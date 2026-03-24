«Для самых суровых условий»: армии США предлагают САУ SIGMA

Компания Elbit America (филиал израильского оборонного концерна) представила самоходную артустановку SIGMA, надеясь, что сможет побороться на тендер, предусматривающий закупку американской армией новой САУ. Официальная презентация изделия должна состояться на днях.

Как отмечает разработчик, SIGMA является единственной колёсной САУ, выпускаемой на территории США (на мощностях в Чарльстоне, Южная Каролина). Система, базирующаяся на платформе 10×10, способна передвигаться вместе с бригадными боевыми группами по сложной местности. Как утверждается, время, необходимое для ведения огня и свёртывания с позиции, составляет менее 60 секунд, что существенно повышает живучесть САУ.



SIGMA оснащена полностью автоматизированной 155-мм башней с возможностью ведения огня на 360°. Она предназначена для стрельбы всеми вариантами 155-мм боеприпасов, используемых в настоящее время армией США, и имеет БК на 40 снарядов. Темп огня САУ составляет до 8 выстрелов в минуту. Экипаж из 3 чел. размещается в бронекабине и использует для управления самоходкой автоматизированные системы.



В Elbit America пояснили на счёт своего предложения:

SIGMA была разработана для обеспечения реального превосходства в огневой мощи, чтобы солдаты могли сражаться, выживать и побеждать в самых суровых условиях. Она готова к применению уже сейчас.

  1. Аркадий007 Звание
    0
    Сегодня, 08:11
    Думается что "время, необходимое для ведения огня и свёртывания с позиции, составляет менее 60 секунд" это чисто реклама.
    Как эта Сигма будет соизмерима по боевым возможностям с БПЛА на расстоянии 40-50 км?
    1. частное лицо Звание
      -1
      Сегодня, 08:54
      Как эта Сигма будет соизмерима по боевым возможностям с БПЛА на расстоянии 40-50 км?

      Ну как вариант кошмарить плохо вооруженных туземцев пойдёт. А если противник достойный то жить этой "Сигме" не долго, хорошо если успеет расстрелять треть б/к.
      1. Zaurbek Звание
        0
        Сегодня, 09:07
        Ну вот ВС РФ....по основным орудиям в 152мм мы отстаем, Гиацинт где то рядом(у него вообще нет АЗ ). Что то подобное -Коалиция в 152мм. А в НАТО такие стволы 155мм и 52 кал - давно стандарт НАТО. Я уже молчу об нашем отставании по контр батарейным системам(Радарам и тд) и СУО для артиллерии и более широких.
  2. vitaliy20091959 Звание
    +1
    Сегодня, 08:12
    мне кажется тяжеловата , по пустыне ,степи пойдет , а вот по суглинкам да еще после дождичка
  3. Ptt Звание
    +2
    Сегодня, 08:22
    Главное - это рабочий экземпляр. Надо будет, наклеивают сколько нужно.
    А где там "Коалиция", ау?
    1. rocket757 Звание
      -1
      Сегодня, 08:47
      Рабочий экземпляр... один дешёвый беспилотник и "привет", сау не рабочее...
      Ах да, да один из десятка, да хоть полсотни дронов, которые долетают до цели... в общем понятно.
    2. Облитератор Звание
      0
      Сегодня, 08:57
      Цитата: Ptt
      А где там "Коалиция", ау?

      Охранота обычно говорит, что она уже не нужна, раз есть ударные БПЛА и УМПК с самолетов.
    3. Zaurbek Звание
      0
      Сегодня, 09:10
      А главное это не единственный рабочая система в НАТО..на выбор есть Рейнметалл и Арчер(лет 10 как). Это с автобашнями только. А САУ с 155мм длинными стволами куча ..и 777 и корейские и Рейнметал и британские. У нас что то схожее по баллистике только Гиацинт - на него нет САУ с башней и АЗ.
  4. Canecat Звание
    0
    Сегодня, 08:25
    чтобы солдаты могли сражаться, выживать и побеждать в самых суровых условиях

    Суровых это как, при -10 -15 С°?
    Или без арктических памперсов? lol
  5. Canecat Звание
    +1
    Сегодня, 08:36
    Тем временем в Канаде
    учения проводились при аномальных морозах, когда температура упала ниже минус 60 градусов.

    Ввиду сложных климатических условий канадские военные не смогли расконсервировать ангар с вертолётом CH-47 Chinook. Попытка провести стрельбы из гаубиц М777 также завершились неудачей.
    О пострадавших в ходе учений солдатах не сообщается."Русская Весна"
    1. Егоза Звание
      0
      Сегодня, 08:42
      Цитата: Canecat
      учения проводились при аномальных морозах, когда температура упала ниже минус 60 градусов.

      простите, это по Цельсию или Фаренгейту?
      1. Canecat Звание
        0
        Сегодня, 08:57
        Цитата: Егоза
        простите, это по Цельсию или Фаренгейту?

        Хороший юмор. Раз ресурс российский, следует считать градусы в С°, в отдельных случаях в "об℅" hi