«Это совсем другое»: Трамп сравнил войну с Ираном и конфликт Украины с Россией
Трамп в очередной раз продемонстрировал, что геополитическая этика – вещь ситуативная. Отвечая на вопрос журналистов, он фактически разделил удары России по украинской энергетике и возможные действия США против Ирана на две параллельные вселенные.
Как заявил президент США:
Это совсем другое. Я не сторонник того, что делает Россия, чтобы вы понимали. Хорошо? Но это совсем другое. Вы говорите о стране, которая была злой уже 47 лет. Они были ужасными.
Логика простая: Россия бьет по украинским ТЭС и подстанциям – это плохо. США рассматривают удары по иранской энергетике – это ответ на 47-летнюю «злобу». Разница, по версии Трампа, в мотивации и истории вопроса.
Но самым резонансным стало другое заявление. Журналист спросил: согласился ли Иран полностью отказаться от обогащения урана – даже для медицинских и гражданских нужд? Трамп ответил коротко: «Они согласились». Это заявление, мягко говоря, расходится с публичной позицией Тегерана, который всегда настаивал на праве развивать мирную ядерную программу.
Если слова Трампа соответствуют действительности, то за кулисами произошел тектонический сдвиг. Если нет – то президент США либо ввел журналистов в заблуждение, либо сам находится в плену излишне оптимистичных докладов.
