США рассматривают приглашение Лукашенко в Вашингтон на встречу с Трампом

Нам ещё предстоит проделать большую работу, чтобы прийти к этому, но, думаю, мы к этому придём.

США рассматривают вариант с приглашением Александра Лукашенко в Вашингтон на встречу с Трампом. Как пишет Financial Times, такая идея возникла на фоне потепления отношений между Соединенными Штатами и Белоруссией.Администрация Трампа не исключает приглашение Лукашенко на переговоры с Трампом, которые могут пройти как в Белом доме, так и в резиденции Мар-а-Лаго. В Вашингтоне отмечают потепление отношений между двумя странами, а также курс на дипломатическое сближение после разрыва отношений.Побывавший недавно в Минске спецпредставитель Трампа по Белоруссии Джон Коул подтвердил эту информацию, заявив, что обсуждение возможного визита Лукашенко в США ведется весьма активно, причем уже несколько месяцев, но окончательного решения пока нет.Лидер Белоруссии подтвердил, что Трамп предлагает ему «большую сделку», а для ее заключения пригласил к себе в домой во Флориду. По словам Лукашенко, он дал предварительное согласие. Также он отметил, что Трамп ему нравится, потому что «говорит то, что думает».По самой сделке Лукашенко ничего не сказал, но ранее он заявлял, что намерен продать США некий рудник «минимум за 3 млрд долларов».