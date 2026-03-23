Пресса Израиля: Трамп собирается закончить войну к 9 апреля
Израильская пресса пишет о том, что администрация США по контактным каналам передала в Израиль «плановую дату окончания войны против Ирана». Если верить этим сообщениям, то Трамп собирается свернуть удары по Ирану к 9 апреля.
Косвенно это может подтверждаться заявлениями Трампа, сделанными несколько дней назад. Тогда Трамп, распоряжаясь снять санкции с российской нефти, «находящейся на танкерах в море», заявил, что мера временная и будет действовать до 11 апреля. Дату 11 апреля называл и министр финансов США Скотт Бессент.
Пресса Израиля пишет о том, что Трамп готовится завершить войну против Ирана ещё и после негативных оценок её продолжения от ряда монархий Залива, включая Катар.
В Израиле заявляют о том, что окончание войны в апреле для Трампа важно не только с точки зрения стабилизации нефтяного рынка, который начинает сказываться на внутренней повестке в США, но и связано с тем, что Трамп собирается прибыть в Израиль на главный государственный праздник страны – день независимости (планируется отметить 21-22 апреля). Нетаньяху готов вручить Трампу государственную награду Израиля.
Это государственная премия Израиля. О намерении сделать это Биньямин Нетаньяху заявил в декабре прошлого года во время визита в Мар-а-Лаго (Флорида, США). Это будет первый случай в истории Израиля, когда госпремию получит человек, не являющийся израильским гражданином. По этому поводу в самом Израиле шутят: «Не собирается ли Нетаньяху, во имя соблюдения традиции, вручить Трампу сначала израильский паспорт?»
