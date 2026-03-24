В ответ на удар по Тебризу Иран атаковал Тель-Авив: прилёты по базам ЦАХАЛ
Кувейтские СМИ сообщают о том, что минувшей ночью большая часть страны (население около 4,5 млн человек) столкнулась с аварийным отключением электроэнергии. Блэкаут в значительной степени «накрыл» и столицу страны – город Эль-Кувейт. Причиной отключений является «повреждении линий электропередач».
Тем временем израильские войска продолжили нанесение ударов по Ирану. Удары эти идут после заявлений американского президента Дональда Трампа о «пятидневном перемирии» с «отказом наносить удары по иранским электростанциям».
Израильская пресса пишет о том, что в результате одного из ударов «был уничтожен иранский генерал Хамид Мирзаде, командующий ракетными подразделениями КСИР в Тебризе». Причём в доме, по которому ударила израильская ракета, находилась и семья генерала.
Катарский канал «Аль-Джазира», подтверждая продолжающуюся военную операцию Израиля в Ливане, цитирует высокопоставленного израильского чиновника:
Новой границей Израиля на севере должна стать река Литани.
Чиновником этим является глава израильского Минфина Бецалель Смотрич.
В ответ на удары по своей территории Иран запустил очередную волну ракет на объекты Израиля. Наибольшее число ударов было нанесено по целям в Тель-Авиве.
Сообщается об ударах по израильским военным базам. Ближневосточная пресса пишет о том, что среди израильских военнослужащих есть погибшие и раненые.
