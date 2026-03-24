Советник Хаменеи: война будет продолжаться, пока США не примут условия Ирана

Тегеран не пойдет на мир с США на условиях американцев, которые озвучил Трамп. Как заявил советник аятоллы Хаменеи, секретарь Совета политической целесообразности и экс-главком КСИР Мохсен Резаи, война будет продолжаться до тех пор, пока США не примут условия Ирана.После громких заявлений Трампа Резаи опроверг сам факт переговоров Ирана с США, подчеркнув, что Тегеран выдвигает собственные условия завершения войны. И пока США их не примут, боевые действия будут продолжаться. А условий немного: снять с Ирана санкции, дать гарантии ненападений в будущем и возместить все убытки, нанесенные ударами США и Израиля.Ранее Трамп заявил, что принял решение отложить на пять дней удары по энергетической инфраструктуре Ирана якобы из-за готовности иранских властей к переговорам и окончанию войны, причем на условиях США. По словам американского лидера, Уиткофф вел переговоры с неким «высокопоставленным лицом», согласившимся на все доводы американцев.В Тегеране переговоры отрицают, хотя признают, что США пытались выйти на иранские власти через посредников. Подтверждая отказ от диалога, Иран нанес удары по американским базам в Кувейте, ОАЭ, Бахрейне и Саудовской Аравии. США и Израиль, в свою очередь, атаковали Иран.