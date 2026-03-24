Небензя: Киев скоро столкнётся с новыми условиями урегулирования
Состоялось очередное заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждался украинский конфликт. Выступая на этом заседании, российский постпред Василий Небензя заявил о том, что российский президент «неоднократно подтверждал приверженность разрешению украинского кризиса путём переговоров». Российский дипломат отметил, что цели СВО могут быть достигнуты и дипломатическими методами, однако киевский режим «к этому не готов».
По словам российского постпреда в Организации Объединённых Наций, Киев «науськивается своими европейскими друзьями и собирается продолжать боевые действия любой ценой».
Небензя:
Василий Небензя отметил, что для Киева поиск мира в стране не является приоритетом. Вместо это режим ищет вовлечённости в любые внешние конфликты. В данном случае имеется в виду и война против Ирана, участником которой фактически стала Украина, отправляя своих военных, как было заявлено, «для перехвата иранских беспилотников». Эту отправку раскритиковали и рядовые украинцы, указав на то, что она снижает возможности украинской ПВО.
Напомним, что переговорный процесс в трёхстороннем формате Россия-США-Украина оказался поставлен на паузу. Переговоры не проводятся, прямых контактов нет. Всё это свидетельствует о том, что Киев всё ещё рассчитывает возможность «пересидеть» Дональда Трампа, дождавшись возвращения Демпартии сначала к «штурвалу» в конгрессе, затем и в Белом доме, чтобы вернуть себе прежнее американское финансирование и прямые поставки американского оружия.
