Пресса Израиля: Трамп собирается закончить войну к 9 апреля

Пресса Израиля: Трамп собирается закончить войну к 9 апреля

Израильская пресса пишет о том, что администрация США по контактным каналам передала в Израиль «плановую дату окончания войны против Ирана». Если верить этим сообщениям, то Трамп собирается свернуть удары по Ирану к 9 апреля.

Косвенно это может подтверждаться заявлениями Трампа, сделанными несколько дней назад. Тогда Трамп, распоряжаясь снять санкции с российской нефти, «находящейся на танкерах в море», заявил, что мера временная и будет действовать до 11 апреля. Дату 11 апреля называл и министр финансов США Скотт Бессент.



Пресса Израиля пишет о том, что Трамп готовится завершить войну против Ирана ещё и после негативных оценок её продолжения от ряда монархий Залива, включая Катар.

В Израиле заявляют о том, что окончание войны в апреле для Трампа важно не только с точки зрения стабилизации нефтяного рынка, который начинает сказываться на внутренней повестке в США, но и связано с тем, что Трамп собирается прибыть в Израиль на главный государственный праздник страны – день независимости (планируется отметить 21-22 апреля). Нетаньяху готов вручить Трампу государственную награду Израиля.

Это государственная премия Израиля. О намерении сделать это Биньямин Нетаньяху заявил в декабре прошлого года во время визита в Мар-а-Лаго (Флорида, США). Это будет первый случай в истории Израиля, когда госпремию получит человек, не являющийся израильским гражданином. По этому поводу в самом Израиле шутят: «Не собирается ли Нетаньяху, во имя соблюдения традиции, вручить Трампу сначала израильский паспорт?»
    Михаил-Иванов
    Сегодня, 20:06
    Ой! Держите меня семеро, а то умру от смеха. Рыжий Миротворец вернулся!)))
      Last centurion
      Сегодня, 20:20
      Трамп рассчитывает на высадку десанта в бухте Чабахар с захватом аэродрома Конарек, и в устье реки Габрик с подъемом вверх по течению до пгт. Сердешт. И с дальнейшей накачкой войсками через указанный аэродром (с британской базы расположенной на острове куда две ракеты недавно летали).
      Таков боевой план морпехов. А остров Харк это тупая обманка для тупых людей которые на карту не смотрели. Напасть на Харк не возможно, бесперспективно и логистически самоубийственно.

      Но думаю товарищи из Ирана понимают планы империалистов на бухту Чабахар! И приготовили и базуки и ручные пзрк для оспреев, а дельта реки Габрик заминирована.
        ТермиНахТер
        Сегодня, 20:30
        Для того, чтобы атаковать Харк - надо пройти пролив))) возле Чабахара можно высадиться, кругом пустыня. Что там делать? Куда идти? Захватить плацдарм, просто ради плацдарма? Положить кучу народу ради пиар акции? такая акция Трампу будет стоить сильно дорого.
          Last centurion
          Сегодня, 20:35
          создать плацдарм на территории лояльных белуджей, высадить хаймарсы в бухте, создать точку обеспечения, потом идти до Ираншехр, а уже потом после накачки плацдарма двигаться вдоль берега на нужной глубине от пролива. Да, быстро не будет, но это единственный вменяемый план.
        Lev_Russia
        Сегодня, 20:37
        Трамп рассчитывает на высадку десанта в бухте Чабахар с захватом аэродрома Конарек
        Там систем «Пэтриот» нет и прикрывать высадку этого десанта некому, так что дешёвые дроны будут даже рады, что не остались без работы...
          Last centurion
          Сегодня, 20:40
          Очень надеюсь, потому и пишу. Просто откройте карту и попробуйте спланировать операцию. Альтернатив там немного. Все остальное - как по мне это атака господствующих высот с низин. Такое себе мероприятие...
          Монтесума
          Сегодня, 21:01
          Цитата: Lev_Russia
          Там систем «Пэтриот» нет и прикрывать высадку этого десанта некому

          К тому же, Америка лишилась серьёзного союзника в войне с Ираном: smile
          Delfi. - В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе и с учетом возможной эскалации конфликта было принято решение о возвращении трех латвийских солдат из миссии НАТО в Ираке, сообщили в Twitter представители Национальных вооруженных сил (НВС).
          Солдаты уже вернулись в Латвию.
          Решение было принято в сотрудничестве с союзниками и в соответствии с рекомендациями международного оперативного командования.

          Ближний Восток остался без защиты. request
        paul3390
        Сегодня, 20:56
        Снабжать всю эту гопу - вы как, чем и откуда будете?
          Last centurion
          Сегодня, 21:00
          известно откуда: о.Диего-Гарсия и порт Салала с прикрытием от авианосцев которые там топчутся
      Андрей Малащенков
      Сегодня, 20:34
      закончить войну к 9 апреля


      Но сначала Трампушка обещал закончить войну на Украине за один день (правда он не назвал дату этого дня - как и сейчас указав 9 апреля не указал ГОД lol )
    alexboguslavski
    Сегодня, 20:08
    Желаю Ирану одним тапком прибить двух тараканов, которые задолбали весь мир.


    Желаю Ирану одним тапком прибить двух тараканов, которые задолбали весь мир.
      Андрей77
      Сегодня, 20:09
      Циклон-Б евреи забыли...
    noWAR
    Сегодня, 20:10
    Что ж они это заявление не 1-го Апреля сделали! Вопросов бы не было к их прадивости!
    SSR
    Сегодня, 20:10
    Израиле шутят: «Не собирается ли Нетаньяху, во имя соблюдения традиции, вручить Трампу сначала израильский паспорт?»

    И лично сделать обрезание своими зубами.
    Пулемет Мадуро.
    Сегодня, 20:13
    Все,навоевался Рыжий Клоун.Это потеря лица,теперь его разорвут на лоскутки обамовцы.
    Schneeberg
    Сегодня, 20:16
    Это государственная премия Израиля
    До Нобелевки не дотягивает! laughing
    андрей мартов
    Сегодня, 20:28
    А что в США день смеха не 1 апреля,а 9 апреля? Трампу 9 апреля,наверное, будут вежливо говорить-Господин президент, у вас вся спина белая. . . winked
      Монтесума
      Сегодня, 20:39
      Цитата: андрей мартов
      Господин президент, у вас вся спина белая.

      Ну тогда уж надо будет сказать заодно - "Ты толстый и красивый парниша", - Донни это понравится. Эллочка точно бы сказала. yes
      isv000
      Сегодня, 20:40
      Цитата: андрей мартов
      А что в США день смеха не 1 апреля,а 9 апреля? Трампу 9 апреля,наверное, будут вежливо говорить-Господин президент, у вас вся спина белая. . . winked

      Трампу теперь будут говорить: а король то голый!
      Сергей Митинский
      Сегодня, 21:05
      Не спина ,а исподнее
      И не белое ,а в дерьме
    isv000
    Сегодня, 20:39
    Что ж ты фраер сдал назад? Не по масти перс тебе?!

    Что ж ты фраер сдал назад? Не по масти перс тебе?!
    faterdom
    Сегодня, 20:42
    Трамп собирается свернуть удары по Ирану к 9 апреля.

    А Иран? К 9 мая?
    Фашисты всего мира этот день не любят.
    Кстати две страны много лет отклоняют осуждающие резолюции - США и Израиль.
    Eugen 62
    Сегодня, 20:45
    Трами вполне может закончить 9 апреля наносить удары по территории Ирана. А дальше евреи и примкнувшие к ним монархии Залива как-нибудь сами. Что там будет 10 апреля? Это уже Трампу не интересно. "Проблемы индейцев шерифа не волнуют." lol
    Виктор Сергеев
    Сегодня, 20:50
    Ну да, сумасшедший дед уже одну закончил за день, 100 дней и т.д.
    Сергей Митинский
    Сегодня, 21:02
    Если все это правда, то в Израиле не праздновать должны ,а устроить день национального траура
    Для США терпеть поражения это уже привычно, но для Израиля это поражение без преувеличения эпохальное
    На этом всем их усилиям справится с Ираном можно поставить жирную точку
    Америка больше на израильские авантюры не купится
    Fangaro
    Сегодня, 21:06
    А официальное заявление Овальный Кабинет сделает первого апреля.

    А официальное заявление Овальный Кабинет сделает первого апреля.
    Echolot
    Сегодня, 21:13
    Больше всего, конечно, поражает абсолютная уверенность Трампа в датах. Я иногда заказ из ПВЗ забрать не могу, когда планировал, а этот поц окончание войны в самый разгар уже кружком в календаре отметил.
    Если Иран на день независимости Израиля заставит Тель-Авив и Иерусалим встретить в подвале, а рыжего в бункере с ушастым, то это будет лучший праздник.