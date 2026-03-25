Стратегическая ошибка царя Алексея Михайловича
Выезд царя Алексея Михайловича на смотр войск в 1664 году (вид на московский Новодевичий монастырь). Художник Н. Е. Сверчков
Предыстория
По Столбовскому мирному договору, завершившему русско-шведскую войну 1610–1617 годов, Россия смогла вернуть Новгород, Старую Руссу и Ладогу, но вынуждена была отдать Ижорскую землю с городами Иван-город, Ям, Копорье, а также все земли на Неве и Орешек с уездом, северо-западное Приладожье с городом Корела. Русское царство утратило выход в Балтийское море.
В ходе Тридцатилетней войны в Европе (1618 – 1638) Швеция захватила у поляков Лифляндию с Ригой. Затем шведы разбили войска германского императора и захватили Померанию с городами Штеттин и Сисмар, остров Рюген, архиепископство Бремен и другие владения в Германии (тогда единой Германии не было, она была раздроблена на множество феодальных владений).
В результате Швеция подчинила большую часть прежней Ливонии, устья почти всех судоходных рек в Северной Германии. Балтийское море стало «шведским озером». Швеция получила статус великой державы с полным господством на Балтике и самой сильной сухопутной армией и флотом в регионе.
Что интересно, Русское царство в это время успешно торговало со шведами и фактически кормило Швецию дешёвым зерном. Это вызвало раздражение в северных городах России, так как шведы захватили прежние торговые пути и рынки сбыта русских купцов.
Разгром Речи Посполитой
Воссоединение Московской Руси и Малороссии в 1653 году привело к войне с Речью Посполитой. Польша и Литва, переживающие мощный внутренний кризис и ослабленные в ходе народно-освободительной войны русского народа во главе с Богданом Хмельницким, в ходе кампаний 1654 – 1655 гг. потерпели сокрушительное поражение. Русские войска разгромили литовскую и польскую армии, освободили почти всю Литовскую Русь (Белая Русь) с Минском, Ковно, Гродно, Вильно и вышли к Бресту. На южном фланге русские войска и казаки Хмеля успешно отражали удары крымских татар, громили поляков, осаждали Львов и Люблин.
Речь Посполитая потерпела сокрушительное поражение и переживала мощный внутренний кризис. Польские шляхтичи и паны не желали воевать, разбегались по домам и традиционно делили власть. Польско-литовская армия, по сути, перестала существовать. Польские магнаты не желали подчиняться Яну-Казимиру и искали себе нового короля, предлагая трон шведскому монарху Карлу X Густаву и даже русскому царю Алексею.
Казалось, что старого и страшного врага можно и нужно добить, что и предлагал малороссийский гетман Хмельницкий. Русский государь Алексей Михайлович, именуемый «Тишайшим», на самом деле человеком был тщеславным и находился под опекой ещё одного властного и крайне честолюбивого человека – патриарха Никона (он считал себя настоящим правителем России и фактически спровоцировал раскол Православной церкви, поддавшись на западную провокацию). Царь Алексей уже принял титул «великого князя Литовского, Белой России, Волынского и Подольского».
Шведы, использовав благоприятный момент, решили добить Речь Посполитую и закрепить своё господство на Балтике. Попутно разграбить Польшу – шведским солдатам и феодалам нужны были деньги. Поводом к войне была претензия польского короля на шведский престол. Кроме того, часть польско-литовских магнатов предлагала Карлу-Густаву польскую корону. Так, великий гетман литовский Януш Радзивилл заключил с Карлом Х Кейданский договор, по которому признал власть шведского монарха над Великим княжеством Литовским, которое в основном уже было занято русскими полками.
Шведский король, чтобы получить поддержку польских панов, обещал им разобраться с Москвой и казаками, вернуть все утраченные земли, включая Смоленск.
В июле 1655 г. шведские войска выступили против Речи Посполитой, в нескольких сражениях буквально разогнали польские шляхетские ополчения и к октябрю заняли почти всю Польшу с Познанью, Варшавой и Краковом. Большинство воеводств Речи Посполитой, включая воеводства Краковское, Сандомирское, Киевское, Русское, Волынское, Любельское и Белзское, признали верховную власть шведского короля. Большая часть польских магнатов признала верховную власть Карла. Польский король Ян-Казимир бежал в австрийскую Силезию.
Этот шведский блицкриг назвали «шведским потопом». В сущности, на некоторый период Речь Посполитая перестала существовать (Война за «польское наследство»).
Шведы начали тотальный грабеж захваченных территорий. Протестанты не церемонились с католиками. Грабили не только города, но старинные храмы-костёлы, монастыри. Жестокая политика шведских захватчиков вызвала настоящее народное сопротивление. Поднялись все – от крестьян и монахов до шляхты. Многие магнаты снова переметнулись и выступили против шведов. Война перешла в затяжную стадию, в которой Швеция уже победить не могла.
Кровопролитная война завершилась в 1660 году заключением мира в Оливском монастыре под Гданьском. Ян-Казимир отказался от претензий на шведскую корону. Варшава формально отказалась от уже ранее потерянных Ливонии (Лифляндия) с Ригой. Поляки подтверждали независимость Прусского герцогства, которое ранее было вассалом Польши. Пруссия в итоге отошла под власть Бранденбурга. Польша удержала в Прибалтике только Ливонское (Инфлянтское) воеводство и Курляндию в вассальной зависимости.
Война
Русские и шведские войска в Литовской Руси вошли в соприкосновение. Начались споры за обладание различными городами Великого княжества Литовского, которые не раз переходили в локальные бои.
В целом Москве нужно было не лезть в дела Польши и дать согласие на её раздел. Было очевидно, что шведы подавятся польским пирогом. Быстрая победа сулила в скором будущем большие неприятности шведам. Что в реальности и произошло. Сами шведы настроили против себя весь польский народ, начав грабить польские святыни, насиловать, пытать и резать польских священников и монахинь. Под ноль выносить всё добро из польских городов и сжигая деревни.
Об этом же говорил и хитроумный Богдан Хмельницкий, который не верил польским панам, не раз нарушавшим все соглашения, и предлагал добить Польшу в союзе со шведами.
К сожалению, в Москве это не поняли и совершили стратегическую ошибку. Правительство Алексея Михайловича поддалось на убеждения польских панов и дипломатов императора Священной Римской империи Фердинанда III Габсбурга – в Германии опасались дальнейшего усиления Швеции и искали «пушечное мясо». Нашли в лице Русского царства.
В итоге царь и его бояре сделали выбор в пользу Польши, заключили перемирие. Это была стратегическая ошибка. Не надо было лезть в польско-шведскую войну. Решать только свою национальную задачу объединения Русской земли и народа. Тактически перемирие было выгодным, но стратегически – нет. Россия вынуждена была распылять силы на новый фронт. Польша получала возможность восстановить силы и перейти в контрнаступление.
17 мая 1656 года Алексей Михайлович объявил войну Швеции, а в октябре заключил Виленское перемирие с Речью Посполитой. В Москве надеялись, что шведы полностью увязли в польских делах и не смогут противостоять в Ингрии и Ливонии.
В ходе кампании 1656 года отряд Потёмкина, наступавший в Ижорской земле (Ингерманландия), взял Канцы (Ниеншанц) и осадил Орешек (Нотебург). Русские вышли к устью Невы и побережью Финского залива. Взять Орешек — главную цель на Приладожском направлении — не удалось. Русские в ноябре отступили. Также не смогли отбить и Корелу (Кексгольм).
В Ливонии корпус Трубецкого и Долгорукова после длительной осады взял Дерпт (древнерусский Юрьев) и ряд других небольших крепостей.
Главная русская армия, при которой был сам царь, взяла Динабург, Кокенгаузен и осадила Ригу. Длительная осада не привела к успеху. Осенью русские полки ушли на зимние квартиры.
Интересно, что в это же время гетман Хмельницкий вёл переговоры со шведским королём. Карл Густав уже потерял надежду взять всю Польшу и теперь искал союзников, чтобы сохранить лишь часть польских владений. То есть правительству Алексея Михайловича надо было немного подождать, и шведы сами бы уступили все наши завоевания в Литовской и Польской Руси. Карл предлагал Хмелю быть независимым правителем Малороссии.
Хмель с большой охотой вёл переговоры со шведами, выслал войска для войны с поляками. Однако никаких враждебных действий в отношении Москвы не делал и по-прежнему в письмах к царю именовал себя «верным подданным». В 1657 году Хмель скончался, и среди казацких старшин началась борьба за гетманскую булаву, им стало не до шведов.
В ходе кампании 1657 года русские войска успешно отразили шведское контрнаступление. В 1658 году русские снова атаковали, осадили Ям и Нарву, но без успеха.
Выход из войны главного союзника Москвы – Дании, заставил русские власти также начать переговоры о мире. Это позволило прекратить боевые действия в апреле 1658 г. и заключить выгодное перемирие в имении Валиесар в районе Нарвы.
Война с Польшей возобновилась, но теперь уже положение России значительно ухудшилось. Шведы угрожали заключить союз с Польшей и Австрийской империей. Это вынудило Москву подписать в 1661 году Кардисский мир, который обязывал её вернуть Швеции все завоевания в Ижорской земле и Лифляндии, подтвердив условия Столбовского договора. Россия по-прежнему была отрезана от Балтики.
Таким образом, правительство Алексея Михайловича повторило попытку Ивана Грозного закрепиться на Балтике (Иван Грозный и смысл Ливонской войны), но не достигло успеха. В будущем всё это повторит Пётр I, уже успешно, но долго и с огромными потерями (Северная война 1700 – 1721 гг.).
Осада Риги в 1656 году. Гравюра XVII века. Французский художник Адам Перелль
Информация