом. Как пишет Financial Times, такая идея возникла на фоне потепления отношений между Соединенными Штатами и Белоруссией.

Администрация Трампа не исключает приглашение Лукашенко на переговоры с Трампом, которые могут пройти как в Белом доме, так и в резиденции Мар-а-Лаго. В Вашингтоне отмечают потепление отношений между двумя странами, а также курс на дипломатическое сближение после разрыва отношений.



Побывавший недавно в Минске спецпредставитель Трампа по Белоруссии Джон Коул подтвердил эту информацию, заявив, что обсуждение возможного визита Лукашенко в США ведется весьма активно, причем уже несколько месяцев, но окончательного решения пока нет.

Нам ещё предстоит проделать большую работу, чтобы прийти к этому, но, думаю, мы к этому придём.

Лидер Белоруссии подтвердил, что Трамп предлагает ему «большую сделку», а для ее заключения пригласил к себе в домой во Флориду. По словам Лукашенко, он дал предварительное согласие. Также он отметил, что Трамп ему нравится, потому что «говорит то, что думает».

По самой сделке Лукашенко ничего не сказал, но ранее он заявлял, что намерен продать США некий рудник «минимум за 3 млрд долларов».
  Kuroneko
    Сегодня, 18:41
    Вроде сам Киссинджер (хорошо, что сдох уже, гадина) говорил: быть врагом США опасно, быть другом - смертельно.
    Lev_Russia
      Сегодня, 19:00
      Пусть батька вспомнит сказку о том как лиса попросилась к нему переночевать, а потом выгнала его из его же дома...
      Не сдавайся Беларусь – не сдавайся!!!
      Отбивайся Беларусь – отбивайся!!!
      А озлобленных людей, так похожих на зверей,
      Опасайся Беларусь – опасайся!!!
      Коль захватят эти люди – ypoды,
      Твою землю Беларусь и заводы -
      Все растащат, продадут и распилят,
      Обескровят Беларусь, обессилят,
      Обанкротят эти люди заводы -
      Потеряют белорусы работу -
      Обещают вам друзья кружевные труселя,
      А дадут вам девяностые годы…
      Как пример вам Украина с Россией,
      Как делили нас тогда и как били,
      Как красиво на словах объяснял нам олигарх,
      Почему мы СССР развалили…
      В общем, думайте друзья, белорусы,
      Над судьбой своей страны и СОЮЗА -
      Мудрость наша говорит, не все ценно, что блестит,
      Ну, так стоит ли менять все на бусы…?!!!
  Грац
    Сегодня, 18:44
    Лукашенко хочет сидеть в соседней камере с Мадуро? пусть летит тогда
  Наводлом
    Сегодня, 18:44
    Александр Григорьевич, не лез бы ты в этот гадюшник.
  Normann
    Сегодня, 18:46
    Видимо хочет выстрелить себе в ногу, либо мы многого не знаем.
  Сергей1984
    Сегодня, 18:46
    Ох не к добру всё это. Неужели батька повёлся на уловки подлейших из подлых.
    ian
      Сегодня, 19:05
      Шо? Опять? Рыгорыч уже на эти грабли ходил один раз. Еле отмахался... Понравилось? recourse
  Владимир М
    Сегодня, 18:46
    Стареет Лукашенко и теряет "чувство реальности"...
    "Против природы не попрешь".
  AK-1945
    Сегодня, 18:47
    Ну если Александр Григорьевич не желает добровольно оказаться соседом по "номеру" с Николасом Мадуро, то он с этой темы красиво соскочит.
  alexboguslavski
    Сегодня, 18:51
    Батька напрочь забыл Киссинджера, который сказал:
    “Враждовать с Америкой опасно, но дружить с ней – смертельно.”
  Владимириус
    Сегодня, 18:51
    ну не может он спокойно сидеть, надо что бы его обязательно замечали и говор ли о нем
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 18:59
    ❝ США рассматривают вариант с приглашением Александра Лукашенко в Вашингтон на встречу с Трампом ❞ —
    ❝ В Вашингтоне отмечают потепление отношений между двумя странами ❞ —

    — Как бы не растаял Александр Григорьевич от такого потепления ...
  Младший рядовой
    Сегодня, 19:03
    Батька изначально растопырен. Поэтому за "белорусским" ТЯО и Орешником сидят наши ребята.
  sdivt
    Сегодня, 19:07
    По самой сделке Лукашенко ничего не сказал, но ранее он заявлял, что намерен продать США некий рудник «минимум за 3 млрд долларов»

    Не знаю, что именно там собрался заключать сам Лукашенко, но мотивы игры Вашингтона ясны и понятны - вывести Минск из-под влияния Москвы
    Понимает ли это Лукашенко? Уверен, более чем
    Почему тогда не отказывается? Полагаю, ждёт соответствующего предложения, более щедрого, чем может себе сегодня позволить Москва
    Чем всё закончится?
    Да всё там же, минус один союзник России
  Гардамир
    Сегодня, 19:12
    Внезапно Рукашенко стал Тихановской. А если не видно разницы...
  Дилетант
    Сегодня, 19:13
    Миллиард долларов батька уже отдал Трампу, а визу так и не получил. Но не успокоился. Решил еще раз пройти по швабре....