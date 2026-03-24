8 616 18
В ответ на удар по Тебризу Иран атаковал Тель-Авив: прилёты по базам ЦАХАЛ

Кувейтские СМИ сообщают о том, что минувшей ночью большая часть страны (население около 4,5 млн человек) столкнулась с аварийным отключением электроэнергии. Блэкаут в значительной степени «накрыл» и столицу страны – город Эль-Кувейт. Причиной отключений является «повреждении линий электропередач».

Тем временем израильские войска продолжили нанесение ударов по Ирану. Удары эти идут после заявлений американского президента Дональда Трампа о «пятидневном перемирии» с «отказом наносить удары по иранским электростанциям».

Израильская пресса пишет о том, что в результате одного из ударов «был уничтожен иранский генерал Хамид Мирзаде, командующий ракетными подразделениями КСИР в Тебризе». Причём в доме, по которому ударила израильская ракета, находилась и семья генерала.

Катарский канал «Аль-Джазира», подтверждая продолжающуюся военную операцию Израиля в Ливане, цитирует высокопоставленного израильского чиновника:

Новой границей Израиля на севере должна стать река Литани.

Чиновником этим является глава израильского Минфина Бецалель Смотрич.

В ответ на удары по своей территории Иран запустил очередную волну ракет на объекты Израиля. Наибольшее число ударов было нанесено по целям в Тель-Авиве.

Сообщается об ударах по израильским военным базам. Ближневосточная пресса пишет о том, что среди израильских военнослужащих есть погибшие и раненые.

18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 07:00
    ❝ Причём в доме, по которому ударила израильская ракета, находилась и семья генерала ❞ —

    — Это уже устоявшийся почерк сионистов, они без этого не могут, они это смакуют ...
      Павел_Свешников
      +2
      Сегодня, 07:10
      Вобще, иранцы не очень то о своих семьях пекутся. Ведь уже сколько таких попаданий было. Надо было генералу своих близких куда-то отправлять на время войны. Мирных жалко.
        Виктор Чужой
        0
        Сегодня, 07:57
        Это у нас бабы и замуж выходят специально за солдат которые воюют ради выплат. А то и жены с тещами иногда сразу делят кому что отойдет если муж погибнет. Или наоборот разводятся когда солдат без руки или ноги возвращается из госпиталя. А там на Востоке другие традиции. Не зря же там и детей в разы больше рожают. И погибнуть в один день для них скорее за честь, чем бегать и прятаться. Мирные потом мигрантами в другие страны удирают и наводят свои порядки. Это только начало еще. Европа сначала сама привлекала и тащила к себе людей, а теперь их спрашивать ни кто не будет - снесут все. Прилетит по опреснителям воды - вот тогда будет настоящий хаос. И чем больше там погибнет тем спокойнее в других местах будет. Там физически не куда и не на чем бежать будет. Это вам не 50.000 отдыхающих баранов вывезти за 2 недели. Там миллионы ломануться. У нас чуть ближе Ферганская долина с аналогичной проблемой столкнется. Казахстан еще делить придется.
          Наводлом
          +2
          Сегодня, 08:02
          Цитата: Виктор Чужой
          Что-то у вас о русских женщинах не самое хорошее мнение.
          Или привыкли судить о целом по грязи, что сверху налипла?
      Schneeberg
      +5
      Сегодня, 07:14
      Сейчас они смакуют разрушения в Димоне и Тель-Авиве laughing
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:40
      Дави ж да,
      Дави ногой!
      Дави ж да,
      Пока живой!
      Победы иранскому народу в войне с сионистами и матрасниками.
      am angry
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 07:05
    "Ближневосточная пресса пишет о том, что среди израильских военнослужащих есть погибшие и раненые."
    Та ни.
    Брешуть.
    Потерь немае.
    Усё знищено.
    lukash66
    +3
    Сегодня, 07:07
    Не пойму я иранских начальников. Идет война, идет охота на них, а они знай по домам ночуют, да еще и с семьями. Показать личную храбрость для примера населению это могу понять, но семьи то зачем подставлять?
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:34
      А кто сказал, что он дома ночевал?
        Егоза
        +2
        Сегодня, 07:43
        Цитата: роман66
        кто сказал, что у него одна семья?? Вроде у них до четырех жен разрешается. Соответственно и количество семей разное. Но, конечно, мирных жителе жалко, независимо от того. имел ли ты отношение к генералу
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:09
    Иран умело пользуется разногласиями в арабском мире .А откуда взялся этот " снаряд ' в Европе, что Россия обязана сбить Иранские Ракеты если они полетят в Европу над её ( России)территорией . laughing
    Грац
    +9
    Сегодня, 07:11
    Ирану надо обратить внимание на обстрел дронами и ракетами резервов Цахал, которые группируются для войны в Ливане, склады, базы накопления,пути снабжения это жирные мало защищенные цели могущие при уничтожении сорвать сионистские планы.Так можно убить сразу много израильских вояк во время концентрации подразделений
    Борис Сергеев
    +11
    Сегодня, 07:16
    Оказывается, можно. Можно убивать генералов и прочих руководителей вместе с их семьями и еще целым жилым кварталом впридачу. Можно объявлять свои новые границы, а не шамкать о "признании постсоветских реальностей". Можно посылать своих, а не чужих, сыновей в бой (сын того же Смотрича был ранен в Ливане). Можно ударить так, что электричество пропадает надолго. Можно воевать, когда Трамп заявляет о перемирии. Всё это, оказывается, можно. Как можно бить по странам, где находятся базы США.
      роман66
      +3
      Сегодня, 07:36
      Кому можно, а кому и нет. Вопрос вовлеченности
    jonht
    +11
    Сегодня, 07:19
    Народная мудрость говорит "Посеешь ветер, пожмёшь бурю"....
    Нетаньяхо решил, что он все может и израилю ничего не будет в ответ. Вот только он не тот кто прошел через фашистские концлагеря и он по поступкам своим типичный фашист. Удивительный поворот истории на 180 градусов.
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:37
      Ещё хорошая пословица " Что посеешь - то и пожмешь"
      Bookinist69
      +1
      Сегодня, 08:30
      Книга "6 миллионов потеряны и найдены" Ричарда Харвуда очень точно описывает что происходило до второй мировой войны, во время и после с теми что называет себя богоизбранным народом. Так что дети иуды всегда были фашистами и палачами, просто они заставили всех поверить в то что они невиновные жертвы. Так что 180 градусов это просто всплывшая правда, истинное лицо , которое они прятали так долго под маской.
    zloybond
    +3
    Сегодня, 07:45
    израЭль хотел войну, израЭль развязал войну, а теперь на весь мир вопит: " А нас то за ШО"???