Кому выгодно запретить Россию в каменный век?
Сегодня в России царствует Его Величество Запрет. Запрещается в принципе все, что не устраивает, но особенно восхитила очередная идея депутатов запретить искусственный интеллект зарубежного производства.
С депутатами вообще последнее время странно. Я умышленно пропускаю слово «нашими», поскольку конкретно этих депутатов мы не избирали. Большая часть прошла по партийным спискам, еще какая-то часть – «замещенцы», которые получили депутатский мандат в результате отказа победителей. Не будем трогать тех же Лаврова и Шойгу, который явно шли на выборы не для того, чтобы работать над законами в Госдуме, но таких отказников хватает на всех уровнях.
Вот у нас был такой майор Евсюков, естественно, член «ЕР», который выиграл выборы в первую очередь потому, что был участником СВО, а потом просто «включил заднюю», потому что, видите ли, не мог предусмотреть всех коллизий, связанных с депутатством. И потому мандат получил внучек бывшего губернатора Владимира Кулакова, отметившегося просто эпическим уголовным делом вместе со своим замом, Сергеем Наумовым.
И вот теперь, такие «народные» депутаты «работают» над законами, которые ввергают в оторопь народонаселение России. В основном – череда запретов, которая просто ошеломляет, в основном своей нелогичностью и отсутствием проработки и обдумывания.
В качестве примера стоит взять очередной запрет, который прорабатывают эти депутаты. Запрет на иностранный ИИ. Эта «битва умов» будет еще интереснее, чем запрет Telegram.
После столь значимых побед над Youtube, Viber, WattsApp, Telegram, господа депутаты решили не останавливаться на достигнутом и запретить еще и искусственный интеллект импортного образца. Видимо, это очень увлекательно, а главное – позволяет хоть как-то оправдать зарплаты, которые, признаем, у депутатов Госдумы немаленькие.
Хорошо, мессенджеры запретили, предложив вместо них Мах. В нашей стране это обычное дело, как вместо Тойоты «Камри» предложить ВАЗ «Веста». Ездить можно – вперед! Но что с ИИ?
Очевидно, депутаты думают примерно так: сделали Мах – сделают и ИИ. Есть же Алиса и даже этот… Гигачат? Значит, можно будет быстренько накидать нечто этакое и дать его вместо иностранных. Но Алиса или Сберчат/GigaChat – это не то что не ИИ, это просто жалкие поделки на фоне действительно полноценных разработок ИИ типа ChatGPT или DeepSeek.
Хорошо, ChatGPT или DeepSeek. Для того, чтобы создать и запустить такую разработку, нужны не только три роты программистов, которые в спешном порядке напишут код, который потом превратится в программу и начнет обучаться и развиваться. Для этого необходимы еще некоторые составляющие, и вот здесь начинаются определенные сомнения.
Создание настоящего ИИ требует множества компонентов, от научных разработок до энергетики. И, если с энергетикой у нас все обстоит относительно хорошо, то вот с микроэлектроникой и наукой у нас, мягко говоря, не очень. Точнее, сейчас пройдемся по списку, а из него будет видно, что у нас есть, а чего нет и не будет.
1. Научная школа и команды разработчиков
Именно команды, потому что написать код – это только начало. Требуются команды по:
- машинному обучению;
- математике;
- распределённым системам;
- компиляторам;
- обработке языка;
- архитектуре нейросетей.
Ведущие мировые модели ИИ создавались командами в сотни и даже тысячи человек. И создавались такие коллективы годами. И уж простите, это вам не сборную по футболу создать, тут думать надо. Да, денег тоже надо, но это другая статья.
2. Программная экосистема
Большие ИИ-модели опираются на сложные фреймворки, библиотеки, оптимизаторы, инструменты распределённых вычислений. Эти инструменты создавались усилиями больших коллективов, и, если нет доступа к уже имеющимся в мире системам – надо создавать свои. Естественно, если страна хочет создать свой ИИ – начинать надо именно с создания программной платформы, чтобы не зависеть ни от кого. А это, соответственно, люди, время, деньги.
3. Обучение
Здесь нужно понимать, что чем сложнее модель, тем большее количество огромных массивов текстов, кода, изображений и других данных потребуется для ее обучения. Нужны не просто большие объёмы, а разнообразные и качественные данные, плюс инфраструктура для их хранения и обработки. И опять же, для стадии дообучения ИИ-системы требуется приличное количество времени, денег и людей.
4. Энергия
Здесь все прозрачно: крупные центры размещения ИИ-систем способны потребить сотни мегаватт. Здесь важно не только обеспечение непрерывной (а обучение требует именно непрерывной работы) генерации, но и стабильность сети. Страны, оперирующие собственными ИИ-системами, строят дата-центры возле источников энергии или наоборот, но важность стабильного энергоснабжения оценить легко.
Пожалуй, энергетика в России – это действительно единственный компонент, который развит и не требует вложений. Вопрос исключительно в стоимости одного мегаватт-часа, а в остальном все хорошо.
5. Экономика
Обучение крупной ИИ-модели может стоить сотни миллионов долларов, а поддержка инфраструктуры — ещё больше. Если это не игрушка типа Алисы, конечно. Если внимательно посмотреть, то полноценные ИИ-системы создают либо не самые бедные страны, либо самые богатые корпорации. Лидеры – американские Google, OpenAI, Microsoft, NVIDIA. Второе место – Китай с Baidu, Tencent, Alibaba, SenseTime. Европа отстает, у них нет ни одной своей системы уровня DeepSeek. Почему? Очень сложно и очень дорого. Для Евросоюза, играющего в «зеленую» повестку и войну с Россией – более чем очень дорого. Да и энергетика в упадке.
Россия – 29 место в мире. Комментарии, как говорится, излишни. И то, что мы видим в плане ИИ – ну как та китайская игрушка, робопес-гранатометчик, которую наши генералы, надув щеки, выдавали за ноу-хау.
6. Полупроводники
Без собственных или доступных чипов создать полноценный ИИ невозможно. Нужны тысячи и десятки тысяч чипов, и не абы каких, а тех, которые «вытянут» подобное. У нас такого не производят, максимум, на что способны российские производители – транзисторные пленки толщиной 60-65 нм, в то время как лидеры рынка NVIDIA, AMD, Google, Huawei производят чипы технологического уровня 5-7 нм. Да, ограничено, но это говорит только о том, что и рынок ограничен, и у России к нему доступа нет.
В принципе, здесь два пути развития – либо покупать, если продадут, либо разрабатывать свое. Но второй путь – он как бы не для России. Было «Сколково», было «Роснано», туда влили сотни миллиардов, на выходе получив полнейший ноль.
7. Вычислительные мощности
Проистекает из предыдущего пункта. Для того, чтобы реализовать языковую ИИ-модель уровня GPT-4 и потом ее обучить, потребуются десятки тысяч GPU-класса A100/H100 или аналогичных ускорителей, объединённых в дата-центры. Ускорители NVIDIA H100 «Хоппер» используются в HPC-серверах Nvidia DGX H100 для машинного обучения именно систем искусственного интеллекта.
Это суперкомпьютерные кластеры с высокоскоростными сетями, специализированной памятью и сложной системой охлаждения. Мало у кого есть такие мощности в достаточном количестве, и можно не задавать вопросов относительно того, что из этого есть в России или что можно реализовать.
В итоге, если посмотреть на все это великолепие, то получается, что из семи пунктов в распоряжении России есть только энергетика. Да, если сравнивать с Европой, то у нас с электроэнергией полный порядок. В остальном – увы.
И вместо того, чтобы всеми силами улучшить ситуацию, российские законотворцы и исполнители день за днем ухудшают ситуацию.
Теперь вот просто шедевр: готовится блокировка доступа к зарубежным нейросетям — ChatGPT, Claude, Gemini и другим. Причина заявлена привычная: там у нас все уже поехали крышами на теме передачи персональных данных. Никого не волнует, что эти данные утекают отовсюду: из банков, от операторов сотовой связи (там просто рекой текут эти персональные данные), из той же Махи. Вообще эти «персональные данные» надо брать в кавычки, потому что никакие они не персональные.
Буквально: вроде бы как помешанные на сохранении своих «персональных данных» россияне разбрасывают их хлеще, чем зимой уборочная машина песок. Поликлиника? Копия паспорта и СНИЛС, иначе на выход. Банк. Сотовый оператор. Энергоснабжающие организации. Кредитные организации. Все с маниакальным упорством делают копии паспорта и суют на подпись «разрешение на обработку данных». То, что потом операторы СС эти данные продают налево и направо – да это уже десятилетие длится, и все ничего.
Зато вот «вражья сеть» - это да. Она точно украдет, и сделает вам что-то совсем плохое. Вот только неплохо было бы придумать для начала, чем нейронка может навредить. Но Минцифры уже готово встать на защиту «персональных данных», то есть, потратить очередную пачку миллиардов на блокировки.
Вот, кстати, о миллиардах. «Замедлить-заблокировать-запретить» - то есть, единственное, чем могут оперировать Минцифры и РКН, оно не бесплатно. Для частичного запрещения мессенджеров и соцсетей сегодня требуется огромное количество аппаратных ресурсов и денег. Причем, денег – миллиарды.
Если серьезно задуматься над тем, на что идут эти миллиарды, вместо строительства самолетов и ракет, а также сборки дронов – то есть, всего необходимого для фронта, становится немного не по себе.
Как минимум, был бы смысл упасть в ноги к китайцам и на эти деньги вымолить у них станки для производства современных микросхем. И то пользы было бы в разы больше.
Но нет. Запретить-замедлить – наше все. Теперь на очереди нейросети. Хорошо, запретят. Но здесь вопрос: а что с теми, кто нейронками пользуется не для того, чтобы картиночки малевать, а для более серьезных вещей?
Личный пример. Есть у меня почти родственник, инженер-физик. Сотрудник одного концерна, где такие люди что-то нужное создают. Честно, не знаю, над чем он трудится, выяснили, допуска у меня не хватает, вот и нечего, значит. С космосом связанное. В 37 лет – кандидат. Но и докторская на четверть почти написана. Жаловался, что для связи с коллегами в мире осталась только электронная почта. Дело медленное, потому что иной раз действительно, проще пять минут поговорить, чем десять писать и полдня ждать, пока человек прочитает и ответит. А с Дальним Востоком и больше получается.
Viber – аут. WattsApp – все. Telegram – в процессе. А в Маху иностранцы, извините, не полезут. У них есть, где общаться, и им это просто не нужно. Тем более, что в Махе их и не ждут: Госуслуг нет, наших номеров тоже.
Теперь нейронки. Где проекты обсчитывать прикажете? На домашнем? Или на рабочем? Ну рабочий – он почти новый, ему всего лет 10… Можно калькулятором. Аккурат к 60 докторскую и защитит. А то что это – в 42-45 – и уже доктор! Этак каждый захочет…
Да, сейчас кто-нибудь из тех, сверху, поправит: кому надо – тому доступ предоставят, чтобы можно было работать на благо государства.
То есть – приснопамятные талоны на интернет?
Там господа, мягко говоря, не понимают, потому что не умеют, что далеко не все в России согласны жить в загоне с высоким забором. Это уже было в нашей истории, идиотизм, именуемый «Железным занавесом». Чем все закончилось? Вот именно.
Но проблема человеческая в том, что жить по-человечески хотят все. А по-человечески – это в первую очередь свободно. А свобода – это в том числе и полное право выбора. Чтобы не какой-то господин депутат, не пойми как получивший мандат, решал за меня, каким мессенджером мне пользоваться, на какой «Гранте» мне ездить и так далее. Люди хотят решать сами. Сами определять свое будущее.
Неудивительно, наверное, что мой физик пакует потихоньку нужные манатки, после чего уходит в академический отпуск и едет в Бобруйск. Ему там работенку предложили, ЖК на Березине, быстрый Интернет и главное – никаких ограничений в нем. Живи, работай. И в Ютубе или Тик-Токе мозги разгружай после трудов праведных.
Господа правители и депутаты, мягко говоря, не отдают себе отчета в том, что далеко не все согласятся жить в загоне с интернетом по талонам или вообще без него. Помашут ручкой и отправятся кто куда, как это уже было в России не раз.
И виноваты будут не физики и электронщики, а те, кто отнял в угоду совершенно непонятным причинам их будущее. Таким образом, возникают сомнения в том, что в стране рано или поздно появятся свои дата-центры с системами современного ИИ. Все, что делает сегодня государство, направлено как раз против этого.
Убрать доступ к импортным системам ИИ, возможно, ход разумный. Наверняка все расчеты и моделирования систем, которые проводят все пользователи, оставляют свои следи или вообще остаются в самой системе. И при необходимости к ним можно получить доступ тем, кому принадлежит данная система ИИ.
Конечно, рассчитывать модель новой баллистической ракеты в DeepSeek никто не станет. Но есть довольно приличное количество задач, которые можно безболезненно рассчитывать в таких системах. То же сельское хозяйство или автопром.
Собственно, если бы в России были свои системы ИИ, я о нормальных системах, а не алисоподобных игрушках, то и надобности во всех этих ChatGPT, Grok, DeepSeek и прочих не было бы. И если бы обращение к этим нейросистемам не было бы обязательным через маху или Госуслуги, но нет: в нашей стране такое невозможно в принципе, судя по тому, как обставляется дело.
Такие решения, направленные на тотальное ограничение творчества и быстроту решения организационных и иных задач у миллионов людей - это уже хуже, чем было в СССР. Удивительно, но именно советскую систему ограничений и цензуры сегодня хотят повторить, но с упором на современность.
Кому и зачем так захотелось, почему надо ввергнуть Россию в каменный век в сравнении с другими странами, не совсем понятно, потому что исполнители вроде как свои. Вот это напрягает больше всего. Зато уже становится понятно, что при определенных усилиях и капиталовложениях это вполне возможно. Впрочем, кому это выгодно, чтобы из России уехало максимально много одаренных людей, понятно. Не совсем понятно, какие силы задействованы для того, чтобы воплотить этот план.
Здесь надо понимать, что нейросеть – это не только картиночки и фоточки. Это огромный массив вычислительных средств, способных рассчитать любую или почти любую модель, сделать прогноз на основе анализа полученных данных и так далее. Все зависит от сложности поставленной задачи и качества предоставленных нейросети данных.
Россия в каменном веке – это выгодно. И мы знаем, кому это выгодно, мы видим, что могут сделать твердые духом иранцы с мировым рынком энергоресурсов. Покладистая и покорная Россия – самое то, чтобы иметь запасной вариант на всякий случай. И такой же народ, который не станет протестовать ни по какому случаю. Не знаю, какие еще могут быть варианты, но последние два года власть действительно демонстрирует не то что пренебрежительное отношение к народу – я бы сказал – презрительное.
Как с забоем скота в Сибири – форменный беспредел, нарушение всех возможных прав граждан с последующим грабежом в плане компенсаций. А наверх исключительно бодрые рапорты – все в порядке, боремся со страшным вирусом (от которого поголовье привито и который легко лечится) и побеждаем. Надо только уточнить, что побеждают чиновники и спецслужбы своих граждан.
Звенья одной цепи. Суть которой, если не уничтожить страну, то хотя бы довести граждан до скотского состояния запретами, поборами и грабежами. Но если крестьянин так и останется на своей земле, вцепившись в нее руками до хруста, потому что ему другой никто нигде не даст, то вот элита (не те, которые в замках на Рублевке и Барвихе) в лице физиков, химиков, конструкторов, математиков – они могут и не выдержать. Программистами мы уже неплохо так снабдили весь мир, видимо, скоро придет очередь других.
А еще можно интернет отрубить. Весь. На всю страну. Уже в телевизоре дети поют и танцуют на «Поле чудес» о том, как им совсем не нужен этот интернет. Заказ прослеживается очень просто. Действительно, можно же? Оставить депутатам, чтобы им было чем себя развлечь, власть имущим и так далее. А народ пусть в телевизор смотрит. Там все прекрасно изложат. Для всех.
Ограничения, которые происходят в России последние два года – это пока тактические действия. Планы по отключению от нейросетей и систем ИИ – это стратегия, которая сразу не даст быстрых результатов, но в будущем обязательно принесет плоды, которые не пойдут на пользу России.
Жаль, что некоторые в стране этого не понимают и своими действиями запрещают Россию в каменный век.
