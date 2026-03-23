Нанесены удары по целям в Одессе, сообщается о проблемах с электроснабжением
Сообщается об ударах по целям в Одессе. Поступают сообщения, согласно которым в одном из районов города пропало электроснабжение. По предварительным данным, связано это с прилётом по местной подстанции.
Киевские ставленники в Одесской области заявляют о том, что ВС РФ используют для нанесения ударов беспилотники и ракеты.
Поступают сообщения об экстренных отключениях электроснабжения в Киеве и области. Причём сообщения об отключениях появились без сводок о прилётах по энергоинфраструктуре.
Стоит отметить, что за последние несколько недель число ударов по энергетике врага снизилось. Это можно было бы связать с тем, что основные генерирующие и преобразующие мощности поражены, однако ситуация такова, что электроснабжение на большей части территории Украины есть, и к настоящему времени от «аварийных графиков» «Укрэнерго» ушло. Стало быть, генерации вполне хватает.
Тем временем сообщается о прилётах по объектам в Черниговской и Сумской областях. Противник заявляет, что этой ночью ВКС России «могут нанести новый массированный удар». Эти заявления сделаны через несколько часов после того, как украинские медиа объявили: «украинские военные помогают странам Ближнего Востока отражать атаки иранских дронов». Это сообщение породило множество негативных комментариев от рядовых украинцев:
