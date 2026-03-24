Небензя: Киев скоро столкнётся с новыми условиями урегулирования

Небензя: Киев скоро столкнётся с новыми условиями урегулирования

Состоялось очередное заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждался украинский конфликт. Выступая на этом заседании, российский постпред Василий Небензя заявил о том, что российский президент «неоднократно подтверждал приверженность разрешению украинского кризиса путём переговоров». Российский дипломат отметил, что цели СВО могут быть достигнуты и дипломатическими методами, однако киевский режим «к этому не готов».

По словам российского постпреда в Организации Объединённых Наций, Киев «науськивается своими европейскими друзьями и собирается продолжать боевые действия любой ценой».



Небензя:

Именно поэтому Киеву уже скоро придётся столкнуться с новыми условиями урегулирования.

Василий Небензя отметил, что для Киева поиск мира в стране не является приоритетом. Вместо это режим ищет вовлечённости в любые внешние конфликты. В данном случае имеется в виду и война против Ирана, участником которой фактически стала Украина, отправляя своих военных, как было заявлено, «для перехвата иранских беспилотников». Эту отправку раскритиковали и рядовые украинцы, указав на то, что она снижает возможности украинской ПВО.

Напомним, что переговорный процесс в трёхстороннем формате Россия-США-Украина оказался поставлен на паузу. Переговоры не проводятся, прямых контактов нет. Всё это свидетельствует о том, что Киев всё ещё рассчитывает возможность «пересидеть» Дональда Трампа, дождавшись возвращения Демпартии сначала к «штурвалу» в конгрессе, затем и в Белом доме, чтобы вернуть себе прежнее американское финансирование и прямые поставки американского оружия.
  Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов
    +12
    Сегодня, 06:11
    Пока Иран воюет, эти всё болтовню разводят...
    abrakadabre
      abrakadabre
      +3
      Сегодня, 07:26
      Цитата: Михаил-Иванов
      Пока Иран воюет, эти всё болтовню разводят...

      Так это их прямая профессиональная обязанность. Вопросы больше к тем, принимает решения.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 07:27
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 06:11
      Пока Иран воюет, эти всё болтовню разводят...

      hi Моё мнение, ну далеко не дотягивает Небензя до уровня ушедшего от нас в 2017 г. постпреда РФ при ООН В. Чуркина.
      Даже все наши враги уважали его за яркое мастерство оратора и харизму.
  ARIONkrsk
    ARIONkrsk
    +5
    Сегодня, 06:31
    Не понимаю стратегию нашего ведения войны, 500 уропвошника уехали, возможно с техникой, а мы снизили кол-во ударов по врагу, вместо того чтоб наоборот нарастить их.
    Владимир Еремеев
      Владимир Еремеев
      +3
      Сегодня, 06:43
      Вероятно и часть наших ресурсов ушла на Ближний восток в поддержку Ирана.
    Стирбьорн
      Стирбьорн
      -1
      Сегодня, 08:00
      Укранина зато нарастила удары, вчера аж в Приморск (Лен область на границе с Финляндией) прилетело хорошо
  VictorB
    VictorB
    +1
    Сегодня, 06:52
    Киеву уже скоро придётся столкнуться с новыми условиями урегулирования.

    Да это уже какое-то дежавю, хотя иностранные непонятные слова и отменили.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:56
    А что сказали " партнёры " на СБ ООН - предъявили " ультиматум - перемирие " ?Представитель Украины в ООН - присутствовал,как он отреагировал когда Василий Ненбензя назвал их нацистским режимом ?
    tralflot1832
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 07:01
      Василий Небензя нормально припечатал секретариат ООН и Гутерриша .
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +1
    Сегодня, 07:46
    Новые условия выдвигают, а не грозят их выдвинуть. И не "бившим первыми" изображать из себя "миротворцев". Не достигнув желаемого, делают вид, что желали достигнутого- переговоров с "шайкой нацистов и наркоманов, засевших в Киеве". Вы-то кто после этого, мединские, слуцкие, начальники ГРУ и прочие? Умоляющие "шайку" о переговорах.
  Гаврило Принцип
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 08:02
    Киев скоро столкнётся с новыми условиями урегулирования

    Так он пятый года уже как сталкивается. Недавно вот британскими ракетами нанёс удар по Брянску. Погибли мирные жители.