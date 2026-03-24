Второй за две недели нефтеперерабатывающий завод взорвался в американском Техасе

В США взорвался второй за две недели нефтеперерабатывающий завод. На этот раз взрыв прогремел на НПЗ компании Valero, расположенном в Порт-Артуре на берегу Мексиканского залива в Техасе. Об этом сообщает местная полиция.

Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе, после чего над НПЗ поднялся столб черного дыма, который видно за несколько километров, и начался сильный пожар. Местные жители рассказывают, что слышали сильный «хлопок», после которого повалил черный дым. Полиция инцидент подтверждает, но причины произошедшего не называет, ведется расследование.



В настоящее время жителям западной части города Порт-Артур рекомендуется оставаться в укрытии в связи со взрывом на предприятии Valero.

Предварительно, пострадавших нет. Данный нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в США, его мощность составляет до 335 тысяч баррелей в сутки.

Как отмечает американская пресса, это уже второй НПЗ в США за две недели, на территории которого прогремел взрыв. Ранее такой же инцидент произошел на нефтехимическом предприятии Bayport Choate, принадлежащем компании LyondellBasell, также расположенном в Техасе.
  1. Михаил-Иванов Звание
    +19
    Сегодня, 06:15
    Какие хорошие новости! Очень интересно узнать какой добрый человек это сделал...
    1. Попуас Звание
      +6
      Сегодня, 06:29
      Про Петрова с Башировым шутить можно? feel ....
      1. Xenon Звание
        +5
        Сегодня, 06:33
        Про Петрова с Башировым шутить можно?
        Уже подросли новые кадры! wink
      2. Aken Звание
        +1
        Сегодня, 08:29
        Не надо. Впору начинать шутить про мексиканские наркокартели.
    2. ZovSailor Звание
      +3
      Сегодня, 07:46
      hi Как говорят россияне - Бог шельму метит.
      А по словам В. Высоцкого - Стремилась ввысь душа твоя —
      Родишься вновь с мечтою,
      Но если жил ты как свинья —
      Останешься свиньёю.
      Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом,
      А после из прораба до министра дорастёшь,
      Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
      И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
      Выходит, всё дело в карме.
      Дай Бог не последнее наказание за все преступления матрасников перед человечеством и перед Всевышним.
      am angry
    3. old64 Звание
      +2
      Сегодня, 07:54
      Очень интересно узнать какой добрый человек это сделал...

      За последнее время количество добрых людей, которых США своей "добротой" одарила: венесуэльцы, кубинцы, иранцы...
      1. VIK1711 Звание
        +1
        Сегодня, 08:47
        За последнее время количество добрых людей, которых США своей "добротой" одарила: венесуэльцы, кубинцы, иранцы...

        Верните Техас коренному населению!
        Ну или Мексике...
    4. Вадим Топал-Паша Звание
      +1
      Сегодня, 08:27
      Ну что вы? как вам не стыдно! Какие ещё люди? Это случайность! стихия , можно сказать! /саркастически ржёт/ :)
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    +9
    Сегодня, 06:22
    Цитата: Михаил-Иванов
    Очень интересно узнать какой добрый человек это сделал...

    Ну не обязательно человек...может мышь силовой кабель прогрызла в системе насосов. Может термиты и муравьи гнездо свое свили под цистерной с топливом, может хомяки драку устроили за домик в вентиляционной трубе...вариантов возгорания много.
    1. Dimy4 Звание
      +1
      Сегодня, 06:52
      Может у них какой-нибудь свой дедушка Джон, который бычок не затушил.
    2. Jovanni Звание
      +5
      Сегодня, 07:43
      Ну щас начнется! Типа, это русские хомяков боевых разводят на своих секретных фермах...
      1. Bookinist69 Звание
        +2
        Сегодня, 08:17
        А что такова? Схема то рабочая...
  3. Пленник Звание
    +2
    Сегодня, 06:37
    winked Слыхали кактусы в окрест, как шли на битву партизаны.
  4. ximkim Звание
    +13
    Сегодня, 06:43
    Наверное, нефть Венесуэлы тяжело идёт по трубам laughing
    1. Вадим Топал-Паша Звание
      +1
      Сегодня, 08:29
      А вообще сланцевая -она реально более взрывоопасна...
  5. tralflot1832 Звание
    +8
    Сегодня, 06:44
    Поперхнулся Венесуэльской нефтью,от стыда ? Автор Трамп накажет ,отсанкционирует - почему залив Мексиканский ? laughing
    1. SSR Звание
      +4
      Сегодня, 07:27
      Цитата: tralflot1832
      Поперхнулся Венесуэльской нефтью,от стыда ?

      Как один из вариантов, это могут быть мексиканцы, которые мстят.
  6. Grossvater Звание
    +2
    Сегодня, 06:48
    причины произошедшего не называет,

    Пукан рванул...
  7. AK-1945 Звание
    +5
    Сегодня, 06:48
    Какая поразительная тенденция.
  8. Павел_Свешников Звание
    +2
    Сегодня, 07:17
    Молния два раза в одно место не бьет. Это однозначно действия партизан. Похоже иранских. Ну как бы мотив у них более чем законный. Война достигла территории США. Может их это чему-то научит. Хотя вряд ли.
  9. Алексей Зоммер Звание
    +1
    Сегодня, 07:51
    Соединенных Штатах разлетаются слухи о том, что президент Дональд Трамп получил нервный срыв на фоне неудач в конфликте с Ираном. Если это действительно так, то действующего лидера страны ждет отставка по состоянию здоровья, рассказал обозреватель Грег Вайнер, пишет «ОСН».

    «Слухи о нервном срыве Трампа распространяются по территории США очень быстро. Его оппоненты, конечно, отслеживают ситуацию. Начались разговоры о том, что Белый дом может заменить Трампа на вице-президента Джея Ди Вэнса», — отмтеил журналист.
    Вот такие вот дела.
    Пишут что по заводу прилетела крылатая ракета выпущенная с корабля проходившего в мексиканском заливе.
  10. Виктор Сергеев Звание
    +2
    Сегодня, 07:58
    Это дело. Иранцам нужно организовать уничтожение всех НПЗ США, благо слепить беспилотник в США не проблема, а взрывчатку достать легче легкого.
  11. Metallurg_2 Звание
    +2
    Сегодня, 08:07
    Кондиционеры нужно регулярно проверять, вот так-то...
  12. Игорь Белобров Звание
    +2
    Сегодня, 08:16
    Цитата: Xenon
    Про Петрова с Башировым шутить можно?
    Уже подросли новые кадры! wink

    Размечтались!!!! Скорее всего это иранцы. А нашим бздунам это не под силу. От натуги могут дух Анкориджа испустить.
  13. Алексей Зоммер Звание
    +1
    Сегодня, 08:18
    Пентагон и Национальная гвардия начали операцию «Железный щит» (Iron Shield). Из-за того, что стандартные системы большой дальности (Patriot) плохо справляются с низколетящими роями иранских дронов-камикадзе, к НПЗ в Техасе, Луизиане и Миссисипи сейчас перебрасывают специфический набор средств:
    1. Системы малой дальности и C-RAM
    NASAMS: Эти комплексы снимают с дежурства вокруг Вашингтона и ключевых авиабаз. Их задача — перехватывать крылатые ракеты и крупные дроны на подлете к промышленным зонам.
    LPWS (Phalanx): Сухопутная версия морских «зениток» (Gatling gun). Их ставят вплотную к ректификационным колоннам и резервуарам. Задача — физически расстреливать дроны в радиусе 1–2 км.
    2. Мобильные комплексы противодействия дронам (C-UAS)
    M-LIDS: Бронированные машины, оснащенные радарами и комплексами РЭБ. Они «глушат» каналы управления и GPS-навигацию дронов.
    L-MADIS: Морская пехота США развернула эти системы вдоль побережья Мексиканского залива, чтобы обнаруживать пуски с гражданских судов и барж (как это было при атаке на Луизиану).
    3. Экстренное использование систем Directed Energy (Лазеры)
    По неподтвержденным данным Fox News, к НПЗ в Port Arthur доставлены опытные установки LOCUST (лазерные пушки). Это попытка проверить их в реальном бою, так как лазеры — единственный дешевый способ сбивать десятки дешевых дронов подряд без перезарядки.
    4. РЭБ-завеса
    Над всем побережьем залива создана зона «радиомолчания». Гражданская авиация в радиусе 50 миль от крупных НПЗ переведена на ручное управление, так как мощные средства РЭБ подавляют любые гражданские частоты, чтобы «ослепить» иранские системы наведения.
    Проблема: Военные эксперты признают, что плотность ПВО вокруг НПЗ сейчас недостаточна. На закрытие всех 130 крупных заводов США систем просто не хватит, поэтому приоритет отдан десяти крупнейшим, которые обеспечивают 60% производства бензина.
    Вот так вот.
    1. sdivt Звание
      0
      Сегодня, 08:56
      очень интересно!
      Откуда это взято, если не секрет?
      Всё, что нахожу по поиску, отсылает к январским публикациям
      то есть, явно описывают не сегодняшние события
  14. bbb Звание
    +1
    Сегодня, 08:41
    Техасские подпольщики продолжают свою борьбу.
  15. sdivt Звание
    0
    Сегодня, 08:48
    В США взорвался второй за две недели нефтеперерабатывающий завод

    почти учебное пособие по созданию скороговорок!
    "... перерабатывали, перерабатывали, да не выпереработали!"
  16. Cartograf Звание
    0
    Сегодня, 08:55
    Откуда данная информация получена??