Несмотря на заявления Трампа о мире, стягивание войск войск к Ирану продолжается

Несмотря на заявления Трампа о том, что США готовы завершить войну с Ираном переговорами, переброска войск на Ближний Восток продолжается. Как сообщает CBS News, планы Вашингтона по развертыванию войск в регионе не поменялись.На сегодняшний день по планам Пентагона на Ближнем Востоке должны быть развернуты два экспедиционных корпуса морской пехоты общим количеством примерно в 4,5 тысячи человек. Первый экспедиционный корпус на десантном корабле держит путь из Японии и уже находится на подходе. На борту примерно 2,2-2,4 тысячи морпехов.Второй экспедиционный корпус численностью около 2,2 тысяч морских пехотинцев также на десантном корабле на прошлой неделе вышел из Сан-Диего в Калифорнии и взял курс на Ближний Восток. Вместе с десантным идут еще три военных корабля. Им понадобится что-то около трех недель, чтобы достичь региона.Также в режиме готовности к развертыванию находится 82-я воздушно-десантная дивизия. По планам Пентагона она должна быть развернута на территории соседнего Ирака, но там сейчас проблемы с проиранскими шиитскими группировками, которые наносят удары по военным базам США, добиваясь вывода американских войск.По имеющимся данным, Трамп планирует развернуть значительные силы вокруг Ирана, но вот решения о проведении наземной операции он еще не принял.

