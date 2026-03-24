Пресса США пишет о «плане Б» Трампа по Ирану

Американское издание Washington Post публикует материал, в котором оценивает ожидания администрации Трампа от войны в Иране. Газета пишет, что на данном этапе в американской администрации пришли к выводу о малой степени вероятности уничтожения ядерной и ракетной программ Ирана, равно как и смены режима в этой стране.

Как ранее сообщало «Военное обозрение», в США и среди союзников США на Ближнем Востоке, стала распространяться информация о том, что в Иране существует сеть подземных коммуникаций, где «по рельсам перемещаются платформы с ракетами». Утверждается, что такие подземные тоннели могут находиться на глубине до 500 м в гранитных горах иранского Йезда, а такая глубина не под силу даже тяжёлым американским противобункерным авиабомбам GBU-57. Именно поэтому, как считается, Трамп и решил «пойти по плану Б».



В чём этот план состоит?

WP пишет, что Трамп ищет способ захватить Ормузский пролив, чтобы потом возобновить и нанесение ударов по Ирану без особого ущерба глобальной экономике. Другими словами, для контроля цен на нефть. В этот раз, как известно, цены на нефть администрации Трампа контролировать фактически не удаётся. Баррель нефти марки Brent вновь торгуется выше 100 долларов США – на 6:20 мск цена составляла почти 104 доллара за баррель.

По словам американских журналистов, Дональд Трамп захват Ормуза будет расценивать как главную победу в этой войне.

Издание пишет, что Иран на этот раз может быть менее сговорчив в случае возобновления дипломатических контактов. Тегеран хочет добиться от США «твёрдых гарантий ненападения». При этом со своей стороны стоит отметить, что в Исламской Республике отдают себе отчёт в том, какова цена американских «гарантий»: слово дали - слово забрали. Поэтому для получения основной гарантии Иран требует от США вывода военных баз из стран Персидского залива и выплаты компенсации за нанесённый Штатами и Израилем ущерб. А ущерб этот оценивается в сотни миллиардов долларов. Конечно же, Трамп на такие условия не пойдёт. А то, что война может возобновиться в любой момент, вполне осознают и в самом Иране. В принципе, она пока и не закончилась.
  ASSAD1
    ASSAD1
    Сегодня, 06:36
    Вспоминаются слова из песни,, Что ж ты фраеер сдал назад,,
    LIONnvrsk
      LIONnvrsk
      Сегодня, 07:31
      Цитата: ASSAD1
      Что ж ты фраеер сдал назад,,

      А мне впомнилось - "Шаг вперед, два шага назад."
      Впрочем, это подходит и к нашей невнятной политике проведения СВО.
      Дедушка Ленин в этой своей работе писал - «Оппортунист, по самой своей природе, уклоняется всегда от определенной и бесповоротной постановки вопроса, отыскивает равнодействующую, вьется ужом между исключающими одна другую точками зрения, стараясь «быть согласным» и с той и с другой, сводя свои разногласия к поправочкам, к сомнениям и благим и невинным пожеланиям и проч. и проч.»
      Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов
        Сегодня, 07:43
        План Б по сути ещё большая авантюра чем первоначальный вариант! С тем же успехом можно попытаться захватить Венеру, Марс, ещё Юпитер...
        Всё это закончится разгромом сухопутной группировки матрасов и тюрьмой для Рыжего деятеля...
    ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 08:33
      hi Журналисты в целях пиара могут прогнозировать любые мечты, не подкреплённые фактами. А по сути развязанной и неспровоцированной войны сионистами и янки против ИРИ можно отметить недальновидность рыжего Сатаны из Фашингтона, который взращен ритейлерским барыжничеством бандитского Нью-Йорка, таковым и остался.
      Как говорят в России - Горбатого могила исправит, что и остаётся ему пожелать.
      Победы иранскому народу в войне против сионистов и янки.
  Седов
    Седов
    Сегодня, 07:03
    Тегеран хочет добиться от США «твёрдых гарантий ненападения».
    К сожалению, самая твёрдая гарантия ненападения - это отсутствие континента Северная Америка на глобусе. Все остльные гарантии из серии "главное пообещать"
    ASSAD1
      ASSAD1
      Сегодня, 07:14
      Канаду с Мексикой то куда прикажите девать?
      Седов
        Седов
        Сегодня, 07:27
        Канаду к этому времени Максимус уже захватит, и сделает очередным штатом. Насчёт Мексики - погорячился. Извините.
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      Сегодня, 07:21
      Основные спонсоры Трампа, как и демократов, к Северной Америке имеют косвенное отношение.
  Schneeberg
    Schneeberg
    Сегодня, 07:17
    А как идут дела у "победителя" с Канадой и Гренландией? wink
    Седов
      Седов
      Сегодня, 07:23
      Он же сказал: "Всё будет. После Кубы." Куба у него на закуску после Ирана. Там в голове ретроградный Меркурий, и какой-то сложный план по захвату мира, который он называет MAGA.
    Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 07:46
      Рыжий брехун по ходу оказался более полоумным чем его предшественник Дед Бидон...
  роман66
    роман66
    Сегодня, 07:29
    " Захватить пролив" - это мило. Высечь Красное море - это следующий шаг
  Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер
    Сегодня, 07:57
    Военное руководство США, согласно сообщениям, заблокировало приказ президента Трампа о тактическом ядерном ударе по Ирану, потребовав юридического обоснования и сославшись на незаконность действий. Этот шаг, предпринятый Объединенным комитетом начальников штабов, фактически означает потерю доверия армии к верховному главнокомандующему и ставит вопрос о применении 25-й поправки.

    Источник этой новости — заявление британского политика Джорджа Галлоуэя, которое он опубликовал в соцсети X 23 марта 2026 года. Позже эти слова были подхвачены российскими агрегаторами и СМИ, включая Lenta.ru, Rambler и URA.ru.

    Если правда, то у Дони крупные проблемы.
  Пленник
    Пленник
    Сегодня, 07:57
    План "Б" звучит неплохо, если расшифровать- "Бежать". План "Д" ещё круче- "Драпать".
  Minus
    Minus
    Сегодня, 08:18
    А можно узнать реальную цену? Не расчетную фьючерсную? И кстати на разных биржах цена расчетного фьючерса разная. А вот реальные контракты могут быть значительно дороже...