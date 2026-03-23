Своими заявлениями о переговорах с Ираном Трамп манипулирует нефтяными рынками

У нас не было переговоров с США. В течение последних нескольких дней поступили послания от ряда дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание войны, на которые был дан ответ в соответствии с принципиальной позицией страны.

Иранский народ требует полного и раскаивающегося наказания агрессоров. Все иранские официальные лица твёрдо стоят за своим верховным лидером и народом до достижения этой цели. Никаких переговоров с США не проводилось.

Иран не вёл никаких переговоров с Соединёнными Штатами, заявления Дональда Трампа не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.Иран не вёл и не ведёт никаких переговоров с США, хотя в последние дни действительно получал через посредников соответствующие предложения. Однако на контакт Тегеран не пошёл, все предложения были отклонены. Иран не планирует договариваться с США, руководство страны выступает за продолжение боевых действий.Подтверждает эту информацию и спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф, которого израильские журналисты уже «назначили» переговорщиком от Ирана, утверждая, что именно с ним вели переговоры Уиткофф и Кушнер, находившиеся последние дни в Майами на переговорах с украинской делегацией. По словам спикера, Трамп использует эти заявления для манипулирования нефтяными рынками.