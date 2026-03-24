Несмотря на заявления Трампа о мире, стягивание войск войск к Ирану продолжается

Несмотря на заявления Трампа о том, что США готовы завершить войну с Ираном переговорами, переброска войск на Ближний Восток продолжается. Как сообщает CBS News, планы Вашингтона по развертыванию войск в регионе не поменялись.

На сегодняшний день по планам Пентагона на Ближнем Востоке должны быть развернуты два экспедиционных корпуса морской пехоты общим количеством примерно в 4,5 тысячи человек. Первый экспедиционный корпус на десантном корабле держит путь из Японии и уже находится на подходе. На борту примерно 2,2-2,4 тысячи морпехов.



Второй экспедиционный корпус численностью около 2,2 тысяч морских пехотинцев также на десантном корабле на прошлой неделе вышел из Сан-Диего в Калифорнии и взял курс на Ближний Восток. Вместе с десантным идут еще три военных корабля. Им понадобится что-то около трех недель, чтобы достичь региона.

Также в режиме готовности к развертыванию находится 82-я воздушно-десантная дивизия. По планам Пентагона она должна быть развернута на территории соседнего Ирака, но там сейчас проблемы с проиранскими шиитскими группировками, которые наносят удары по военным базам США, добиваясь вывода американских войск.

По имеющимся данным, Трамп планирует развернуть значительные силы вокруг Ирана, но вот решения о проведении наземной операции он еще не принял.
  Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:44
    ❝ Несмотря на заявления Трампа ... ❞ —

    — То, что Трамп заявляет, и то, что делает, – это две большие разницы, зачастую противоположные ...
  lukash66
    +3
    Сегодня, 06:56
    Уж больно громкое название "корпус" для 4,5 тыс. рыл л.с. , да еще и практически без танков и артиллерии. Ну нехай будет корпус, если им так хочется. Надеюсь получат по хлебалам и уплывут обратно восвояси.
    Миха1981
      +1
      Сегодня, 07:11
      Скорее штурм островов. Стянуть много войск не получиться, все под обстрелами. Инфраструктура не готова.
      paul3390
        0
        Сегодня, 08:26
        Не очень понятно как снабжать даже такую мизерную группировку в случае высадки. А так же - как высаживать-то. Ничего приличного к своим берегам иранцы не подпустят, а на лодках да вертолетами много не высадить.. Да и их ведь накрыть могут по пути..
    Егоза
      +2
      Сегодня, 07:36
      А лучше бы не доплыли обратно. Впредь наука бы была для желающих чужое прикарманить.
  Ponimatel
    +3
    Сегодня, 07:00
    Вот бы утопить такой десантник на переходе... было бы роскошно! 2.5 килотвари разом в ад и командир ПЛ может расслабиться - жизнь прожита не зря!
    Schneeberg
      +1
      Сегодня, 07:12
      В Иране над этим работают wink
  abrakadabre
    +3
    Сегодня, 07:00
    Раз началась крупная переброска войск, то решение уже принято. Всё остальное - медийный шум для запудривания мозгов.
    Самое идеальное - было бы потопить транспорт с войсками из Японии. А в качестве медийного шума сделать вброс: начаты консультации о заключении военного оборонительного соглашения Ирана, Китая, России и некоторых других стран.
  ROSS 42
    +2
    Сегодня, 07:16
    Допустим, в отношении Ирана Трамп никаких заявлений не делал, кроме обещаний не атаковать 5 дней электростанции...Но мы все знает, чего стоят обещания этого мерзавца...
    Metallurg_2
      0
      Сегодня, 08:09
      Трамп обещание дал, но фашист Биби на это не обратил внимания и продолжает воевать.
  AK-1945
    0
    Сегодня, 07:25
    Силы скажем так не такие уж значительные, но ИИ сказал что они принесут побед, а по факту беду. В окружении Трампа умных людей нет, за всех думает ИИ - имитация интеллекта.