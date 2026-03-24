Волны ракетно-дроновых ударов от Харьковской до Ивано-Франковской областей
Российские войска нанесли серию ударов по объектам на контролируемых киевским режимом территориях. В ночное время суток были атакованы цели в Сумах и области. Поступают сообщения о прилётах по организованному противником в этом областном центре командному пункту, а также по объекту энергетики.
Сообщается о прилётах по объектам в Верховцево Днепропетровской области, а также по району населённого пункта Калуш в Ивано-Франковской области.
Причём в днепропетровском и ивано-франковском случаях речь идёт о прилёте «Гераней».
Около 7 утра (мск) стали появляться сообщения о том, что вслед за ударами БПЛА идут атаки с применением ракетного вооружения. По последним данным, для нанесения таких ударов использованы дальние бомбардировщики ВКС России.
Также сообщается о прилётах ракет ОТРК «Искандер-М» в Полтавской области. Причём – так же – сначала прошла волна «Гераней», затем последовали ракетные прилёты. Из Полтавы поступают сообщения о прилёте по одному из отелей, в который накануне заселилась группа офицеров. Пока эта информация официально не комментируется.
Удары наносятся по целям в Харькове, Борисполе, Житомирской области. Противник пишет о применении ракет Х-101 и новых волнах БПЛА.
Напомним, что ранее Зеленский предлагал Трампу оказать помощь в перехвате иранских БПЛА. Трамп заявил, что Зеленский - последний человек, в чьей помощи он нуждается.
