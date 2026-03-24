Второй за две недели нефтеперерабатывающий завод взорвался в американском Техасе
В США взорвался второй за две недели нефтеперерабатывающий завод. На этот раз взрыв прогремел на НПЗ компании Valero, расположенном в Порт-Артуре на берегу Мексиканского залива в Техасе. Об этом сообщает местная полиция.
Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе, после чего над НПЗ поднялся столб черного дыма, который видно за несколько километров, и начался сильный пожар. Местные жители рассказывают, что слышали сильный «хлопок», после которого повалил черный дым. Полиция инцидент подтверждает, но причины произошедшего не называет, ведется расследование.
В настоящее время жителям западной части города Порт-Артур рекомендуется оставаться в укрытии в связи со взрывом на предприятии Valero.
Предварительно, пострадавших нет. Данный нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в США, его мощность составляет до 335 тысяч баррелей в сутки.
Как отмечает американская пресса, это уже второй НПЗ в США за две недели, на территории которого прогремел взрыв. Ранее такой же инцидент произошел на нефтехимическом предприятии Bayport Choate, принадлежащем компании LyondellBasell, также расположенном в Техасе.
