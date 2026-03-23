В Колумбии разбился самолёт с более чем 100 военнослужащими на борту

Колумбийские медиа пишут о крупной авиакастрофе в стране. В сообщениях говорится о том, что военно-транспортный самолёт Hercules C-130 упал через несколько секунд после взлёта. Катастрофа произошла близ аэродрома в городе Пуэрто-Легисамо. Город расположен на берегу реки Путумайо, у границы с Перу.

Министр обороны Колумбии П.Санчес:



На борту находилось более 100 военнослужащих. Ведутся поисково-спасательные работы. Мы пока не можем точно назвать число погибших и пострадавших. Работает специальная следственная группа.


В городе Пуэрто-Легисамо расположена крупная военная база ВС Колумбии.

На месте падения военного транспортника вспыхнул пожар.



По свидетельствам очевидцев, самолёт взорвался при контакте с землёй. Причиной могло стать воспламенение топлива. О причине падения как таковой пока официально не сообщается. При этом в местных пабликах высказано предположение о том, что самолёт могли сбить повстанцы.
8 комментариев
  1. Аркадий007 Звание
    Сегодня, 20:26
    Случаем не на Украину наёмники летели?
    1. Рыболов Звание
      Сегодня, 20:33
      К такому же мнению склоняюсь. Сколько их уже из 404 в деревянном макинтоше обратно на свою "наркородину" отправили...
      1. Lev_Russia Звание
        Сегодня, 20:41
        Бог не Ермошка - видит немножко... Не зачем их наёмникам на тёмной стороне воевать...
  2. Мини Мокик Звание
    Сегодня, 20:35
    Колумбийские наркобароны чпокнули военных 😁
    1. Светлан Звание
      Сегодня, 20:42
      Вопрос точки зрения, для кого это наркобароны, а для кого и повстанцы.
  3. faterdom Звание
    Сегодня, 20:39
    Зеленский объявил траур? Колумбийские отпускники, по-моему, по численности вторые после польских.
    1. Жозе Звание
      Сегодня, 20:58
      Там их несколько полков.
  4. андрей мартов Звание
    Сегодня, 21:10
    Советская реклама из фанеры покрашенной в красный цвет -"Летайте самолётами Аэрофлота!"была закреплена на крыше нашей пятиэтажеки, а на соседнем здании была надпись "Слава КПСС!" И самолёты летали не падали . . .совпадение? . . . winked