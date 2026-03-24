Советник Хаменеи: война будет продолжаться, пока США не примут условия Ирана

Советник Хаменеи: война будет продолжаться, пока США не примут условия Ирана

Тегеран не пойдет на мир с США на условиях американцев, которые озвучил Трамп. Как заявил советник аятоллы Хаменеи, секретарь Совета политической целесообразности и экс-главком КСИР Мохсен Резаи, война будет продолжаться до тех пор, пока США не примут условия Ирана.

После громких заявлений Трампа Резаи опроверг сам факт переговоров Ирана с США, подчеркнув, что Тегеран выдвигает собственные условия завершения войны. И пока США их не примут, боевые действия будут продолжаться. А условий немного: снять с Ирана санкции, дать гарантии ненападений в будущем и возместить все убытки, нанесенные ударами США и Израиля.



Война будет продолжаться до тех пор, пока не будут возмещены все убытки, не будут сняты все экономические санкции и не будет получена гарантия того, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться в дела Ирана. Это решение нашей нации, нашего лидера и наших вооруженных сил.

Ранее Трамп заявил, что принял решение отложить на пять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана якобы из-за готовности иранских властей к переговорам и окончанию войны, причем на условиях США. По словам американского лидера, Уиткофф вел переговоры с неким «высокопоставленным лицом», согласившимся на все доводы американцев.

В Тегеране переговоры отрицают, хотя признают, что США пытались выйти на иранские власти через посредников. Подтверждая отказ от диалога, Иран нанес удары по американским базам в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и Саудовской Аравии. США и Израиль, в свою очередь, атаковали Иран.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 07:19
    снять с Ирана санкции, дать гарантии ненападений в будущем и возместить все убытки, нанесенные ударами США и Израиля
    Вот это достойный ответ! Лаврову бы взять на заметку!
    alexboguslavski
      Сегодня, 07:28
      alexboguslavski
      +7
      Сегодня, 07:28
      Иран выдвинул США требования из пяти пунктов для завершения войны, — Wall Street Journal (WSJ)

      Согласно изданию, КСИР требует от Вашингтона:

      ▪️ Контроль над Ормузским проливом и право сбора пошлин;
      ▪️ Гарантии ненападения в будущем;
      ▪️ Прекращение израильских ударов по «Хезболле»;
      ▪️ Вывод американских баз из Персидского залива;
      ▪️ Выплату финансовой компенсации Тегерану.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +3
        Сегодня, 07:47
        Цитата: alexboguslavski
        Контроль над Ормузским проливом и право сбора пошлин;

        А вот Трамп считает, что это можно сделать совместно с Ираном. СП так сказать организовать! am
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +4
          Сегодня, 08:22
          У Дона Педро появилась ещё одна возможность подумать про другое направление ударов Ирана.

          В США выведен из строя восьмой по величине нефтеперерабатывающий завод в результате взрыва, — KFDM

          “Порт-Артур расположен в нефтеперерабатывающем коридоре побережья Мексиканского залива, на который приходится почти половина всей перерабатывающей мощности США.

          Это один из крупнейших НПЗ в США. Официальные причины взрыва неизвестны.” 08.16
    Алексей Зоммер
      Сегодня, 07:59
      Алексей Зоммер
      +2
      Сегодня, 07:59
      Цитата: Schneeberg
      Вот это достойный ответ! Лаврову бы взять на заметку!

      Ну при чем здесь Лавров, это просто рупор Кремля.
      У Лаврова есть начальник, он и говорит ему , что и как говорить.
    3. maiman61 Звание
      maiman61
      0
      Сегодня, 08:58
      Очень смешно! А Лавров тут при чём? Он не президент.
  Гаврило Принцип
    Сегодня, 07:33
    Гаврило Принцип
    +6
    Сегодня, 07:33
    Вокзал в Киеве вместе с прибывающими делегациями иранцы бы наверное разнесли в тот же день. Держатся, молодцы.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 08:12
      В Иране не зовут врагов партнерами...
  RockerMan
    Сегодня, 07:34
    RockerMan
    +5
    Сегодня, 07:34
    Цитата: alexboguslavski
    Иран выдвинул США требования из пяти пунктов для завершения войны, — Wall Street Journal (WSJ)

    Согласно изданию, КСИР требует от Вашингтона:

    ▪️ Контроль над Ормузским проливом и право сбора пошлин;
    ▪️ Гарантии ненападения в будущем;
    ▪️ Прекращение израильских ударов по «Хезболле»;
    ▪️ Вывод американских баз из Персидского залива;
    ▪️ Выплату финансовой компенсации Тегерану.

    А у нас зато есть "дух анкориджа".
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +1
      Сегодня, 07:48
      Цитата: RockerMan
      А у нас зато есть "дух анкориджа".

      А какого он цвета? lol
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +2
        Сегодня, 07:54
        А какого он цвета?

        как я понимаю, поросячьей нежности...
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:50
      Цитата: RockerMan
      А у нас зато есть "дух анкориджа".

      Ну, мы же не дедушка сонный Джо с духами говорить! Тем более, что этот дух пованивать стал.
  alexboguslavski
    Сегодня, 07:45
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 07:45
    Войска НАТО сегодня завершают вывод войск из Ирака.
    США пока пытаются держаться. Иранские прокси заявляют, что дают США 5 дней, чтобы убраться полностью из Ирака. Атаки на все американские объекты будут продолжаться вплоть до изгнания оккупантов.
  Борис Сергеев
    Сегодня, 07:59
    Борис Сергеев
    0
    Сегодня, 07:59
    "Российская сторона «полна терпения» и ждет новый раунд трехсторонних переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Вестям». Нынешняя пауза сложилась из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    «Мы продолжаем быть открытыми для переговоров, мы заинтересованы, мы ожидаем следующего раунда. По объективным причинам сейчас сложилась пауза», – сказал Песков.

    Вашингтон, выступающий посредником в российско-украинском диалоге, сейчас «занят другими делами». «Мы полны терпения в данном случае», – заключил представитель Кремля.

    Читайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2026/03/05/1181026-peskov-peregovori-ukraine?from=copy_text
  Алексей Зоммер
    Сегодня, 08:03
    Алексей Зоммер
    +3
    Сегодня, 08:03
    Похоже что в результате этой войны с Ирана не только все санкции снимут, но и контрибуцию скоро заплатят.
    Во как надо оказывается воевать то.
  7. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 09:01
    Иранское руководство вызывает восхищение и чувство гордости, есть на земле люди, а не продажные, потребительские марионетки.
    Наше руководство, явно не соответствует реалиям сегодняшнего времени.