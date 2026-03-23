Нанесены удары по целям в Одессе, сообщается о проблемах с электроснабжением

Сообщается об ударах по целям в Одессе. Поступают сообщения, согласно которым в одном из районов города пропало электроснабжение. По предварительным данным, связано это с прилётом по местной подстанции.

Киевские ставленники в Одесской области заявляют о том, что ВС РФ используют для нанесения ударов беспилотники и ракеты.

Поступают сообщения об экстренных отключениях электроснабжения в Киеве и области. Причём сообщения об отключениях появились без сводок о прилётах по энергоинфраструктуре.

Стоит отметить, что за последние несколько недель число ударов по энергетике врага снизилось. Это можно было бы связать с тем, что основные генерирующие и преобразующие мощности поражены, однако ситуация такова, что электроснабжение на большей части территории Украины есть, и к настоящему времени от «аварийных графиков» «Укрэнерго» ушло. Стало быть, генерации вполне хватает.

Тем временем сообщается о прилётах по объектам в Черниговской и Сумской областях. Противник заявляет, что этой ночью ВКС России «могут нанести новый массированный удар». Эти заявления сделаны через несколько часов после того, как украинские медиа объявили: «украинские военные помогают странам Ближнего Востока отражать атаки иранских дронов». Это сообщение породило множество негативных комментариев от рядовых украинцев:

Значит, у нас уже всё отразили?

Да, Кувейт для властей гораздо важнее, чем мы в Одессе.
  Аркадий007
    Аркадий007
    Сегодня, 21:35
    " ... электроснабжение на большей части территории Украины есть, и к настоящему времени от «аварийных графиков» «Укрэнерго» ушло".

    Вот как-то в этом вопросе не всё понятно. Если мы "поразили все основные генерирующие и преобразующие мощности", каким образом работают заводы?
    Зачем тогда нужны в принципе ГЭС, ТЭЦ, АЭС, если без них всё работает?
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 22:08
      Это ещё вопрос, насколько "всё работает", после массированных ударов по энергообъектам. И это ещё с учётом большого объёма поставок электроэнергии из ЕС. Вот данные за февраль 2026 года.
      Экономика Украины переживает тяжелейший период за все время российской спецоперации, поскольку систематические авиаудары в преддверии четырехлетней годовщины конфликта разрушили ее энергетическую систему. В результате компаниям приходится сокращать производство и урезать государственные доходы.
      По словам руководителей восьми компаний, украинская промышленность — от сталелитейных заводов до горнодобывающей промышленности, производителей цемента и продуктов питания — вынуждена сокращать объемы производства и покрывать ширящиеся издержки, меняя рабочие графики в попытке уберечь ценное оборудование от сбоев.
      Генеральный директор Kovalska Group, крупнейшего на Украине производителя бетона и строительных материалов, Сергей Пилипенко заявил, что даже приобретенные дизельные генераторы не могут полностью запитать энергией все крупные заводы компании.
      "Уже более двух месяцев мы работаем в условиях аварийного отключения электроэнергии без сколь-либо предсказуемого графика, — посетовал он. — В определенные периоды из-за отсутствия стабильного электроснабжения объемы выработки падают до 50%".

      И ещё вдогонку.
      МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве и Киевской области Украины, сообщили в пресс-службе украинского энергохолдинга "ДТЭК".

      "Киев и Киевская область: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения. <...> Графики не действуют", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 21:38
    У нас в отличие от США и Израиля с Ираном ,пострелялки к мирному соглашения не приведут на наших условиях .Сухопутная операция должна быть доведена до логического конца. Европе нас рать на наши удары по Украине .Баранов на Украине хватает
  андрей мартов
    андрей мартов
    Сегодня, 22:11
    Я вам не скажу про всю Одессу.А Одесса очень велика! Но а Молдаванка и Перессыпь все знают Костю по прозвищу "Герань". . . winked
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 22:12
    Стало быть, генерации вполне хватает.
    ... Больших потребителей энергии стало меньше, это факт...
    Большая часть промышленных предприятий не работает, мобильных генераторов задействован много и... вариант так себе...
  carpenter
    carpenter
    Сегодня, 22:25
    Да, Кувейт для властей гораздо важнее, чем мы в Одессе.
    Так, а кто у вас "просроченный", вы хоть раз задумывались ? И кто вы для него, по сравнению с кувейтцами ?
  Carlos Sala
    Carlos Sala
    Сегодня, 22:29
    Уничтожьте всю портовую инфраструктуру и систему экспорта зерна Украины и продолжайте наносить удары по тому немногому, что осталось от её энергетической системы.