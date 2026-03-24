Второй за две недели нефтеперерабатывающий завод взорвался в американском Техасе

В США взорвался второй за две недели нефтеперерабатывающий завод. На этот раз взрыв прогремел на НПЗ компании Valero, расположенном в Порт-Артуре на берегу Мексиканского залива в Техасе. Об этом сообщает местная полиция.Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе, после чего над НПЗ поднялся столб черного дыма, который видно за несколько километров, и начался сильный пожар. Местные жители рассказывают, что слышали сильный «хлопок», после которого повалил черный дым. Полиция инцидент подтверждает, но причины произошедшего не называет, ведется расследование.Предварительно, пострадавших нет. Данный нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в США, его мощность составляет до 335 тысяч баррелей в сутки.Как отмечает американская пресса, это уже второй НПЗ в США за две недели, на территории которого прогремел взрыв. Ранее такой же инцидент произошел на нефтехимическом предприятии Bayport Choate, принадлежащем компании LyondellBasell, также расположенном в Техасе.