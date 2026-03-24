Беспилотный вертолёт H-60Mx Black Hawk передан в войска
Полёт опытного H-60Mx в беспилотном режиме, 2022 г.
Пентагон продолжает внедрение беспилотных технологий в авиацию, в т.ч. в пилотируемую. В рамках этого процесса несколько лет назад он начал разработку опционально пилотируемой модификации многоцелевого вертолёта UH-60. Недавно опытная машина с такими возможностями прошла часть необходимых испытаний, и теперь её передают армии для проведения новых проверок и эксплуатации в условиях строевой части.
На новом этапе
19 марта 2026 г. Пентагон сообщил, что сухопутным войскам США передан первый опционально пилотируемый вертолёт H-60Mx. Он был изготовлен в рамках одной из программ агентства перспективных разработок DARPA. До недавнего времени машина проходила испытания с участием компаний-разработчиков и Агентства. Теперь же, по результатам таких мероприятий, её передают армии.
Модернизированный Black Hawk с особым набором бортовой аппаратуры поступит в распоряжение одной из частей армейской авиации. Какой эскадрилье передаётся вертолёт, пока не сообщается. Ей предстоит освоить новую машину, в т.ч. специальную аппаратуру, а также начать опытно-войсковую эксплуатацию.
В течение некоторого времени армия будет использовать экспериментальный вертолёт H-60Mx вместе с другими UH-60 на тех же ролях. Опционально пилотируемый летательный аппарат будет перевозить людей и грузы, обеспечивать высадку и т.д. Вероятно, его задействуют в каких-либо учениях с имитацией боевой обстановки. В таком случае вертолёт даже сможет получить некоторое вооружение.
Сообщается, что в ходе испытаний вертолёт будет работать на разных режимах. Часть полётов будет проводиться с присутствием пилота в кабине. Он будет полностью контролировать машину или пользоваться помощью автоматики. Кроме того, запланированы полёты в автономном режиме и/или под контролем оператора на наземной станции.
Оператор вертолёта с системой управления
За несколько месяцев таких мероприятий опытный H-60Mx поможет накопить ценный опыт эксплуатации и применения техники в условиях строевой части. На его основе сделают необходимые выводы, что определит дальнейшее будущее перспективного проекта.
По понятным причинам, Пентагон высоко оценивает новый проект. Ожидается, что опционально пилотируемый вертолёт сможет стать полноценным дополнением или даже заменой для техники базовых версий, управляемой только пилотом. При этом ранее проведённые испытания позволяют рассчитывать на отсутствие затруднений на новом этапе.
Перспективная программа
Экспериментальный вертолёт H-60Mx с особым набором бортовой аппаратуры является одним из главных результатов программы ALIAS (Aircrew Labor In-Cockpit Automation System — «Система автоматизации работы экипажа в кабине»). Работы в этом направлении стартовали во второй половине десятых годов по инициативе DARPA. Вскоре к программе присоединилось несколько крупных американских компаний со своими проектами.
Целью ALIAS являлось создание комплекта бортовой аппаратуры, способной превратить существующий самолёт или в вертолёт в опционально пилотируемый или полностью беспилотный летательный аппарат. В отдалённом будущем такие приборы или их более развитые версии планировалось внедрять в разных родах авиации для улучшения эксплуатационных и оперативных возможностей.
Одним из участников программы ALIAS была компания Sikorsky, входящая в состав Lockheed Martin. Она предложила и реализовала проект автоматизированной системы управления под названием Matrix. В минимальное время проект провели от общей идеи до полноценного опытного комплекта.
В начале двадцатых годов для проведения испытаний подготовили экспериментальный вертолёт, позже получивший обозначение H-60Mx. Изначально это был серийный UH-60A Black Hawk в многоцелевой конфигурации. На нём заменили некоторые системы, а также установили новые приборы из состава Matrix.
Вскоре прошли первые испытания, в ходе которых машина работала в разных режимах. Полёты совершались только под управлением пилота или при некотором содействии системы «Матрикс». Автоматика выполняла за лётчика часть рутинных задач и фактически играла роль второго пилота. Также отрабатывались полёты в полностью автоматическом режиме. При этом пилот оставался в кабине и был готов в любой момент вмешаться.
В начале февраля 2022 г. экспериментальный H-60Mx совершил свой первый полёт только с применением автоматики. Люди на борту отсутствовали. В дальнейшем подобные полёты проводились неоднократно. Вертолёт решал разные задачи, от прохождения по маршруту до работы с грузом, и показывал возможности автономного или дистанционного управления.
К настоящему времени H-60Mx и система Matrix показали требуемые возможности и подтвердили основные характеристики. В связи с этим основные испытания, проводившиеся под надзором DARPA, были завершены. Теперь экспериментальный вертолёт передают армии для опытной эксплуатации.
Бортовые системы
Организации-участники ALIAS раскрыли некоторые технические особенности программы. При этом часть информации, в т. ч. наиболее интересной, по-прежнему закрыта для общественности. Однако нельзя исключать, что в будущем армия начнёт делиться новыми подробностями — этому поспособствует текущий уровень развития проекта.
Основой для H-60Mx стал серийный Black Hawk распространённой модификации. При перестройке машина сохранила планер, силовую установку и ряд общих средств. При этом вертолёт получил электродистанционную систему управления двигателем, несущей системой и рулевым винтом. Это было прямо связано с установкой новых приборов.
Система Matrix представляет собой бортовой компьютер с особым программным обеспечением. С ней соединены приборы навигации, связи и т.д. Имеется «стеклянная кабина» для вывода всей необходимой информации навигационного, пилотажного и иного характера. Кроме того, «Матрикс» контролирует все исполнительные механизмы через новую ЭДСУ вертолёта.
В зависимости от выбранного режима работы, система Matrix может выполнять те или иные задачи. Так, она может помогать пилоту в рутинных процедурах, связанных с пилотированием, построением маршрута и т.д. Также возможна работа в режиме автопилота, выполняющего заложенную программу. В таком случае Matrix фактически заменяет второго пилота.
H-60Mx может летать без пилота на борту. Более простой режим такого рода предусматривает работу под управлением оператора с наземной станции. При этом автоматика отвечает за основные моменты пилотирования, реакцию на некоторые факторы и т.д. Наиболее сложным является полностью автоматический режим без непосредственного участия человека.
Пока речь идёт только о навигации и пилотировании на разных режимах полёта. Возможно, в дальнейшем Matrix и H-60Mx получат новые функции. В частности, вертолёт сможет вести разведку или даже применять вооружение — в пилотируемом, дистанционно управляемом или автоматическом режиме.
Заметные успехи
Таким образом, агентство DARPA и его подрядчики довели до реализации и провели через испытания программу ALIAS, а также получили желаемые результаты. В ходе первых серий тестов вертолёт H-60Mx с новой аппаратурой показал все необходимые функции, и теперь его передали армии.
В ходе опытно-войсковой эксплуатации армейская авиация проведёт новую проверку техники, уже с учётом особенностей службы в сухопутных войсках. По итогам этих испытаний будут сделаны окончательные выводы, которые определят будущее проекта H-60Mx, а также программы ALIAS в целом. При успехе и отсутствии серьёзных нареканий проект может получить развитие и затронуть не только вертолёты Black Hawk.
