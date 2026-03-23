В Колумбии разбился самолёт с более чем 100 военнослужащими на борту
Колумбийские медиа пишут о крупной авиакастрофе в стране. В сообщениях говорится о том, что военно-транспортный самолёт Hercules C-130 упал через несколько секунд после взлёта. Катастрофа произошла близ аэродрома в городе Пуэрто-Легисамо. Город расположен на берегу реки Путумайо, у границы с Перу.
Министр обороны Колумбии П.Санчес:
На борту находилось более 100 военнослужащих. Ведутся поисково-спасательные работы. Мы пока не можем точно назвать число погибших и пострадавших. Работает специальная следственная группа.
В городе Пуэрто-Легисамо расположена крупная военная база ВС Колумбии.
На месте падения военного транспортника вспыхнул пожар.
По свидетельствам очевидцев, самолёт взорвался при контакте с землёй. Причиной могло стать воспламенение топлива. О причине падения как таковой пока официально не сообщается. При этом в местных пабликах высказано предположение о том, что самолёт могли сбить повстанцы.
