Советник Хаменеи: война будет продолжаться, пока США не примут условия Ирана
Тегеран не пойдет на мир с США на условиях американцев, которые озвучил Трамп. Как заявил советник аятоллы Хаменеи, секретарь Совета политической целесообразности и экс-главком КСИР Мохсен Резаи, война будет продолжаться до тех пор, пока США не примут условия Ирана.
После громких заявлений Трампа Резаи опроверг сам факт переговоров Ирана с США, подчеркнув, что Тегеран выдвигает собственные условия завершения войны. И пока США их не примут, боевые действия будут продолжаться. А условий немного: снять с Ирана санкции, дать гарантии ненападений в будущем и возместить все убытки, нанесенные ударами США и Израиля.
Ранее Трамп заявил, что принял решение отложить на пять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана якобы из-за готовности иранских властей к переговорам и окончанию войны, причем на условиях США. По словам американского лидера, Уиткофф вел переговоры с неким «высокопоставленным лицом», согласившимся на все доводы американцев.
В Тегеране переговоры отрицают, хотя признают, что США пытались выйти на иранские власти через посредников. Подтверждая отказ от диалога, Иран нанес удары по американским базам в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и Саудовской Аравии. США и Израиль, в свою очередь, атаковали Иран.
Информация