Пресса США пишет о «плане Б» Трампа по Ирану
Американское издание Washington Post публикует материал, в котором оценивает ожидания администрации Трампа от войны в Иране. Газета пишет, что на данном этапе в американской администрации пришли к выводу о малой степени вероятности уничтожения ядерной и ракетной программ Ирана, равно как и смены режима в этой стране.
Как ранее сообщало «Военное обозрение», в США и среди союзников США на Ближнем Востоке, стала распространяться информация о том, что в Иране существует сеть подземных коммуникаций, где «по рельсам перемещаются платформы с ракетами». Утверждается, что такие подземные тоннели могут находиться на глубине до 500 м в гранитных горах иранского Йезда, а такая глубина не под силу даже тяжёлым американским противобункерным авиабомбам GBU-57. Именно поэтому, как считается, Трамп и решил «пойти по плану Б».
В чём этот план состоит?
WP пишет, что Трамп ищет способ захватить Ормузский пролив, чтобы потом возобновить и нанесение ударов по Ирану без особого ущерба глобальной экономике. Другими словами, для контроля цен на нефть. В этот раз, как известно, цены на нефть администрации Трампа контролировать фактически не удаётся. Баррель нефти марки Brent вновь торгуется выше 100 долларов США – на 6:20 мск цена составляла почти 104 доллара за баррель.
По словам американских журналистов, Дональд Трамп захват Ормуза будет расценивать как главную победу в этой войне.
Издание пишет, что Иран на этот раз может быть менее сговорчив в случае возобновления дипломатических контактов. Тегеран хочет добиться от США «твёрдых гарантий ненападения». При этом со своей стороны стоит отметить, что в Исламской Республике отдают себе отчёт в том, какова цена американских «гарантий»: слово дали - слово забрали. Поэтому для получения основной гарантии Иран требует от США вывода военных баз из стран Персидского залива и выплаты компенсации за нанесённый Штатами и Израилем ущерб. А ущерб этот оценивается в сотни миллиардов долларов. Конечно же, Трамп на такие условия не пойдёт. А то, что война может возобновиться в любой момент, вполне осознают и в самом Иране. В принципе, она пока и не закончилась.
