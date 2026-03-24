Волны ракетно-дроновых ударов от Харьковской до Ивано-Франковской областей

Российские войска нанесли серию ударов по объектам на контролируемых киевским режимом территориях. В ночное время суток были атакованы цели в Сумах и области. Поступают сообщения о прилётах по организованному противником в этом областном центре командному пункту, а также по объекту энергетики.

Сообщается о прилётах по объектам в Верховцево Днепропетровской области, а также по району населённого пункта Калуш в Ивано-Франковской области.

Причём в днепропетровском и ивано-франковском случаях речь идёт о прилёте «Гераней».

Около 7 утра (мск) стали появляться сообщения о том, что вслед за ударами БПЛА идут атаки с применением ракетного вооружения. По последним данным, для нанесения таких ударов использованы дальние бомбардировщики ВКС России.

Также сообщается о прилётах ракет ОТРК «Искандер-М» в Полтавской области. Причём – так же – сначала прошла волна «Гераней», затем последовали ракетные прилёты. Из Полтавы поступают сообщения о прилёте по одному из отелей, в который накануне заселилась группа офицеров. Пока эта информация официально не комментируется.

Удары наносятся по целям в Харькове, Борисполе, Житомирской области. Противник пишет о применении ракет Х-101 и новых волнах БПЛА.

Напомним, что ранее Зеленский предлагал Трампу оказать помощь в перехвате иранских БПЛА. Трамп заявил, что Зеленский - последний человек, в чьей помощи он нуждается.
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 07:42
    Ремонтные работы проведены в энергетике на Украине ?
    Ponimatel
      Ponimatel
      Сегодня, 07:47
      Говорят что в целом всё хорошо. И мосты стоят.
      Монтесума
        Монтесума
        Сегодня, 08:02
        Ну да, слышали - "Всё хорошо,прекрасная маркиза".
    сайгон
      сайгон
      Сегодня, 07:53
      А что удары по энергетике сильно помогают ? Хотя стоит учитывать что нефтеи газо переработка горит куда зрелешней и пыли в сраильских пустынях куда больше . А многие просто устали твердить про мосты и пункты смены колесных пар.их надо выносить. Но генштаб видно считает по другому или воли не дают генералам на удары .. А как на рейде в Одессе десяток судов на дно ? Иран то показал как работает государство имеющие волю на поступок и войну..
      Eugen 62
        Eugen 62
        Сегодня, 08:15
        Самое интересное, что мосты в Запорожье можно выносить даже при помощи РСЗО. Так близко к ЛБС они находятся. Можно методично долбить их каждый день. Так делали бандеровцы в своё время с Антоновским мостом в Херсоне. Но почему-то наши военные руководители этого не делают. recourse
        Дедок
          Дедок
          Сегодня, 08:56
          значит нечем "выносить"...
          или нет "воли" их "выносить"...
      Дедок
        Дедок
        Сегодня, 08:17
        ну, смотря чему: под эти "потери" приходят как денежные вливания из ЕС (деньги это то, про что можно сказать - "кому война а кому мать родна"), так и оборудование оттуда же..
        сборка и изготовление БПЛА у них давно уже децентрализовано, а энергетика там на генераторах...
        ракетами ничего не решить, даже сдерживание получается не очень: посчитайте количество БПЛА в налетах с каждой стороны...
      Наводлом
        Наводлом
        Сегодня, 08:28
        А многие не понимают, для чего нужна смена колесных пар.
        Для того, чтобы подавать на сопредельную сторону свои вагоны по чужой колее.
        При этом из-за разных требований к габариту подвижного состава по евроколее под погрузку может подаваться очень ограниченное количество моделей "широких" вагонов.
        Зато есть оборудованные широкоуолейные пути, идущие вглубь Польши, к примеру.
        По ним подаются украинские вагоны под погрузку без всякой перестановки колёсных пар.
        Кроме того никто не отменял перегруз вагонов на пограничных станциях.
        Пришёл вагон из ЕС - перегрузили в украинский.
        Пресловутые "пункты смены кроёсных пар" вовсе не приоритетные цели.
        И это понимают все, кто хоть как-то знаком с железнодорожными перевозками.
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 08:06
      Местами проведены, пора создавать условия для следующего цикла - прилёт, зрада, заказ и поиски нового оборудования, (если найдётся), монтаж, ввод в строй, перемога.... и очередной прилёт. request
  Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    Сегодня, 07:55
    Земля отправил спецов и противодроны в Залив там ему платят намного больше чем за защиту своих граждан
  Дедок
    Дедок
    Сегодня, 08:13
    Романов Лайт отмечает, что противник впервые демонстрирует осведомленность о готовящихся ударах наших ОТРК «Искандер-М». При этом он знает, что комплексы расположены в районе Каменногорки, Курской области и Троицкое-Лиски в Воронежской области - в 3,6 км юго-западнее Троицкого стоит дивизион ОТРК "Искандер-М".
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 08:25
    Александр ,доброе утро.Энергетика Украины сейчас держится на " узбекской сварке" - чуть ткни разваливается .Мы уже столько выгрузили на Украину боеприпасов - куда далее грузить приходится искать .Похоже сегодня нашли и разгрузились куда надо .
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 08:27
    Романова (Лайт) не пора повесить за фаберже на двух берёзах ,за такую информацию .( Подтверждающую).