Своими заявлениями о переговорах с Ираном Трамп манипулирует нефтяными рынками

Иран не вёл никаких переговоров с Соединёнными Штатами, заявления Дональда Трампа не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Иран не вёл и не ведёт никаких переговоров с США, хотя в последние дни действительно получал через посредников соответствующие предложения. Однако на контакт Тегеран не пошёл, все предложения были отклонены. Иран не планирует договариваться с США, руководство страны выступает за продолжение боевых действий.



У нас не было переговоров с США. В течение последних нескольких дней поступили послания от ряда дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание войны, на которые был дан ответ в соответствии с принципиальной позицией страны.

Подтверждает эту информацию и спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф, которого израильские журналисты уже «назначили» переговорщиком от Ирана, утверждая, что именно с ним вели переговоры Уиткофф и Кушнер, находившиеся последние дни в Майами на переговорах с украинской делегацией. По словам спикера, Трамп использует эти заявления для манипулирования нефтяными рынками.

Иранский народ требует полного и раскаивающегося наказания агрессоров. Все иранские официальные лица твёрдо стоят за своим верховным лидером и народом до достижения этой цели. Никаких переговоров с США не проводилось.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +7
    Сегодня, 20:07
    Это уже всё давно поняли. Жулик спецом болтает, чтобы его кореша рубили бабло на инсайдах!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 20:28
      Торгаш он и во время войны торгаш... Кроме заключения сделок и вымогательства с помощью угроз он больше ничего не умеет...
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 20:43
      -Михаил: Жулик спецом болтает,
      И себя не забывает.
  2. Адрей Звание
    Адрей
    -1
    Сегодня, 20:09
    Скоро узнаем. Если конечно нам позволят.

    Скоро узнаем. Если конечно нам позволят.
  3. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    0
    Сегодня, 20:23
    Все,враг дрогнул и пытается выскользнуть из смертельной ловушке.Ирану гнуть свою линию до конца.Требовать репарации и наказания людей совершивших военное преступление и вывод всех американских баз с региона.
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 20:26
    США думают, что персидский народ можно побомбить безнаказанно (наверное, США думали, что вести будут как РФ, которая только словами, а не делом по центрам принятий решений). Тут США просчитались, Я надеюсь. США могут ядерку применить, но сам факт уважения к персам, какой бы финал ни был!

    США думают, что персидский народ можно побомбить безнаказанно (наверное, США думали, что вести будут как РФ, которая только словами, а не делом по центрам принятий решений). Тут США просчитались, Я надеюсь. США могут ядерку применить, но сам факт уважения к персам, какой бы финал ни был!
  5. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 20:28
    Рыжий Дон Педро говорит то, что ведет в накопление его капитала
    А весь мир ищет скрытый смысл в его бессмысленных речах.