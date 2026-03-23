Вэнс и Нетаньяху обсудили вопрос возвращения Ирана к переговорам

52 2
Вэнс и Нетаньяху обсудили вопрос возвращения Ирана к переговорам

Вице-президент США Джей Ди Вэнс провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает известный израильско-американский журналист Барак Равид (Barak Ravid), старший корреспондент Axios по ближневосточной политике.

По данным Равида, который ссылается на двух неназванных источников (вероятно, из окружения Белого дома и/или израильского правительства), контекст указывает на период активных дипломатических манёвров после недавних событий. Беседа была продолжительной и детализированной, что отличает её от рутинных протокольных звонков. Основные темы, которые обсудили стороны: попытки запуска или возобновления прямых либо косвенных переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном.



По сути, эта публикация подтверждает заявление спикера иранского парламента Мохаммада-Багера Галибафа о том, что США сами ищут возможности для возобновления переговоров, потому что им самим это нужно в первую очередь.

Как сообщает Равид, Вэнс и Нетаньяху обменялись оценками текущей ситуации: насколько реально в ближайшие недели добиться хотя бы предварительных контактов с Ираном. Обсуждались возможные каналы посредничества — через третьи страны (например, Оман, Катар, Турцию или европейские государства), а также роль спецпосланников США (таких как Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые активно задействованы в ближневосточной дипломатии администрации Трампа).

Западная пресса пишет о том, что Иран якобы либо готов, либо уже согласился полностью отказаться от обогащения урана, даже в медицинских целях. Израиль, напомним, дополнительно настаивает на том, чтобы все иранские ракеты с дальностью более 300 км были утилизированы. А также на том, что Иран прекращает поддержку таких организаций как «Хезболла», йеменские хуситы, ХАМАС. Теперь добавляется ещё иракская шиитская милиция.

Иран прекрасно понимает, что, пойди он на все «хотелки» США и Израиля, его ожидает фактический конец не только суверенитета, но и государственности в нынешнем её виде.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Fangaro
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:08
    Вэнс и Нетаньяху обсудили вопрос возвращения Ирана к переговорам

    А Иран спросить не забыли?
  isv000
    isv000
    0
    Сегодня, 21:09
    А что такое с лицами, "гегемоны"? Ой вэй! Что ж ты, фраер, сдал назад?! laughing