«Это совсем другое»: Трамп сравнил войну с Ираном и конфликт Украины с Россией

Трамп в очередной раз продемонстрировал, что геополитическая этика – вещь ситуативная. Отвечая на вопрос журналистов, он фактически разделил удары России по украинской энергетике и возможные действия США против Ирана на две параллельные вселенные.



Как заявил президент США:

Это совсем другое. Я не сторонник того, что делает Россия, чтобы вы понимали. Хорошо? Но это совсем другое. Вы говорите о стране, которая была злой уже 47 лет. Они были ужасными.

Логика простая: Россия бьет по украинским ТЭС и подстанциям – это плохо. США рассматривают удары по иранской энергетике – это ответ на 47-летнюю «злобу». Разница, по версии Трампа, в мотивации и истории вопроса.

Но самым резонансным стало другое заявление. Журналист спросил: согласился ли Иран полностью отказаться от обогащения урана – даже для медицинских и гражданских нужд? Трамп ответил коротко: «Они согласились». Это заявление, мягко говоря, расходится с публичной позицией Тегерана, который всегда настаивал на праве развивать мирную ядерную программу.

Если слова Трампа соответствуют действительности, то за кулисами произошел тектонический сдвиг. Если нет – то президент США либо ввел журналистов в заблуждение, либо сам находится в плену излишне оптимистичных докладов.
  1. lwxx Звание
    +3
    Сегодня, 19:17
    Что сказать - классика! "ЭТО ДРУГОЕ"... am
    1. K._2 Звание
      +2
      Сегодня, 19:19
      Все животные равны, но некоторые животные равнее других. (С)
      1. Андрей К Звание
        +1
        Сегодня, 19:36
        Животное по кличке Донни переплюнул по кровожадности всех животных - они по сравнению с ним просто милые и пушистые божьи твари.
      2. Lev_Russia Звание
        0
        Сегодня, 19:36
        Ну да... Особенно "демократичные" животные... У них и бомбы "демократичные" и ракеты и убивают они вас тоже "демократично", отбирая у вас "демократично" вашу нефть и вашу жизнь... Ну они же несут вам "свободу" от всего от этого...
        1. Lev_Russia Звание
          0
          Сегодня, 19:39
          Янки, вы ни в чем не виноваты…
          Вы всем демократию несли…
          Ваши светлоликие солдаты
          Много стран вот так уже «спасли»…
          Ливия, Ирак с Афганистаном,
          Сирия – запомнят навсегда
          Как вы принесли всем этим странам
          «Вечный мир» на долгие года!!!
    2. marchcat Звание
      0
      Сегодня, 19:41
      Эта классика называется - 6 палата психиатрической больницы. fool
  2. ian Звание
    +1
    Сегодня, 19:17
    За последнее время Доня уже столько наговорил, что прислушиваться к нему смысла мало. Его утренние показания кардинально отличаются от вечерних. Но это его нисколько не беспокоит. wassat
    1. Борис Сергеев Звание
      +3
      Сегодня, 19:23
      Тем не менее, есть те, кто терпеливо ждёт пока американский президент освободится от "других дел" и вернётся к "пониманиям Анкориджа".
  3. Napayz Звание
    0
    Сегодня, 19:25
    Воздухан продолжает газогенерить во временный микроводоём ))))
  4. sdivt Звание
    +2
    Сегодня, 19:32
    а ведь пару лет назад мы все считали, что надо лишь дождаться ухода Сонного Байдена
    а уж Трамп наш, Трам-пам-пуля - всё разрулит правильно)
  5. Andriuha077 Звание
    0
    Сегодня, 19:33
    «Мы имеем дело с человеком, который, как я считаю, является самым уважаемым и “лидером”. Это немного сложно — мы всех уничтожили».
    Журналист:
    «Вы имеете в виду верховного лидера?»
    Donald J. Trump:
    «Нет».

    Репортер:
    Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что вы говорите неправду, когда речь идет о продуктивных переговорах по прекращению войны.
    Donald J. Trump:
    Им придётся нанять более сильных специалистов по связям с общественностью. У нас были очень серьёзные переговоры. Господин Уиткофф и Кушнер их проводили — всё прошло идеально.

    «Они очень хотят заключить сделку. Мы тоже хотели бы заключить сделку. Мы сегодня встретимся».
    «Если все пройдет хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос. В противном случае мы просто продолжим бомбить изо всех сил».
  6. alexboguslavski Звание
    0
    Сегодня, 19:40
    Как говорили древние:
    «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» (Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi). laughing